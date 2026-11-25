UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının 5. haftasında Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Azerbaycan temsilcisi Sabah'a konuk oldu. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanyol ekibi 4-1 kazandı.

GORDON PERDEYİ AÇTI

Karşılaşmanın 31. dakikasında Anthony Gordon'un golüyle öne geçen Barcelona, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarının 51. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İngiliz futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti.