Galatasaray'dan stopere sürpriz transfer! Bonservisi belli oldu
Galatasaray, ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların, Juventus forması giyen Federico Gatti'yi transfer gündemine aldığı iddia edildi. İtalyan stoper için Napoli, Lazio ve Porto da devrede bulunurken Juventus'un 28 yaşındaki futbolcuya 20 milyon euro değer biçtiği belirtildi. Torino temsilcisinin kiralama formülüne sıcak bakmaması, transferin önündeki önemli engellerden biri olarak gösteriliyor.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken savunma hattı için İtalya'dan dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Juventus'un stoperi Federico Gatti'yi takip ettiği iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'ta bu sezon istediği süreleri bulamayan 28 yaşındaki savunmacıya Avrupa'nın farklı liglerinden ilgi bulunuyor. Galatasaray da oyuncunun transfer koşullarını araştıran kulüpler arasında gösteriliyor.
Ancak Juventus yönetiminin belirlediği bonservis beklentisi ve oyuncuya talip olan diğer kulüpler, olası transferde önemli rol oynayacak.
GALATASARAY'IN LİSTESİNDE FEDERICO GATTI VAR
Galatasaray'ın ara transfer dönemi için değerlendirdiği stoper adaylarından birinin Federico Gatti olduğu belirtildi.
İtalya Serie A'da Juventus forması giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon teknik direktör Luciano Spalletti'nin savunma rotasyonunda geri planda kaldı.
Gatti'nin forma süresinin azalmasının ardından temsilcilerinin farklı kulüplerle olası transfer seçeneklerini değerlendirdiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların da bu süreçte oyuncunun durumunu takip ettiği ve ocak ayındaki transfer ihtimalini gündemine aldığı iddia edildi.
JUVENTUS 20 MİLYON EURO İSTİYOR
Federico Gatti transferinde ekonomik şartlar da ortaya çıktı.
İtalyan basınındaki haberlere göre Juventus, 28 yaşındaki stoper için yaklaşık 20 milyon euro bonservis beklentisi belirledi.
Torino temsilcisinin bu rakamı yaz transfer döneminde de koruduğu, oyuncuyla ilgilenen bazı kulüplerin mali şartlar nedeniyle geri adım attığı belirtildi.
Galatasaray'ın Gatti için bu tutarda resmî teklif sunduğuna ilişkin bir bilgi bulunmazken, Juventus'un bonservis beklentisi ocak ayındaki olası görüşmeler açısından önem taşıyor.
NAPOLI VE PORTO DA DEVREDE
Galatasaray, Federico Gatti ile ilgilenen tek kulüp değil.
İtalyan savunmacı için Napoli ve Porto'nun da transfer şartlarını araştırdığı iddia edildi.
Napoli'de teknik direktör Massimiliano Allegri ile sportif direktör Giovanni Manna'nın Juventus geçmişi bulunuyor. İki ismin de Gatti'yi yakından tanıması, oyuncunun Napoli'nin transfer listesinde yer almasında dikkat çeken ayrıntılardan biri oldu.
Portekiz temsilcisi Porto'nun da savunmacıyı takip ettiği belirtilirken Galatasaray ile birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden iki kulübün, oyuncu açısından olası seçenekler arasında olduğu ifade edildi.
LAZIO İLK TEMASLARI KURDU
Federico Gatti transferinde en somut girişimin Lazio cephesinden geldiği öne sürüldü.
İtalyan ekibinde Josip Sutalo'nun sakatlığı nedeniyle şubat ayının başına kadar sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
Savunma hattındaki bu eksikliğin ardından Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani'nin, Gatti'nin temsilcileriyle ilk temasları kurduğu kaydedildi.
Lazio Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun da oyuncuyu kadrosunda görmek istediği ve İtalyan stoperin Roma temsilcisinde daha fazla forma şansı bulabileceği ifade edildi.
PREMIER LİG'DEN ÜÇ TALİP DAHA
Federico Gatti'nin geleceği yalnızca İtalya ve Şampiyonlar Ligi ekiplerinin gündeminde bulunmuyor.
