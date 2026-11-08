Matvey Kislyak'tan transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer gündemine geldiği iddia edilen Matvey Kislyak, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. CSKA Moskova forması giyen 21 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu, kendisiyle henüz iletişime geçilmediğini belirterek ocak ayındaki transfer ihtimaline ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin adı aynı futbolcuyla anılmaya başladı. CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ın iki İstanbul kulübünün radarında bulunduğu iddiasının ardından Rus futbolcu transfer söylentilerine yanıt verdi.
21 yaşındaki orta saha oyuncusu, kendisiyle herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtirken kış transfer döneminde yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.
"BENİ KİMSE ARAMADI"
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisine ilişkin iddialar hakkında konuşan Matvey Kislyak, şu ana kadar kendisiyle iletişim kurulmadığını dile getirdi.
Genç futbolcu, Türkiye'den gelen transfer haberlerine ilişkin soruya, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.
"SAKİNİM, İLK KEZ YAŞAMIYORUM
Matvey Kislyak, transfer haberlerinin kendisi üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığına ilişkin soruyu da yanıtladı.
21 yaşındaki futbolcu, benzer haberlerin her transfer döneminde gündeme geldiğini belirterek, "Hayır. Açıkçası her transfer döneminde böyle söylentiler çıkıyor. Şimdi Batrakov da sürekli gol atıyor, bu yüzden söylentiler daha da artıyor. Tamamen sakinim, bu ilk kez yaşanmıyor" ifadelerini kullandı.
Rus orta saha oyuncusu, adının farklı kulüplerle anılmasını olağan karşıladığını ve transfer haberlerinden etkilenmediğini vurguladı.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İÇİN TRANSFER İDDİASI
Matvey Kislyak'ın adı, Aleksey Batrakov'un menajeri Vladimir Kuzmichev'in açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi.
Kuzmichev, iki İstanbul kulübünün CSKA Moskova'nın genç orta saha oyuncusuyla ilgilendiğini savundu.
Rus menajer, "Hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin onunla ilgilendiğini biliyorum, bu doğru" sözleriyle transfer iddialarını değerlendirdi.
Kuzmichev, Kislyak'ın temsilcisi olmadığını da belirterek futbolcunun menajeri Aleksandr Manyakov'u işaret etti.
Böylece iki kulübün ilgisine ilişkin açıklamanın doğrudan futbolcunun kendi temsilcisinden gelmediği anlaşıldı.
BATRAKOV DETAYI DİKKAT ÇEKTİ
Transfer iddialarının gündeme gelmesinde Galatasaray forması giyen Aleksey Batrakov'un performansı da öne çıktı.
Kislyak, Batrakov'un son dönemde attığı gollerle dikkat çektiğini ve bunun Rus futbolcular hakkındaki transfer haberlerinin artmasına katkıda bulunduğunu ifade etti.
CSKA Moskova'nın orta sahasında görev yapan genç oyuncu, açıklamasında Batrakov'un yükselen performansına da değindi.
MATVEY KISLYAK'IN SEZON PERFORMANSI
Matvey Kislyak, 2026-2027 sezonunda CSKA Moskova formasıyla Rusya Premier Ligi ve kupa karşılaşmalarında toplam 18 maçta görev yaptı.
Bu müsabakalarda 1445 dakika süre alan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.
Merkez orta sahada görev yapan Kislyak'ın CSKA Moskova ile sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.