2025 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu, final maçından aylar sonra verilen mahkeme kararıyla bir kez daha değişti.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararına karşı yaptığı itirazı kabul etti. Böylece Senegal, sahada kazandığı ancak daha sonra elinden alınan Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden elde etti.