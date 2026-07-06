Türkiye FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası'na nasıl katılır? İşte 2. Tur'daki rakiplerimiz

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nu namağlup tamamladı. Ay-yıldızlılar, 6'da 6 yaparak ikinci tura lider ve büyük avantajla yükseldi. 12 DEV ADAM'DAN 6'DA 6 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda yoluna kayıpsız devam etti. Türkiye; Sırbistan, Bosna Hersek ve İsviçre ile mücadele ettiği grubu 6 galibiyetle lider tamamladı. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla ikinci tura yalnızca lider olarak değil, önemli bir puan avantajıyla da geçti. FIBA'nın resmi puan durumunda Türkiye, C Grubu'nda 6 galibiyet ve 12 puanla zirvede yer alıyor. Sırbistan ve Bosna Hersek de ikinci tur bileti alan diğer takımlar olarak görünüyor.

Alperen Şengün NBA hazırlıkları kapsamındaki süreç nedeniyle ağustos ayındaki maçın kadrosunda yer almayabilir PUANLAR İKİNCİ TURA TAŞINIYOR Elemelerde en kritik detay, ilk turda alınan sonuçların ikinci tura taşınması olacak. FIBA formatına göre takımlar, birinci turda elde ettikleri galibiyet-mağlubiyet kayıtlarını ikinci tur grubuna aynen götürüyor. Bu nedenle Türkiye'nin 6'da 6 yapması, Dünya Kupası yolunda büyük avantaj anlamına geliyor. İkinci turda C Grubu ile D Grubu birleşerek J Grubu'nu oluşturacak. Türkiye, kendi grubundan gelen Sırbistan ve Bosna Hersek ile aynı grupta yer alacak ancak bu ekiplerle yeniden karşılaşmayacak. Takvim Kaynak Tercihleri