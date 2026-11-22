Lider yine hata yapmadı! Bursaspor Sivasspor'u 2-0 yendi
Trendyol 1. Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Kelechi Iheanacho ve Soner Aydoğdu kaydetti. İlk yarıda bulduğu gollerle üstünlüğü ele geçiren Bursa temsilcisi, karşılaşmadan üç puanla ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'de Bursaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlıların gollerini 19. dakikada Kelechi Iheanacho ve 22. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Bursaspor, ilk yarıda elde ettiği iki farklı üstünlüğü karşılaşmanın sonuna kadar koruyarak galibiyete ulaştı.
BURSASPOR 3 DAKİKADA İKİ GOL BULDU
Karşılaşmaya etkili başlayan Bursaspor, 19. dakikada Kelechi Iheanacho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Nijeryalı futbolcu, Barış Gök'ün asistinde topu ağlarla buluşturarak takımını üstünlüğe taşıdı.
Golden yalnızca üç dakika sonra yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. 22. dakikada Kelechi Iheanacho'nun pasında Soner Aydoğdu fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.
Bursaspor, ilk yarının kalan bölümünde skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına iki farklı önde girdi.
SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ
İkinci yarıya iki farklı geride başlayan Sivasspor, farkı azaltmak için mücadele etti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Bursaspor savunmasını geçerek gol bulmayı başaramadı.
Mustafa Er yönetimindeki ev sahibi ekip ise ilk devrede bulduğu gollerin ardından skor üstünlüğünü korudu.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bursaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.