Premier Lig'in 11. haftasında Manchester City ile Fulham, Etihad Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk ekibin ilk yarıda öne geçtiği mücadele 1-1 sona ererken Manchester City, şampiyonluk yarışında bir kez daha puan kaybetti. FULHAM İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ Karşılaşmanın 16. dakikasında Oscar Bobb'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Rodrigo Muniz, yaptığı vuruşla Fulham'ı 1-0 öne geçirdi. Manchester City, 25. dakikada Erling Haaland ile beraberlik golünü buldu ancak hakem Tom Bramall, Norveçli futbolcunun kaleci Bernd Leno'ya faul yaptığını belirterek golü geçerli saymadı. VAR incelemesinde de hakemin kararı onaylandı. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Fulham, soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

Manchester City üst üste 4. maçında puan kaybetti. (Fotoğraf: AFP) ELLIOT ANDERSON BERABERLİĞİ GETİRDİ İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Manchester City, aradığı golü 57. dakikada buldu. Korner sonrasında savunmadan uzaklaştırılan topu ceza sahası dışından gelişine vuran Elliot Anderson, skoru 1-1'e getirdi. Kalan dakikalarda iki takım da gol fırsatları yakalasa da eşitlik bozulmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. MANCHESTER CITY 4 MAÇTIR KAZANAMIYOR Premier Lig'de sezona üst üste yedi galibiyetle başlayan Manchester City, son dört karşılaşmasında galibiyet elde edemedi. Aston Villa deplasmanında 2-1 kaybeden Manchester ekibi, ardından sahasında Brighton'a 1-0, Nottingham Forest deplasmanında ise 3-1 mağlup oldu. Fulham karşısındaki beraberlikle birlikte Manchester City'nin son dört lig maçındaki bilançosu üç mağlubiyet ve bir beraberlik oldu.