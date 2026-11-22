Teknik direktör Besnik Hasi'nin Senegalli golcünün nerede olduğunu bilmediğini açıklaması üzerine Diagne'den sert bir paylaşım geldi.

Deneyimli teknik adam, mevcut oyuncularına odaklandığını belirterek Diagne ile ilgili sürecin kulüp yönetiminin sorumluluğunda olduğunu dile getirdi.

Hasi, "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir." ifadelerini kullandı.

"ŞU ANDA NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUM" Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amedspor, sahasında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan teknik direktör Besnik Hasi, Mbaye Diagne'nin milli aranın ardından takıma dönmediğini söyledi.

DİAGNE'DEN SERT YANIT: "YALANCISINIZ"

Besnik Hasi'nin açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mbaye Diagne, Amedspor yönetimine yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

Beş aydır maaş alamadığını iddia eden Senegalli futbolcu, bu süreçte sessiz kaldığını ve takıma yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını savundu.

Diagne, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım.

Kulübün kendisine borcu olduğunu ileri süren Diagne, yaşananların kamuoyuna doğru aktarılmadığını iddia etti.

Diagne'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:



"5 ay boyunca maaş almadan oynadım. Tek kelime etmedim. Her zaman mümkün olduğunca size yardım ettim. Her şeyi kalbimle yaptım. Şimdi Süper Lig'desiniz diye hepiniz uyanıklık yapmaya çalışıyorsunuz. Ben kendimle gurur duyuyorum. Beni bugünden itibaren kaybettiniz. Bir taraftar olarak, bir oyuncu ve kardeş olarak kaybettiniz.



Bana ne kadar borcunuz olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Ancak dışarıdaki kimse içeride neler döndüğünü bilmiyor. Yalancısınız. Taraftarın önüne beni atmak istiyorsunuz. Ben bütün gerçekleri biliyorum.



Ben Amedspor'a ruhumu ve tecrübemi verdim. Taraftarlar, takıma, arkadaşlarıma, kulübüme karşı hep iyi oldum. Şimdi bana yalancı diyorsunuz.



Ben buradan ayrıldığım zaman başım dik ayrılacağım. Çünkü Amedspor mutlu olduğunda ben de hep mutlu oldum. Ancak adımın lekelenmesine asla izin vermem."

"BENİ BUGÜNDEN İTİBAREN KAYBETTİNİZ"

Açıklamasında kulüp yönetimine tepki gösteren Diagne, "Beni bugünden itibaren kaybettiniz" diyerek dikkat çeken bir mesaj verdi.

Senegalli golcü, taraftarın karşısında suçlu gösterilmeye çalışıldığını savunarak adının lekelenmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Diagne, Amedspor'dan ayrılması halinde başı dik şekilde ayrılacağını ifade etti.

BU SEZON 2 GOL ATTI



Amedspor formasıyla bu sezon 9 karşılaşmada görev alan Mbaye Diagne, 2 gol kaydetti.

Teknik direktör Besnik Hasi'nin açıklamaları ve Diagne'nin sosyal medya paylaşımının ardından futbolcunun takımdaki geleceğine ilişkin belirsizlik gündeme geldi.

Amedspor