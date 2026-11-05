Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer savaşı! Galatasaray devreden çıktı
Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes için İngiliz basınından dikkat çeken bir transfer haberi geldi. İngiliz ekibiyle yeni sözleşme görüşmelerinde anlaşmaya ulaşamayan 32 yaşındaki futbolcunun alternatiflerini değerlendirmeye başladığı belirtildi. İngiliz basınının haberine göre Fenerbahçe ve Trabzonspor, Portekizli yıldızın durumunu takip eden kulüpler arasında bulunuyor. Daha önce Fernandes'le ilgilenen Galatasaray'ın ise transferden uzaklaştığı kaydedildi. İşte ayrıntılar...
Manchester United'da uzun yıllardır takımın en önemli isimleri arasında yer alan Bruno Fernandes'in geleceği, transfer gündeminin öne çıkan konularından biri oldu.
İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan Portekizli futbolcu, kariyerini Old Trafford'da sürdürmek istemesine rağmen yeni sözleşme görüşmelerinde istediği sonuca ulaşamadı.
İngiliz basınının haberine göre taraflar arasında özellikle kontratın süresi konusunda görüş ayrılığı bulunuyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Fernandes'in temsilcileri, olası bir ayrılık için transfer seçeneklerini araştırmaya başladı.
Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmelerde Türkiye'den iki kulübün adı da öne çıktı.
FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TAKİPTE
Bruno Fernandes için Türkiye'nin olası transfer pazarları arasında bulunduğu belirtildi.
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un 32 yaşındaki futbolcunun Manchester United'daki sözleşme sürecini takip ettiği ifade edildi.
İki kulübün, Portekizli yıldızın geleceğine ilişkin gelişmeleri yakından izleyen takımlar arasında yer aldığı kaydedildi.
Bununla birlikte haberde Fenerbahçe veya Trabzonspor'un Manchester United'a resmî teklif yaptığına ilişkin bir bilgiye yer verilmedi.
GALATASARAY'IN İLGİSİ AZALDI
Bruno Fernandes'in adı daha önce Galatasaray ile de anılmıştı.
Sarı-kırmızılı kulübün geçmiş dönemde Portekizli yıldızın transferiyle ilgilendiğini yazan İngiliz basını son gelişmelerin ardından bu ilginin azaldığını belirtti.
İngiliz basınındaki habere göre Galatasaray, Fernandes transferinde önceki dönemlere kıyasla daha geri planda bulunuyor.
Böylece Türkiye'deki transfer ihtimalinde Fenerbahçe ve Trabzonspor'un oyuncunun durumunu takip etmesi öne çıkıyor.
2030 YILINA KADAR SÖZLEŞME İSTİYOR
Bruno Fernandes'in Manchester United'daki geleceğini etkileyen en önemli konu, yeni sözleşmenin süresi oldu.
Portekizli yıldızın mevcut kontratı Haziran 2027'de sona eriyor. Manchester United'ın ise anlaşmayı 2028 yılına kadar uzatma hakkı bulunuyor.
Fernandes, 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.
Ancak İngiliz kulübünün yönetimi, futbolcunun talep ettiği uzun süreli anlaşmaya sıcak yaklaşmıyor.
Bu nedenle taraflar arasındaki görüşmelerde yeni bir sözleşme üzerinde uzlaşma sağlanamadı.
PSG VE BAYERN MÜNİH DETAYI
Bruno Fernandes'in Manchester United'dan ayrılması durumunda Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin de transfer gündemine gelebileceği değerlendirilirken, İngiliz basınından dikkat çeken bir bilgi paylaşıldı.
Geçmişte Portekizli futbolcuyla adı anılan Paris Saint-Germain ve Bayern Münih, son 12 aylık süreçte Fernandes için transfer girişiminde bulunmadı.
İki kulübün de Manchester United kaptanını mevcut transfer planlarına dahil etmediği belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Fernandes'in Avrupa'daki olası seçenekleri arasında Türkiye yeniden gündeme geldi.
SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ SÜRÜYOR
Bruno Fernandes için gündemdeki diğer seçenek Suudi Arabistan oldu.
Portekizli yıldız, 2025 yılında Al-Hilal'den gelen transfer teklifini kabul etmemiş ve Manchester United'da kalmayı tercih etmişti.
Al-Hilal ise Fernandes için yeni bir transfer girişimi planlamıyor.
Buna karşılık Suudi Arabistan'daki diğer kulüplerin 32 yaşındaki futbolcuya yönelik ilgisi devam ediyor.
MANCHESTER UNITED'DA GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK
Bruno Fernandes'in kariyerini Manchester United'da sürdürme isteği, sözleşme görüşmelerindeki anlaşmazlığa rağmen devam ediyor.
İngiliz basını, futbolcunun temsilcileri ile İngiliz kulübünün kasım ayındaki millî arada yeniden görüşmesinin planlandığını yazdı.
Manchester United'da teknik direktör Michael Carrick'in geleceğine ilişkin değerlendirmelerin de sözleşme sürecini etkileyebileceği belirtildi.
Kulübün teknik yapılanmasına ilişkin kararların, Fernandes ile yürütülen görüşmelerin takvimini değiştirebileceği ifade edildi.
2020'DEN BU YANA MANCHESTER UNITED'DA
Bruno Fernandes, Ocak 2020'de Sporting Lizbon'dan Manchester United'a transfer oldu.
İngiliz ekibinde kaptanlığa kadar yükselen Portekizli orta saha oyuncusu, takımın hücum organizasyonlarında önemli sorumluluklar üstlendi.
8 Eylül 1994 doğumlu futbolcu, 2026 yılında 32 yaşına girdi.
Manchester United ile 2024 yılında yeni bir sözleşme imzalayan Fernandes'in mevcut anlaşması 2027 yazına kadar geçerliliğini koruyor.
Portekizli futbolcunun 2030 yılına kadar sözleşme talep etmesiyle başlayan görüş ayrılığı, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da adının geçtiği transfer haberlerini gündeme taşıdı.
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