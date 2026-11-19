TFF'den 13 ay sonra Zorbay Küçük'e görev! İşte yöneteceği maç
Türk futbolunda bahis soruşturması kapsamında adı gündeme gelen ancak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza verilmeyen hakem Zorbay Küçük, 13 ay sonra yeniden maç yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu, tecrübeli hakemi Nesine 2. Lig'deki Menemen FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasına atadı. Son olarak 25 Ekim 2025'te Trabzonspor-Eyüpspor mücadelesinde görev yapan Küçük'ün dönüş maçının tarihi ve hakem kadrosu belli oldu.
Türk futbolunda uzun süredir maç yönetmeyen Zorbay Küçük için yeni bir dönem başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, bahis soruşturması sürecinde adı gündeme gelen ve disiplin cezası almayan tecrübeli hakeme yaklaşık 13 ay sonra yeniden görev verdi.
Son olarak 25 Ekim 2025 tarihinde Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında düdük çalan Küçük, bu kez Nesine 2. Lig'de sahaya çıkacak.
ZORBAY KÜÇÜK'ÜN YÖNETECEĞİ MAÇ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 13. haftanın hakem görevlendirmelerini açıkladı.
Merkez Hakem Kurulunun kararıyla Zorbay Küçük, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 15.00'te oynanacak Menemen FK-Şanlıurfaspor karşılaşmasının hakemi olarak görevlendirildi.
İzmir'deki Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak mücadele, Küçük'ün yaklaşık 13 aylık aranın ardından yöneteceği ilk resmî karşılaşma olacak.
YARDIMCI HAKEMLER DE AÇIKLANDI
TFF'nin resmî görevlendirme listesinde Zorbay Küçük'ün yardımcı hakemleri de belli oldu.
Menemen FK ile Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor arasında oynanacak karşılaşmada Küçük'ün yardımcılıklarını Abdurrahman Atabay ve Recep Gündüz yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ramazan Haymana olacak.
Karşılaşmada hakem gözlemcisi olarak İbrahim Süslü görev yapacak.
SON MAÇI TRABZONSPOR-EYÜPSPOR'DU
Zorbay Küçük, son olarak 25 Ekim 2025 tarihinde Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan mücadeleyi yönetti.
Bu karşılaşmanın ardından uzun süre yeni bir resmî maç görevi alamayan Küçük'ün adı, Türk futbolunda yürütülen bahis soruşturmasında gündeme geldi.
Tecrübeli hakem, 22 Kasım'daki Menemen FK-Şanlıurfaspor mücadelesiyle yeniden saha içinde görev yapacak.
BAHİS SORUŞTURMASINDA ADI GEÇMİŞTİ
Türkiye Futbol Federasyonunun 2025 yılında başlattığı bahis soruşturması kapsamında Zorbay Küçük hakkında da disiplin incelemesi yürütüldü.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 31 Ekim 2025 tarihli kararında Küçük hakkındaki incelemenin sürdürülmesine hükmetti.
Kurul, 10 Kasım 2025'te ise hakem hakkındaki idari tedbiri kaldırdı. Bu kararla disiplin incelemesinin tedbir uygulanmadan devam etmesi kararlaştırıldı.
Sürecin ardından PFDK'nin verdiği nihai karar, Küçük'ün hakemlik kariyeri açısından önemli bir gelişme oldu.
PFDK CEZA VERMEDİ
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 14 Mayıs 2026 tarihli toplantısında Zorbay Küçük hakkındaki dosyayı karara bağladı.
Kurul, hakeme yöneltilen disiplin ihlalinin unsurlarının oluşmadığını belirterek ceza tayinine yer olmadığına hükmetti.
Böylece Küçük hakkında bahis eylemi nedeniyle yürütülen TFF disiplin incelemesi, herhangi bir hak mahrumiyeti cezası verilmeden sonuçlandı.
Ancak tecrübeli hakemin yeniden resmî bir müsabakada görevlendirilmesi için kasım ayına kadar beklenmesi gerekti.
2026-2027 HAKEM LİSTESİNDE YER ALDI
Zorbay Küçük, Türkiye Futbol Federasyonunun 2026-2027 sezonu için açıkladığı üst klasman hakem listesinde de yer aldı.
Buna karşın sezonun ilk bölümünde karşılaşma yönetmeyen Küçük, Merkez Hakem Kurulunun 19 Kasım'da yaptığı yeni görevlendirmeyle sahalara dönüş fırsatı buldu.
Tecrübeli hakemin ilk görevinin Süper Lig yerine 2. Lig'de olması dikkat çekti.
13 AYLIK ARANIN ARDINDAN İLK DÜDÜK
Zorbay Küçük'ün 25 Ekim 2025'te yönettiği Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşması ile 22 Kasım 2026'da görev alacağı Menemen FK-Şanlıurfaspor mücadelesi arasında yaklaşık 13 aylık bir süre bulunuyor.
Bahis soruşturmasında disiplin cezası almayan hakemin yeniden müsabaka yönetmesi, uzun süredir devam eden görev aralığını da sona erdirecek.
Gözler şimdi 22 Kasım Pazar günü Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak ve Zorbay Küçük'ün dönüşüne sahne olacak karşılaşmaya çevrildi.