Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer kapışması! 21'lik yıldız adayı gündemde
Ara transfer dönemi öncesinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Union Saint-Gilloise forması giyen Massiré Sylla ile ilgilendiği iddia edildi. Belçika'da gösterdiği performansla dikkat çeken 21 yaşındaki Senegalli stoperin piyasa değeri yaklaşık 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Genç savunmacının kısa süre önce sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatması ise olası transferin önündeki önemli ayrıntılardan biri oldu.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde aynı futbolcunun bulunduğu öne sürüldü. Ocak ayında savunma hattına takviye yapma ihtimallerini değerlendiren üç İstanbul kulübünün, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'da forma giyen Massire Sylla'yı takip ettiği iddia edildi.
Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Belçika'da savunmanın önemli isimlerinden biri haline gelen Senegalli futbolcunun performansı, ara transfer dönemi öncesinde dikkatleri üzerine çekti.
ÜÇ BÜYÜKLERİN GÜNDEMİNDE MASSIRE SYLLA
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın, Union Saint-Gilloise forması giyen Massire Sylla'nın performansını yakından takip ettiği öne sürüldü.
Belçika'da sezonun dikkat çeken savunmacıları arasında gösterilen genç futbolcu, özellikle stoper pozisyonundaki performansıyla transfer gündemine girdi.
Üç İstanbul kulübünün de Senegalli oyuncuyla ilgilendiği yönündeki haberler, ocak ayı transfer dönemi yaklaşırken gündem oluşturdu.
NORVEÇ'TEN BELÇİKA'YA TRANSFER OLDU
Massire Sylla, 13 Ocak 2026 tarihinde Norveç temsilcisi Lyn'den Union Saint-Gilloise'a transfer oldu.
Futbol kariyerine Senegal'deki Diambars Akademisi'nde başlayan genç savunmacı, Avrupa'da önce Fransa'nın Pau takımında, ardından Norveç'te forma giydi.
Lyn'deki performansının ardından Belçika'ya transfer olan Sylla, kısa sürede yeni takımının savunmasında kendisine yer buldu.
21 yaşındaki futbolcu, Union Saint-Gilloise'daki gelişimiyle yalnızca Belçika'da değil, Avrupa transfer piyasasında da dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO SEVİYESİNDE
Massire Sylla'nın performansı, piyasa değerine ilişkin değerlendirmelere de yansıdı.
Belçika'ya transfer olduğu dönemde değeri 1 milyon euronun altında gösterilen genç stoper için son transfer haberlerinde yaklaşık 5 milyon euroluk tahmini piyasa değerinden söz ediliyor.
Senegalli futbolcunun yükselen performansı ve uzun süreli sözleşmesi, transfer görüşmelerinde Belçika temsilcisinin elini güçlendirebilecek unsurlar arasında yer alıyor.
SÖZLEŞMESİNİ 2031'E KADAR UZATTI
Massire Sylla hakkında ortaya atılan transfer iddialarının ardından oyuncunun sözleşme durumu da dikkat çekti.
Union Saint-Gilloise, 5 Kasım 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla 21 yaşındaki savunmacının sözleşmesini Haziran 2031'e kadar uzattığını duyurdu.
Ocak ayında Belçika ekibine katılırken 2030 yılına kadar sözleşme imzalayan Sylla, yeni anlaşmayla kulübüne bir yıl daha bağlandı.
1,96 BOYUYLA SAVUNMADA DİKKAT ÇEKİYOR
Massire Sylla, 1,96 metrelik boyuyla savunmada fiziksel özellikleriyle öne çıkan bir futbolcu profiline sahip.
Sağ ayağını kullanan Senegalli oyuncu, ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda görev yapıyor.
Savunma hattındaki fiziksel mücadele gücünün yanı sıra farklı defansif görevlerde de değerlendirilebilmesi, genç futbolcunun dikkat çeken özellikleri arasında bulunuyor.