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Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı

FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son periyottaki etkili oyunuyla galibiyete uzandı.

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Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda A Milli Erkek U17 Basketbol Takımı, çeyrek finalde Fransa ile karşı karşıya geldi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi 94-87 kazanan ay-yıldızlılar, adını son dört takım arasına yazdırdı.

İLK YARIYI FRANSA ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmaya etkili başlayan Fransa, başa baş geçen ilk periyodu 24-21 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte Darius Karutasu ve Ömer Kutluay'ın skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, 16. dakikada farkı 6 sayıya kadar çıkardı (41-35). Ancak Fransa, ilk yarının bitimine 2 saniye kala bulduğu basketle soyunma odasına 46-45 önde girdi.

Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldiTürkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

SON ÇEYREKTE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Fransa, çekişmeli geçen üçüncü periyodu da 70-68 önde tamamladı.

Son çeyrekte büyük bir karakter ortaya koyan ay-yıldızlılar, 37. dakikada 6 sayı geriye düşmesine rağmen mücadeleden kopmadı. Ömer Kutluay'ın üst üste kaydettiği kritik sayılarla üstünlüğü ele geçiren Türkiye, parkeden 94-87 galip ayrılarak yarı finale yükseldi.

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

Türkiye Fransa'yı devirdiTürkiye Fransa'yı devirdi

RAKİP SIRBİSTAN

Bu sonucun ardından Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarı finalinde Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı ekip, finale yükselmek için yarın parkeye çıkacak.

Türkiye yarı finale yükselebilmek adına Sırbistan ile karşılaşacakTürkiye yarı finale yükselebilmek adına Sırbistan ile karşılaşacak

TRİBÜNLERDE ÖNEMLİ İSİMLER VARDI

Karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri tribünden takip etti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın yanı sıra Türk basketbolunun efsane isimlerinden Aydın Örs ile eski milli basketbolcular Mehmet Okur ve Semih Erden de mücadeleyi salonda izledi.

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Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı-5 Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı-6 Türkiye 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda son 8 takım arasına kaldı-7

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