A Milli Takım'da aday kadroya çağrılan Serhat Öztaşdelen'in sevinci kameraya yansıdı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'e milli davet geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda yer alan Öztaşdelen'in isminin okunduğu anlarda yaşadığı sevinç kameralara yansıdı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edilen kaleci Serhat Öztaşdelen'i tebrik etti.
Kulübün açıklamasında, Kocaelispor'un kalecisi Serhat Öztaşdelen'in A Milli Futbol Takımı'nın 12 Kasım'da Belçika, 15 Kasım'da Fransa ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildiği belirtildi.Serhat Öztaşdelen'e milli davet
Açıklamada, "Oyuncumuzu kutluyor, milli müsabakalarda yürekten başarı diliyoruz." denildi.
MİLLİ HEYECAN KAMERADA
Kocaelispor, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Öztaşdelen'in ismini okuduğu anlarda yaşanan sevinci de sosyal medya hesabından paylaştı.
Samet Baş Takvim.com.tr Spor