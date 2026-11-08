Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde aynı futbolcunun bulunduğu öne sürüldü. Ocak ayında savunma hattına takviye yapma ihtimallerini değerlendiren üç İstanbul kulübünün, Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'da forma giyen Massire Sylla'yı takip ettiği iddia edildi.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen Belçika'da savunmanın önemli isimlerinden biri haline gelen Senegalli futbolcunun performansı, ara transfer dönemi öncesinde dikkatleri üzerine çekti.