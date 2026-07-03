Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı

İkinci çeyrekte Darius Karutasu ve Ömer Kutluay'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, 16. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı (41-35). Ancak Fransa, ilk yarının bitimine 2 saniye kala bulduğu basketle soyunma odasına 46-45 önde girdi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Erkek U17 Basketbol Takımı, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldi.

Son çeyrekte büyük bir karakter ortaya koyan ay-yıldızlılar, 37. dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı. Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği kritik sayılarla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, parkeden 94-87 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Türkiye Fransa'yı devirdi

RAKİP SIRBİSTAN

Bu sonucun ardından Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, finale yükselmek için yarın parkeye çıkacak.