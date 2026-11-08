Ara transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray ve Fenerbahçe 'nin adı aynı futbolcuyla anılmaya başladı. CSKA Moskova 'da forma giyen Matvey Kislyak 'ın iki İstanbul kulübünün radarında bulunduğu iddiasının ardından Rus futbolcu transfer söylentilerine yanıt verdi.

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"BENİ KİMSE ARAMADI"

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgisine ilişkin iddialar hakkında konuşan Matvey Kislyak, şu ana kadar kendisiyle iletişim kurulmadığını dile getirdi.

Genç futbolcu, Türkiye'den gelen transfer haberlerine ilişkin soruya, "Bilmiyorum. Beni kimse aramadı. Hiçbir şey bilmiyorum. Kış gelsin, belki bir şeyler olur. Şu an hiçbir şey bilmiyorum" yanıtını verdi.