Türkiye - İsviçre | 2027 Dünya Kupası Elemeleri Maçı

12 Dev Adam

Türkiye, resmi organizasyonlardaki ilk galibiyetini 1949 Avrupa Şampiyonası'nda Suriye'yi mağlup ederek elde etti. Milli takım tarihindeki en farklı galibiyet ise 29 Eylül 1980'de İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda Libya karşısında 142-45'lik skorla geldi.

En ağır yenilgiler ise 24 Haziran 1993'te Hırvatistan karşısında alınan 113-63'lük mağlubiyet ile 3 Temmuz 2024'te Fransa deplasmanında oynanan hazırlık maçındaki 96-46'lık sonuç olarak kayıtlara geçti.

İsviçre karşısında alınacak olası galibiyetle Türkiye, Dünya Kupası elemelerinin ilk turunu 6 galibiyetle tamamlayarak ikinci tura avantajlı şekilde başlayacak.

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Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Basketbol