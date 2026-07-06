Türkiye - İsviçre | 2027 Dünya Kupası Elemeleri Maçı
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda ilk beş maçını kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre engelini de aşarak ilk turu 6'da 6 ile kapatmayı hedefliyor. Liderliği garantileyen ay-yıldızlı ekip, ikinci tur öncesinde namağlup unvanını korumak istiyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda etkili bir performans ortaya koyan A Milli Erkek Basketbol Takımı, son maçında İsviçre ile karşı karşıya geliyor.
İlk beş maçını da kazanarak grupta liderliği garantileyen ay-yıldızlılar, mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde ilk turu namağlup tamamlayacak. Beş karşılaşmasını da kaybeden İsviçre ise ikinci tura yükselme şansını daha önce yitirdi.
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1. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVİÇRE: 22-19
2. ÇEYREK | TÜRKİYE - İSVİÇRE:
İLK TURU LİDER TAMAMLADI
Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım, gruptaki dördüncü maçın ardından ikinci tur biletini alırken, beşinci galibiyetiyle de zirveyi garantiledi. Son Avrupa ikincisi unvanını taşıyan Türkiye, İsviçre karşısında kazanarak moral depolamayı ve ikinci tur öncesinde yenilgisiz serisini sürdürmeyi amaçlıyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda Adem Bona, Alperen Şengün, Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Şehmus Hazer, Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Berk İbrahim Uğurlu, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan, Tarık Biberovic, Yiğit Onan, Furkan Korkmaz, Yiğitcan Saybir, Cedi Osman, Ömer Faruk Yurtseven ve Emre Melih Tunca yer alıyor.
1063 MAÇTA TEK BERABERLİK KUZEY MAKEDONYA KARŞISINDA
Tarihindeki ilk karşılaşmasını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, İsviçre mücadelesiyle birlikte 1063. kez parkeye çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, geride kalan 1062 maçta 552 galibiyet, 509 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
Milli takım tarihindeki tek beraberlik ise 13 Haziran 1995'te İstanbul'da oynanan ve 78-78 sona eren Kuzey Makedonya hazırlık karşılaşması oldu.
Türkiye, resmi organizasyonlardaki ilk galibiyetini 1949 Avrupa Şampiyonası'nda Suriye'yi mağlup ederek elde etti. Milli takım tarihindeki en farklı galibiyet ise 29 Eylül 1980'de İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda Libya karşısında 142-45'lik skorla geldi.
En ağır yenilgiler ise 24 Haziran 1993'te Hırvatistan karşısında alınan 113-63'lük mağlubiyet ile 3 Temmuz 2024'te Fransa deplasmanında oynanan hazırlık maçındaki 96-46'lık sonuç olarak kayıtlara geçti.
İsviçre karşısında alınacak olası galibiyetle Türkiye, Dünya Kupası elemelerinin ilk turunu 6 galibiyetle tamamlayarak ikinci tura avantajlı şekilde başlayacak.