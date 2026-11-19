Türk futbolunda uzun süredir maç yönetmeyen Zorbay Küçük için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, bahis soruşturması sürecinde adı gündeme gelen ve disiplin cezası almayan tecrübeli hakeme yaklaşık 13 ay sonra yeniden görev verdi. Son olarak 25 Ekim 2025 tarihinde Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu kez Nesine 2. Lig'de sahaya çıkacak. ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETECEĞİ MAÇ BELLİ OLDU Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. haftanın hakem görevlendirmelerini açıkladı. Merkez Hakem Kurulunun kararıyla Zorbay Küçük, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00'te oynanacak Menemen FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasının hakemi olarak görevlendirildi. İzmir'deki Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, Küçük'ün yaklaşık 13 aylık aranın ardından yöneteceği ilk resmî karşılaşma olacak.

İngiltere Premier Lig'de Manchester City'nin mali kural ihlalleriyle ilgili dosyanın ardından kulüpler kritik bir oylama gerçekleştirdi. Londra'daki toplantıda lig yöneticilerinin hukuki güvencelerinin genişletilmesi kararlaştırıldı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi) YARDIMCI HAKEMLER DE AÇIKLANDI TFF'nin resmî görevlendirme listesinde Zorbay Küçük'ün yardımcı hakemleri de belli oldu. Menemen FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmada Küçük'ün yardımcılıklarını Abdurrahman Atabay ve Recep Gündüz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ramazan Haymana olacak. Karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak İbrahim Süslü görev yapacak. SON MAÇI TRABZONSPOR-EYÜPSPOR'DU Zorbay Küçük, son olarak 25 Ekim 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan mücadeleyi yönetti. Bu karşılaşmanın ardından uzun süre yeni bir resmî maç görevi alamayan Küçük'ün adı, Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında gündeme geldi. Tecrübeli hakem, 22 Kasım'daki Menemen FK-Şanlıurfaspor mücadelesiyle yeniden saha içinde görev yapacak.