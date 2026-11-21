Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında İstanbulspor ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Keçiörengücü, 1-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Fotoğraf: Ankara Keçiörengücü tek golle galip ayrılmasını bildi. (Fotoğraf: AA)

İLK YARI KEÇİÖRENGÜCÜ'NÜN ÜSTÜNLÜĞÜYLE BİTTİ

İstanbulspor ile Keçiörengücü arasındaki mücadelede ilk 45 dakikanın skorunu İbrahim Akdağ'ın penaltı golü belirledi.

Ev sahibi İstanbulspor'da Mustafa Sol 43. dakikada sarı kart görürken Keçiörengücü'nde Ömer Faruk Demirel, 36. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

İlk yarı, konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İSTANBULSPOR İKİNCİ YARIYA ÜÇ DEĞİŞİKLİKLE BAŞLADI

İstanbulspor Teknik Direktörü Özer Hurmacı, ikinci yarının başında kadrosunda değişikliğe gitti.

46. dakikada Kubilay Sönmez'in yerine Aytaç Kara, Mamadou Fall'ın yerine Yusuf Ali Özer ve İsa Dayaklı'nın yerine Alieu Cham oyuna dahil oldu.

Ev sahibi ekip, 56. dakikada Emrecan Uzunhan'ın yerine Berk Ali Nizam'ı, 82. dakikada ise Ilianov Iliev'in yerine Ali Akman'ı sahaya sürdü.

Keçiörengücü Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz da ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine başvurdu. Mor-beyazlılar, skor avantajını koruyarak mücadeleyi tamamladı.