İngiltere Premier Lig'den Everton, Sunderland ve Nottingham Forest'ın da Juventus'un savunmacısıyla ilgilendiği belirtildi.
Özellikle Everton'ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği iddia edilirken Gatti'nin İngiltere'deki bazı seçeneklere sıcak bakmadığı kaydedildi.
Böylece 28 yaşındaki futbolcunun adı Galatasaray, Porto, Napoli, Lazio, Everton, Sunderland ve Nottingham Forest ile anılmaya başladı.
JUVENTUS KİRALAMA FORMÜLÜNE SICAK BAKMIYOR
Transferin önemli ayrıntılarından biri de Juventus'un oyuncunun ayrılığı için düşündüğü yöntem oldu.
İtalyan kulübünün, Federico Gatti'yi kiralama bedeli karşılığında ve satın alma opsiyonuyla başka bir takıma göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Juventus'un özellikle Şampiyonlar Ligi'ne katılım mücadelesindeki doğrudan rakiplerinden Lazio'ya bu şartlarda oyuncu vermeyi istemediği ifade edildi.
Bu yaklaşımın, Gatti'yi bonservisiyle transfer etmek yerine kiralık olarak kadrosuna katmayı düşünebilecek diğer takımların planlarını da zorlaştırabileceği değerlendiriliyor.
SERIE A'DA 183 DAKİKA OYNADI
Federico Gatti'nin Juventus'ta bu sezon sınırlı süre alması, transfer iddialarının gündeme gelmesinde etkili oldu.
İtalyan basınında yer alan verilere göre 28 yaşındaki savunmacı, 2026-2027 sezonunda Serie A'da yalnızca 183 dakika sahada kaldı.
Luciano Spalletti'nin stoper tercihleri arasında geri planda kalan Gatti, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Oyuncunun önümüzdeki karşılaşmalarda da sınırlı süre alması halinde ocak ayında ayrılık seçeneğini daha ciddi biçimde değerlendirebileceği iddia edildi.
GALATASARAY İLE ADI EYLÜL AYINDA DA ANILMIŞTI
Federico Gatti'nin Galatasaray ile anılması ilk kez gerçekleşmiyor.
İtalyan transfer haberlerinde eylül ayının başında da sarı-kırmızılıların Gatti'ye ilgi gösterdiği belirtilmişti.
O dönemde oyuncunun Galatasaray seçeneğine olumlu yaklaşmadığı, Porto'ya transfer ihtimalini ise değerlendirdiği ileri sürülmüştü.
Ancak yaz transfer döneminde kulüp değişikliği gerçekleşmedi ve İtalyan savunmacı Juventus'ta kaldı.
Kasım ayında yeniden gündeme gelen Galatasaray ilgisi, Gatti'nin sezonun ilk bölümünde yeterince forma şansı bulamamasının ardından farklı bir boyut kazandı.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
Federico Gatti, 23 Temmuz 2025 tarihinde Juventus ile yeni sözleşme imzaladı.
İtalyan kulübünün resmî açıklamasına göre savunmacının kontratı 30 Haziran 2030 tarihine kadar devam ediyor.
Juventus'a Ocak 2022'de katılan Gatti, sezonun kalan bölümünde Frosinone'de kiralık oynadıktan sonra Torino temsilcisinin A takım kadrosuna dahil oldu.
İtalya Milli Takımı'nda da görev yapan futbolcu, uzun süreli sözleşmesi nedeniyle transfer görüşmelerinde Juventus'un onayına ihtiyaç duyuyor.
OCAK AYINDA KARAR VERİLEBİLİR
Galatasaray'ın transfer gündemine gelen Federico Gatti'nin geleceğinde Juventus'ta alacağı forma süresi belirleyici olacak.
28 yaşındaki stoperin düzenli oynama fırsatı bulamaması durumunda ara transfer döneminde ayrılık seçeneğini değerlendirebileceği belirtiliyor.
Juventus'un yaklaşık 20 milyon euroluk bonservis beklentisi, Lazio'nun ilk temasları ve Napoli ile Porto'nun ilgisi, transfer sürecinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
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