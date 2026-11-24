Kupa ikinci kez el değiştirdi! CAS kararı bozdu: Şampiyon Senegal
Afrika futbolunda aylardır devam eden şampiyonluk tartışması, Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS) kararıyla sonuçlandı. 2025 Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı 1-0 mağlup etmesine rağmen daha sonra şampiyonluğu elinden alınan Senegal, yaptığı itirazda haklı bulundu. CAS, Fas'ı 3-0 hükmen galip ilan eden kararı bozarak şampiyonluğu yeniden Senegal'e verdi.
2025 Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu, final maçından aylar sonra verilen mahkeme kararıyla bir kez daha değişti.
Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Senegal Futbol Federasyonu'nun Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) kararına karşı yaptığı itirazı kabul etti. Böylece Senegal, sahada kazandığı ancak daha sonra elinden alınan Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu yeniden elde etti.
CAS KARARIYLA ŞAMPİYONLUK SENEGAL'E GERİ VERİLDİ
CAS, 24 Kasım 2026 tarihinde açıkladığı kararla Senegal'in başvurusunu haklı buldu.
CAF Temyiz Kurulu'nun Senegal'i hükmen mağlup ilan ederek Fas'ı 3-0 galip sayan kararı geçersiz kılındı. Böylece Senegal'in finalde elde ettiği 1-0'lık galibiyetin ardından kazandığı şampiyonluk yeniden geçerlilik kazandı.
Kararla birlikte Afrika Uluslar Kupası'nın resmî şampiyonu Senegal oldu.
FİNAL MAÇINDA NELER YAŞANDI?
18 Ocak 2026 tarihinde Fas'ın başkenti Rabat'ta oynanan finalde Senegal ile ev sahibi Fas karşı karşıya geldi.
Normal sürenin son dakikalarında Fas lehine verilen penaltı kararı, sahada büyük tartışmalara neden oldu.
Hakem Jean-Jacques Ndala'nın kararına tepki gösteren Senegalli futbolcular sahayı terk etti. Bu protesto nedeniyle karşılaşma yaklaşık 15 dakika durdu.
Senegal'in yıldız futbolcusu Sadio Mane'nin girişimleri sonrasında oyuncular yeniden sahaya döndü.
BRAHIM DIAZ PENALTI KAÇIRDI, SENEGAL KAZANDI
Karşılaşmanın yeniden başlamasının ardından Fas adına penaltı noktasına gelen Brahim Diaz, kaleciyi geçemedi.
Normal süresi golsüz sona eren mücadele uzatmalara taşındı.
Uzatma bölümünde Pape Gueye'nin kaydettiği golle Senegal, Fas'ı 1-0 mağlup ederek Afrika Uluslar Kupası'nı kazandı.
Ancak karşılaşmanın ardından başlayan disiplin süreci, şampiyonluk tartışmasını mahkemeye taşıdı.
FAS 3-0 HÜKMEN GALİP İLAN EDİLMİŞTİ
Afrika Futbol Konfederasyonu'nun temyiz organı, mart ayında aldığı kararla Senegal'in sahayı terk etmesini turnuva talimatlarına aykırı buldu.
Senegal'in hükmen mağlup sayılmasına karar verilirken finalin sonucu Fas lehine 3-0 olarak tescil edildi.
Bu kararla şampiyonluk Senegal'den alınarak Fas'a verilmişti.
Senegal Futbol Federasyonu ise karara itiraz ederek dosyayı Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşıdı.
AYLAR SONRA GELEN KARAR
Senegal'in başvurusunu inceleyen CAS, tarafların savunmalarını dinledikten sonra 24 Kasım'da kararını duyurdu.
Mahkemenin Senegal lehine verdiği kararla CAF Temyiz Kurulu'nun hükmen mağlubiyet kararı kaldırıldı.
Böylece 18 Ocak'ta sahada kupaya uzanan Senegal, yaklaşık 10 ay sonra şampiyonluk unvanına yeniden kavuştu.
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