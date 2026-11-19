Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Suudi Arabistan'da dikkat çeken bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Suudi Arabistan futbolunun önemli temsilcilerinden Al-Nassr'ı ziyaret ederek dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile buluştu.