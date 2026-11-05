Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer savaşı! Galatasaray devreden çıktı

Manchester United'da uzun yıllardır takımın en önemli isimleri arasında yer alan Bruno Fernandes'in geleceği, transfer gündeminin öne çıkan konularından biri oldu.

İngiliz ekibinin kaptanlığını yapan Portekizli futbolcu, kariyerini Old Trafford'da sürdürmek istemesine rağmen yeni sözleşme görüşmelerinde istediği sonuca ulaşamadı.

İngiliz basınının haberine göre taraflar arasında özellikle kontratın süresi konusunda görüş ayrılığı bulunuyor. Yaşanan gelişmelerin ardından Fernandes'in temsilcileri, olası bir ayrılık için transfer seçeneklerini araştırmaya başladı.

Portekizli yıldızın geleceğiyle ilgili gelişmelerde Türkiye'den iki kulübün adı da öne çıktı.