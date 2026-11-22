Trendyol 1. Lig'de Bursaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlıların gollerini 19. dakikada Kelechi Iheanacho ve 22. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti. Bursaspor, ilk yarıda elde ettiği iki farklı üstünlüğü karşılaşmanın sonuna kadar koruyarak galibiyete ulaştı.

Bursaspor, ilk yarının kalan bölümünde skor üstünlüğünü korudu ve soyunma odasına iki farklı önde girdi.

Golden yalnızca üç dakika sonra yeşil-beyazlı ekip farkı ikiye çıkardı. 22. dakikada Kelechi Iheanacho'nun pasında Soner Aydoğdu fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı.

Bursaspor evinde Sivasspor ile karşılaştı. (Fotoğraf: AA) BURSASPOR 3 DAKİKADA İKİ GOL BULDU

Bursaspor Sivasspor'u yenmeyi başardı. (Fotoğraf: AA)

SİVASSPOR GERİ DÖNEMEDİ

İkinci yarıya iki farklı geride başlayan Sivasspor, farkı azaltmak için mücadele etti. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, Bursaspor savunmasını geçerek gol bulmayı başaramadı.

Mustafa Er yönetimindeki ev sahibi ekip ise ilk devrede bulduğu gollerin ardından skor üstünlüğünü korudu.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Bursaspor, Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.