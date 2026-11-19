Bilal Erdoğan Al-Nassr'ı ziyaret etti! Ronaldo ile sürpriz buluşma
Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'da Al-Nassr Kulübünü ziyaret etti. Erdoğan, ziyaret sırasında Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi. İkilinin sohbet ettiği buluşmanın ardından hatıra fotoğrafı çekildi.
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan futbolunun önemli temsilcilerinden Al-Nassr'ı ziyaret ederek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile buluştu.
BİLAL ERDOĞAN VE RONALDO BİR ARAYA GELDİ
Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'daki programı kapsamında Al-Nassr Kulübüne ziyarette bulundu.
Erdoğan, ziyaret sırasında Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile bir araya geldi.
İkili, gerçekleşen buluşmada bir süre sohbet etti. Görüşmenin ardından Bilal Erdoğan ve Cristiano Ronaldo birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor