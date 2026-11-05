Avrupa futbolunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı devam etti. 5 Kasım Perşembe günü oynanan karşılaşmalarda birbirinden dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü, UEFA Konferans Ligi'nde ise üçüncü hafta mücadeleleri oynanırken Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa gecesini mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş, İskoçya deplasmanında Celtic'e 3-2 yenilirken Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Gecenin öne çıkan diğer sonuçları arasında Milan'ın Ferencvaros'a evinde 2-0 kaybetmesi, Juventus'un AZ Alkmaar'ı 2-1 yenmesi ve Ajax'ın Midtjylland deplasmanından 6-1'lik galibiyetle dönmesi yer aldı.

Kopenhag evinde Iberia 1999'u ağırladı. (Fotoğraf: EPA) BEŞİKTAŞ'A GLASGOW'DA SON DAKİKA DARBESİ UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Celtic Park'taki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar, 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 62. dakikada Callum Osmand ve 78. dakikada Camilo Duran'ın golleriyle skoru 2-1'e getirdi. Beşiktaş, sakatlığının ardından sahalara dönen Orkun Kökçü'nün 85. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı. Kaptanın golüyle yeniden umutlanan Kartal, yalnızca iki dakika sonra bir kez daha geriye düştü. dakikada ikinci kez sahneye çıkan Camilo Duran, Celtic'i 3-2 öne geçirdi. Kalan bölümde skor değişmeyince Beşiktaş, Glasgow deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı. TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor ise üçüncü hafta mücadelesinde Almanya'nın Freiburg takımını konuk etti. Papara Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 14. dakikada Lukas Kübler'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi. Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, kalan dakikalarda beraberliği sağlayamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'yu 4-2, ikinci haftasında ise Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Freiburg karşısında ilk puan kaybını yaşadı. Karadeniz temsilcisi, üçüncü haftanın ardından 6 puanda kaldı.