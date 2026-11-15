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Italiano eski öğrencisini istedi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Beşiktaş, ara transfer döneminde savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Bologna'dan eski öğrencisi Martin Vitik'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. Siyah-beyazlı yönetim, 23 yaşındaki Çek stoper için satın alma opsiyonlu kiralama formülüne hazırlanıyor. Vitik, bu sezon Serie A'da yalnızca 127 dakika süre aldı.

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Italiano eski öğrencisini istedi! Beşiktaş'tan sürpriz transfer

Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş, savunma hattını güçlendirmek için rotasını İtalya'ya çevirdi. Siyah-beyazlıların transfer listesinin ilk sırasına Bologna forması giyen Martin Vitik'in yerleştiği belirtildi.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Çekyalı savunmacıyı ocak ayında kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların stoper listesindeki ilk isimlerden biri Bologna forması giyen Martin Vitik oldu. (Fotoğraf: Bologna) Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların stoper listesindeki ilk isimlerden biri Bologna forması giyen Martin Vitik oldu. (Fotoğraf: Bologna)

ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Vincenzo Italiano, Bologna'da birlikte çalıştığı Martin Vitik'in Beşiktaş'a transfer edilmesini istedi.

İtalyan teknik adamın, 1,93 metre boyundaki oyuncunun fiziksel gücü, sürati ve atletik özelliklerini ön plana çıkardığı kaydedildi.

Özellikle savunma arkasına atılan toplara müdahale edebilmesi ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Vitik'in, Italiano'nun oyun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.

Çekyalı futbolcunun bu özellikleri nedeniyle Beşiktaş'ın stoper listesindeki ilk sıraya yükseldiği belirtildi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Bologna döneminden eski öğrencisi Martin Vitik'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. İtalyan teknik adamın, genç savunmacının transferine öncelik verdiği kaydedildi. (Fotoğraf: REUTERS)Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Bologna döneminden eski öğrencisi Martin Vitik'i kadrosunda görmek istediği belirtildi. İtalyan teknik adamın, genç savunmacının transferine öncelik verdiği kaydedildi. (Fotoğraf: REUTERS)

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA FORMÜLÜ

Beşiktaş yönetimi, Martin Vitik transferini yüksek bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor.

Siyah-beyazlıların Bologna ile yapılacak görüşmelerde satın alma opsiyonlu kiralama seçeneği üzerinde durduğu kaydedildi.

Bu formülle Beşiktaş, oyuncuyu sezonun ikinci yarısında kadrosuna katmayı ve performansına göre bonservisini satın alma imkânı elde etmeyi hedefliyor.

Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Çekyalı savunmacı Martin Vitik için Bologna ile transfer görüşmeleri yapmayı planlıyor. (Fotoğraf: Bologna)Beşiktaş yönetimi, 23 yaşındaki Çekyalı savunmacı Martin Vitik için Bologna ile transfer görüşmeleri yapmayı planlıyor. (Fotoğraf: Bologna)
BOLOGNA'DA DÜZENLİ FORMA GİYEMİYOR

Martin Vitik, 2026-2027 sezonunda Bologna formasıyla beklediği süreleri alamadı.

Serie A'da yalnızca dört karşılaşmada görev yapan Çekyalı futbolcu, toplam 127 dakika sahada kaldı.

Bu maçların birine ilk 11'de başlayan Vitik, üç karşılaşmada ise sonradan oyuna dahil oldu.

Genç savunmacı, ligde gol veya asist katkısı sağlayamazken bir sarı kart gördü.

Vitik'in Bologna'daki sınırlı forma şansı, Beşiktaş'ın ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katma ihtimali açısından önemli bir ayrıntı olarak öne çıkıyor.

Beşiktaş'ın Martin Vitik transferinde satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu yüksek bonservis bedelini hemen ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. (Fotoğraf: Bologna)Beşiktaş'ın Martin Vitik transferinde satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durduğu belirtildi. Siyah-beyazlılar, oyuncuyu yüksek bonservis bedelini hemen ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor. (Fotoğraf: Bologna)

BOLOGNA 11 MİLYON EURO ÖDEDİ

Martin Vitik, Temmuz 2025'te Sparta Prag'dan Bologna'ya transfer oldu.

İtalyan temsilcisi, genç savunmacının bonservisi için 11 milyon euro ödedi.

Bologna ile 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Vitik'in piyasa değeri ise 13 milyon euro seviyesinde gösteriliyor.

Çekyalı futbolcunun devam eden uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Beşiktaş, doğrudan bonservis transferi yerine kiralama formülüne öncelik veriyor.

Martin Vitik, 1,93 metrelik boyunun yanı sıra fiziksel gücü ve süratiyle dikkat çekiyor. Vincenzo Italiano'nun, savunmacının atletik özelliklerini transfer tercihinde ön plana çıkardığı belirtildi. (Fotoğraf: Bologna)Martin Vitik, 1,93 metrelik boyunun yanı sıra fiziksel gücü ve süratiyle dikkat çekiyor. Vincenzo Italiano'nun, savunmacının atletik özelliklerini transfer tercihinde ön plana çıkardığı belirtildi. (Fotoğraf: Bologna)

SPARTA PRAG'DA ŞAMPİYONLUKLAR YAŞADI

21 Ocak 2003 doğumlu Martin Vitik, futbol kariyerine Sparta Prag altyapısında başladı.

Ocak 2021'de A takıma yükselen savunmacı, Çekya temsilcisinde düzenli forma şansı buldu. Sparta Prag'da iki lig şampiyonluğu ve bir Çekya Kupası zaferi yaşayan Vitik, Avrupa kupalarında da önemli deneyim kazandı.

Bologna'nın 2025 yılındaki resmî transfer açıklamasına göre Çekyalı savunmacı, Sparta Prag A takımında lig, kupa ve Avrupa organizasyonlarında toplam 192 maça çıkarken 21 gol kaydetti.

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