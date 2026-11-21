Manchester City yine puan kaybetti! Fulham'dan dev çelme
İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City, sahasında ağırladığı Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Üst üste üçüncü yenilgisinin ardından bu kez bir puanla yetinen Manchester ekibinin ligdeki galibiyet hasreti dört maça çıktı.
Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Fulham, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekibin ilk yarıda öne geçtiği mücadele 1-1 sona ererken Manchester City, şampiyonluk yarışında bir kez daha puan kaybetti.
FULHAM İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 16. dakikasında Oscar Bobb'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigo Muniz, yaptığı vuruşla Fulham'ı 1-0 öne geçirdi.
Manchester City, 25. dakikada Erling Haaland ile beraberlik golünü buldu ancak hakem Tom Bramall, Norveçli futbolcunun kaleci Bernd Leno'ya faul yaptığını belirterek golü geçerli saymadı. VAR incelemesinde de hakemin kararı onaylandı.
İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Fulham, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.
ELLIOT ANDERSON BERABERLİĞİ GETİRDİ
İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Manchester City, aradığı golü 57. dakikada buldu.
Korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topu ceza sahası dışından gelişine vuran Elliot Anderson, skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatları yakalasa da eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.
MANCHESTER CITY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Premier Lig'de sezona üst üste yedi galibiyetle başlayan Manchester City, son dört karşılaşmasında galibiyet elde edemedi.
Aston Villa deplasmanında 2-1 kaybeden Manchester ekibi, ardından sahasında Brighton'a 1-0, Nottingham Forest deplasmanında ise 3-1 mağlup oldu.
Fulham karşısındaki beraberlikle birlikte Manchester City'nin son dört lig maçındaki bilançosu üç mağlubiyet ve bir beraberlik oldu.
FULHAM'A KARŞI 20 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ
Manchester City'nin Fulham karşısındaki 20 maçlık galibiyet serisi de bu sonuçla sona erdi. Londra temsilcisi, 2012 yılından bu yana Manchester City karşısında süren mağlubiyet serisini Etihad'da aldığı beraberlikle bitirdi.
ZİRVE YARIŞINDA PUAN KAYBI
Bu sonuçla Manchester City, 11 maç sonunda 22 puana ulaştı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Fulham ise puanını 11'e yükselterek 14. sıraya çıktı.
Manchester City, 24 Kasım Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile karşılaşacak. İngiliz ekibi, 29 Kasım Pazar günü ise Premier Lig'de lider Arsenal'e konuk olacak.