Ronaldinho yıllar sonra maça çıktı. (Fotoğraf: EPA)

AĞUSTOS AYINDA RAVENNA PROJESİNE KATILDI

Ronaldinho, 2026 yazında Ravenna'nın futbol projesine dahil oldu.

Kulübe yatırımcı olarak katılan Brezilyalı efsane, aynı zamanda Ravenna'nın uluslararası tanıtımında rol üstlendi.

Ağustos ayında düzenlenen tanıtım organizasyonunda Ravenna formasıyla taraftarların karşısına çıkan Ronaldinho, kasım ayında oynanan Forlì derbisinde resmî olarak sahalara geri döndü.

RONALDINHO'NUN KARİYERİNDE SAYISIZ BAŞARI

Futbol tarihinin en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Ronaldinho, kariyeri boyunca birçok önemli başarı kazandı.

Brezilya Milli Takımı ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, Barcelona formasıyla 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Barcelona ve Milan ile lig şampiyonlukları elde eden Ronaldinho, 2005 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.

Brezilyalı futbolcu, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü ise 2004 ve 2005 yıllarında kazandı.

Ronaldinho, kariyerinde Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro ve Fluminense formalarını giydi.

Atletico Mineiro ile 2013 yılında Copa Libertadores zaferi yaşayan efsane oyuncu, 46 yaşında Ravenna formasıyla yeniden sahaya çıkarak futbol kariyerine yeni bir sayfa ekledi.

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