Azerbaycan'da farklı tarife! Barcelona Sabah'ı 4-1 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Barcelona, deplasmanda karşılaştığı Azerbaycan temsilcisi Sabah'ı 4-1 mağlup etti. Anthony Gordon'un iki golle yıldızlaştığı mücadelede Katalan ekibi, puanını 12'ye yükseltti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Azerbaycan temsilcisi Sabah'a konuk oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 4-1 kazandı.
GORDON PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmanın 31. dakikasında Anthony Gordon'un golüyle öne geçen Barcelona, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
İkinci yarının 51. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İngiliz futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.
9 DAKİKADA 3 GOL
Barcelona, 55. dakikada Karim Adeyemi ve 60. dakikada Gabriel Jesus'un golleriyle farkı 4'e çıkardı.
Ev sahibi ekibin mücadeledeki tek golü ise 63. dakikada Joy-Lance Mickels'tan geldi.
PUANINI 12'YE YÜKSELTTİ
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında dördüncü galibiyetini elde eden Barcelona, puanını 12'ye yükseltti.
Katalan temsilcisi, lig aşamasında çıktığı ilk beş karşılaşmada dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı.