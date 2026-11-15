Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlıların stoper listesindeki ilk isimlerden biri Bologna forması giyen Martin Vitik oldu. (Fotoğraf: Bologna)



ITALIANO ESKİ ÖĞRENCİSİNİ İSTEDİ

Vincenzo Italiano, Bologna'da birlikte çalıştığı Martin Vitik'in Beşiktaş'a transfer edilmesini istedi.

İtalyan teknik adamın, 1,93 metre boyundaki oyuncunun fiziksel gücü, sürati ve atletik özelliklerini ön plana çıkardığı kaydedildi.

Özellikle savunma arkasına atılan toplara müdahale edebilmesi ve geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken Vitik'in, Italiano'nun oyun sistemine uygun bir profil olduğu değerlendiriliyor.

Çekyalı futbolcunun bu özellikleri nedeniyle Beşiktaş'ın stoper listesindeki ilk sıraya yükseldiği belirtildi.