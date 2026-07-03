Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 4 takım arasına kaldı
FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son periyottaki etkili oyunuyla galibiyete uzandı.
Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Erkek U17 Basketbol Takımı, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldi.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 94-87 kazanan ay-yıldızlılar, adını son dört takım arasına yazdırdı.
İLK YARIYI FRANSA ÖNDE KAPATTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, başa baş geçen ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte Darius Karutasu ve Ömer Kutluay'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, 16. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı (41-35). Ancak Fransa, ilk yarının bitimine 2 saniye kala bulduğu basketle soyunma odasına 46-45 önde girdi.
SON ÇEYREKTE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
Fransa, çekişmeli geçen üçüncü periyodu da 70-68 önde tamamladı.
Son çeyrekte büyük bir karakter ortaya koyan ay-yıldızlılar, 37. dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı. Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği kritik sayılarla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, parkeden 94-87 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.
RAKİP SIRBİSTAN
Bu sonucun ardından Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, finale yükselmek için yarın parkeye çıkacak.
TRİBÜNLERDE ÖNEMLİ İSİMLER VARDI
Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın yanı sıra Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs ile eski milli basketbolcular Mehmet Okur ve Semih Erden de mücadeleyi salonda izledi.