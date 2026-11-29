Hull City durdurulamıyor! Üst üste ikinci galibiyet: Crystal Palace'ı deplasmanda 3-2 yendi
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Crystal Palace'a konuk olan Hull City, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Sergej Jakirovic'in öğrencileri üst üste ikinci galibiyetini alırken Londra temsilcisinin mağlubiyet serisi altı maça çıktı.
İngiltere Premier Lig'in 12. haftasında Crystal Palace ile Hull City, Selhurst Park'ta karşı karşıya geldi. Jarred Gillett'in yönettiği mücadeleyi konuk ekip 3-2 kazandı.
MCBURNIE PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 13. dakikasında Jefferson Lerma'nın uzun taç atışının ardından Dwight McNeil'in vuruşunda top üst direkten döndü.
Hull City, 22. dakikada Oliver McBurnie ile gole yaklaştı ancak Crystal Palace kalecisi Dean Henderson, İskoç futbolcunun vuruşunda gole izin vermedi.
Konuk ekip, 38. dakikada Regan Slater'ın kullandığı kornerde McBurnie'nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. VAR incelemesinin ardından geçerlilik kazanan golle Hull City, soyunma odasına üstün girdi.
SORBA THOMAS FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıya hızlı başlayan Hull City, 48. dakikada Sorba Thomas'ın golüyle skoru 2-0'a getirdi. Crystal Palace futbolcularının gol öncesinde Oscar Mingueza'ya faul yapıldığı yönündeki itirazları sonucu değiştirmedi.
Mücadelenin 80. dakikasında McBurnie'nin pasında ceza sahası çizgisi yakınlarında topla buluşan Regan Slater, yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı.
CRYSTAL PALACE'IN SON DAKİKALARDAKİ GOLLERİ YETMEDİ
Ev sahibi ekip, 90. dakikada Jorgen Strand Larsen'in golüyle farkı ikiye indirdi. Uzatma dakikalarında ise Adam Wharton, 90+5. dakikada fileleri havalandırarak skoru 3-2'ye getirdi.
Crystal Palace'ın son bölümdeki geri dönüş çabası sonuç vermedi ve Hull City, Londra deplasmanından üç puanla ayrıldı.
HULL CITY 5 MAÇTA 8 PUAN TOPLADI
Brentford ve Ipswich Town ile berabere kaldıktan sonra Arsenal'e 1-0 mağlup olan Hull City, Brighton ve Crystal Palace karşısında üst üste iki galibiyet aldı.
Son beş lig maçında sekiz puan toplayan Jakirovic'in öğrencileri, deplasmandaki beş maçlık galibiyet hasretine de son verdi.
Hull City, 17 puanla maçın ardından dokuzuncu sıraya yükseldi.
CRYSTAL PALACE'IN MAĞLUBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI
Son lig galibiyetini 11 Ekim'de Nottingham Forest karşısında 3-1'lik skorla alan Crystal Palace, ardından Brighton, Newcastle United, Tottenham, Liverpool, Coventry City ve Hull City'ye mağlup oldu.
Son altı lig karşılaşmasından puan çıkaramayan Londra temsilcisi, yedi puanla son sırada kaldı.
SIRADAKİ RAKİP NOTTINGHAM FOREST
Premier Lig'in 13. haftasında Hull City, Nottingham Forest'ı sahasında ağırlayacak. Crystal Palace ise Chelsea deplasmanına çıkacak. Her iki karşılaşma da 2 Aralık Çarşamba günü TSİ 22.30'da başlayacak.