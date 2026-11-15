Ronaldinho yıllar sonra sahada! 46 yaşında tribünleri coşturdu
Dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho, 11 yıl aradan sonra yeniden resmî maça çıktı. 46 yaşındaki Brezilyalı yıldız, İtalya Serie C ekiplerinden Ravenna'nın Forlì'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ilk 11'de başladı. İlk 45 dakikada görev yapan Ronaldinho, takımının ilk golünün hazırlık aşamasında rol oynarken kendisi için özel tribün inşa edilen statta taraftarlardan büyük ilgi gördü.
Dünya futboluna damga vuran Ronaldinho, 46 yaşında yeşil sahalara geri döndü. Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain formalarıyla unutulmaz başarılara imza atan Brezilyalı efsane, 11 yıllık aranın ardından yeniden resmî bir karşılaşmada görev yaptı.
İtalya Serie C B Grubu'nda mücadele eden Ravenna'nın Forlì'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkan Ronaldinho, Bruno Benelli Stadı'nda futbolseverlere unutulmaz bir gün yaşattı.
Teknik direktör Andrea Mandorlini'nin ilk 11'de şans verdiği Brezilyalı yıldız, ilk 45 dakika boyunca sahada kaldı.
11 YIL SONRA İLK 11'DE SAHAYA ÇIKTI
Ronaldinho, son resmî karşılaşmasını 26 Eylül 2015'te Brezilya temsilcisi Fluminense formasıyla oynamıştı.
Kariyerini noktalamasının ardından gösteri maçlarında ve futbol organizasyonlarında boy gösteren eski yıldız, bu kez İtalya'da resmî bir lig maçında sahaya çıktı.
46 yaşındaki futbolcu, Ravenna'nın Forlì ile oynadığı derbi karşılaşmasına 10 numaralı formayla başladı.
Ronaldinho'nun ilk 11'de yer alması tribünlerde büyük heyecan yaratırken Brezilyalı futbolcu, ilk yarının tamamında görev yaptı.
RONALDINHO İLK GOLÜN HAZIRLIĞINDA YER ALDI
Ravenna'nın Forlì karşısında bulduğu ilk golün gelişiminde Ronaldinho da rol oynadı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında rakip ceza sahası çevresinde topla buluşan Brezilyalı futbolcu, pasını Lonardi'ye aktardı.
Lonardi'nin hazırladığı pozisyonda Giulio Donati, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Ravenna'yı 1-0 öne geçirdi.
Ronaldinho, ilk yarı boyunca sergilediği teknik hareketler ve paslarıyla eski günlerinden izler taşıdı.
İLK YARIDA 28 KEZ TOPLA BULUŞTU
Brezilyalı yıldız, Forlì karşısında görev yaptığı ilk 45 dakikada 28 kez topla buluştu.
İki korner kullanan Ronaldinho, özellikle hücum organizasyonlarında takım arkadaşlarıyla yaptığı paslaşmalarla dikkat çekti.
Uzun süredir resmî maç oynamayan efsane futbolcu, fiziksel olarak eski temposundan uzak olsa da teknik becerilerini zaman zaman sahaya yansıttı.
Teknik direktör Andrea Mandorlini, ikinci yarıda Ronaldinho'nun yerine Matteo Maggio'yu oyuna aldı.
Brezilyalı yıldız, devre arasında saha kenarına gelirken tribünlerden büyük alkış aldı.
RAVENNA 2-0 KAZANDI
Ronaldinho'nun formasını giydiği Ravenna, Serie C'nin 14. haftasında Forlì'yi 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Giulio Donati ve 58. dakikada Simone Rabbi kaydetti.
Ravenna, aldığı galibiyetle puanını 32'ye yükselterek grubunda ikinci sıradaki yerini korudu.
RONALDINHO İÇİN ÖZEL TRİBÜN YAPILDI
Ravenna yönetimi, Ronaldinho'nun futbola dönüşü için özel hazırlıklar yaptı.
Bruno Benelli Stadı'nda, Brezilyalı yıldızın adı ve kariyeri boyunca özdeşleştiği 10 numaralı formasına gönderme yapan R10 isimli geçici tribünler oluşturuldu.
Yaklaşık 6 bin 500 taraftarın takip ettiği karşılaşmanın biletleri tükendi.
Ronaldinho'nun sahalara dönüşü, birçok ülkeden basın mensubunun da ilgisini çekti. Mücadele, uluslararası yayınlarla futbolseverlere ulaştırıldı.
AĞUSTOS AYINDA RAVENNA PROJESİNE KATILDI
Ronaldinho, 2026 yazında Ravenna'nın futbol projesine dahil oldu.
Kulübe yatırımcı olarak katılan Brezilyalı efsane, aynı zamanda Ravenna'nın uluslararası tanıtımında rol üstlendi.
Ağustos ayında düzenlenen tanıtım organizasyonunda Ravenna formasıyla taraftarların karşısına çıkan Ronaldinho, kasım ayında oynanan Forlì derbisinde resmî olarak sahalara geri döndü.
RONALDINHO'NUN KARİYERİNDE SAYISIZ BAŞARI
Futbol tarihinin en yetenekli isimlerinden biri olarak gösterilen Ronaldinho, kariyeri boyunca birçok önemli başarı kazandı.
Brezilya Milli Takımı ile 2002 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan yıldız futbolcu, Barcelona formasıyla 2006 yılında UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.
Barcelona ve Milan ile lig şampiyonlukları elde eden Ronaldinho, 2005 yılında Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu.
Brezilyalı futbolcu, FIFA Dünyada Yılın Futbolcusu ödülünü ise 2004 ve 2005 yıllarında kazandı.
Ronaldinho, kariyerinde Gremio, Paris Saint-Germain, Barcelona, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Queretaro ve Fluminense formalarını giydi.
Atletico Mineiro ile 2013 yılında Copa Libertadores zaferi yaşayan efsane oyuncu, 46 yaşında Ravenna formasıyla yeniden sahaya çıkarak futbol kariyerine yeni bir sayfa ekledi.
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