Tek gol 3 puana yetti! Keçiörengücü İstanbulspor'u 1-0 yendi
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmanın tek golünü 19. dakikada penaltıdan İbrahim Akdağ kaydetti. Başkent temsilcisi, ilk yarıda yakaladığı üstünlüğü koruyarak İstanbul'dan üç puanla ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetimindeki Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 19. dakikada İbrahim Akdağ attı. Penaltıdan gelen golle öne geçen mor-beyazlılar, karşılaşmanın kalan bölümünde skor üstünlüğünü korudu.
İBRAHİM AKDAĞ PENALTIDAN ATTI
Karşılaşmanın ilk bölümünde Keçiörengücü lehine penaltı kararı verildi. 19. dakikada beyaz noktanın başına geçen İbrahim Akdağ, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Deneyimli orta saha oyuncusunun golü, karşılaşmadaki eşitliği bozarken konuk takımın devre arasına avantajlı girmesini sağladı.
İstanbulspor, yediği golün ardından beraberliği yakalamaya çalıştı. Ancak ev sahibi ekip, ilk yarının kalan bölümünde aradığı golü bulamadı.
İLK YARI KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ
İstanbulspor ile Keçiörengücü arasındaki mücadelede ilk 45 dakikanın skorunu İbrahim Akdağ'ın penaltı golü belirledi.
Ev sahibi İstanbulspor'da Mustafa Sol 43. dakikada sarı kart görürken Keçiörengücü'nde Ömer Faruk Demirel, 36. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.
İlk yarı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İSTANBULSPOR İKİNCİ YARIYA ÜÇ DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI
İstanbulspor Teknik Direktörü Özer Hurmacı, ikinci yarının başında kadrosunda değişikliğe gitti.
46. dakikada Kubilay Sönmez'in yerine Aytaç Kara, Mamadou Fall'ın yerine Yusuf Ali Özer ve İsa Dayaklı'nın yerine Alieu Cham oyuna dahil oldu.
Ev sahibi ekip, 56. dakikada Emrecan Uzunhan'ın yerine Berk Ali Nizam'ı, 82. dakikada ise Ilianov Iliev'in yerine Ali Akman'ı sahaya sürdü.
Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine başvurdu. Mor-beyazlılar, skor avantajını koruyarak mücadeleyi tamamladı.
KEÇİÖRENGÜCÜ DEPLASMANDA KAZANDI
İlk yarıda bulduğu penaltı golüyle üstünlüğü ele geçiren Keçiörengücü, ikinci devrede de skor avantajını korudu.
İstanbulspor'un beraberlik arayışları sonuç vermezken Başkent temsilcisi, İbrahim Akdağ'ın attığı tek golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Böylece Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında deplasmanda üç puan elde etti. İstanbulspor ise evinde oynadığı mücadeleyi gol atamadan tamamladı.
Beşiktaş 42 milyon euroluk yıldızı istiyor
Belözoğlu'dan ilk 11'de orta saha kararı!