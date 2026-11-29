Hull City, 22. dakikada Oliver McBurnie ile gole yaklaştı ancak Crystal Palace kalecisi Dean Henderson, İskoç futbolcunun vuruşunda gole izin vermedi.

Crystal Palace'ın son bölümdeki geri dönüş çabası sonuç vermedi ve Hull City, Londra deplasmanından üç puanla ayrıldı.

Sergej Jakirovic yönetimindeki Hull City, Londra deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. (Fotoğraf: REUTERS)

HULL CITY 5 MAÇTA 8 PUAN TOPLADI

Brentford ve Ipswich Town ile berabere kaldıktan sonra Arsenal'e 1-0 mağlup olan Hull City, Brighton ve Crystal Palace karşısında üst üste iki galibiyet aldı.

Son beş lig maçında sekiz puan toplayan Jakirovic'in öğrencileri, deplasmandaki beş maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Hull City, 17 puanla maçın ardından dokuzuncu sıraya yükseldi.

CRYSTAL PALACE'IN MAĞLUBİYET SERİSİ 6 MAÇA ÇIKTI

Son lig galibiyetini 11 Ekim'de Nottingham Forest karşısında 3-1'lik skorla alan Crystal Palace, ardından Brighton, Newcastle United, Tottenham, Liverpool, Coventry City ve Hull City'ye mağlup oldu.

Son altı lig karşılaşmasından puan çıkaramayan Londra temsilcisi, yedi puanla son sırada kaldı.