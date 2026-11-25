Fenerbahçe'nin rakibi Şampiyonlar Ligi'nde tek golle güldü! Villarreal Slavia Prag'ı 1-0 yendi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Slavia Prag'a konuk olan Villarreal, rakibini Tajon Buchanan'ın golüyle 1-0 mağlup etti. İspanyol temsilcisi, lig aşamasının 7. haftasında Fenerbahçe ile İstanbul'da karşılaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakipleri arasında yer alan Villarreal, 5. hafta mücadelesinde Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu. İspanyol ekibi, Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BUCHANAN GALİBİYETİ GETİRDİ
İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın 62. dakikasında Tajon Buchanan'ın golüyle öne geçen Villarreal, kalan bölümde skor üstünlüğünü koruyarak üç puanın sahibi oldu.
PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ
Bu sonuçla Şampiyonlar Ligi'nde puanını 6'ya yükselten Villarreal, 22. sırada yer aldı. Slavia Prag ise 1 puanla 34. sırada kaldı.
FENERBAHÇE'YE KONUK OLACAK
Villarreal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki 7. hafta karşılaşmasında 20 Ocak 2027 tarihinde temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak.