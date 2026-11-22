Trabzonspor - Eyüpspor maçı yorumları Libero TV'de
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor arasında oynanan karşılaşma, Libero'nun özel yayınında masaya yatırılıyor. Fırat Aydınus, Abdullah Ercan ve Serkan Korkmaz; bordo-mavililerin performansını, Thomas Reis'in tercihlerini, kritik hakem kararlarını ve mücadelenin tüm detaylarını canlı yayında değerlendiriyor.
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Turkuvaz Medya Grubu'nun dijital spor markası Libero, Trendyol Süper Lig'deki önemli karşılaşmaları deneyimli isimlerin yorumlarıyla futbolseverlere taşımaya devam ediyor.
Trabzonspor'un Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldiği mücadele, Libero'nun özel yayınında tüm yönleriyle ele alınıyor.
FIRAT AYDINUS, ABDULLAH ERCAN VE SERKAN KORKMAZ YORUMLUYOR
Eski FIFA hakemi Fırat Aydınus, Abdullah Ercan ve Serkan Korkmaz, Trabzonspor-Eyüpspor karşılaşmasını Libero ekranlarında değerlendiriyor.
Bordo-mavililerin Papara Park'ta sergilediği performans, karşılaşmanın kırılma anları, futbolcuların bireysel performansları ve mücadelede yaşanan gelişmeler canlı yayında masaya yatırılıyor.
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Burak Zihni Takvim.com.tr Trabzonspor