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Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek galibiyetinin ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti. Başkan Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Başantrenör Ergin Ataman'ı telefonla arayarak başarı dileklerini iletti.

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Başkan Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu!

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yoluna namağlup devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı'na Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan tebrik geldi.

Bosna Hersek karşısında alınan galibiyetin ardından Başkan Erdoğan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ı telefonla aradı.

Video Oynatma İkonu 12 Dev Adam'dan 5'te 5! Başkan Erdoğan'dan tebrik telefonu

Başkan Erdoğan, 12 Dev Adam'ı tebrik ettiBaşkan Erdoğan, 12 Dev Adam'ı tebrik etti

TEBRİKLERİNİ İLETTİ

Başkan Erdoğan, Bosna Hersek galibiyetinin ardından yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ve Ergin Ataman'ı tebrik ederek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın başarısından dolayı memnuniyetini dile getirdi.

5'TE 5 YAPAN MİLLİLERE DESTEK

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasında oynadığı beş karşılaşmayı da kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yoluna namağlup devam ederken Başkan Erdoğan da 12 Dev Adam'ın ortaya koyduğu başarılı performansı kutladı.

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