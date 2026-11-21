Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken savunma hattı için İtalya'dan dikkat çeken bir isim gündeme geldi. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hem Süper Lig hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılıların, Juventus'un stoperi Federico Gatti'yi takip ettiği iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Juventus'ta bu sezon istediği süreleri bulamayan 28 yaşındaki savunmacıya Avrupa'nın farklı liglerinden ilgi bulunuyor. Galatasaray da oyuncunun transfer koşullarını araştıran kulüpler arasında gösteriliyor.

Ancak Juventus yönetiminin belirlediği bonservis beklentisi ve oyuncuya talip olan diğer kulüpler, olası transferde önemli rol oynayacak.