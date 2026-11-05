Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde büyük heyecan! İşte alınan sonuçlar
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde heyecan 5 Kasım Perşembe günü oynanan karşılaşmalarla devam etti. Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic deplasmanında 3-2 mağlup olurken Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, Freiburg'a sahasında 1-0 yenildi. İki temsilcimiz de Avrupa'daki ilk mağlubiyetini yaşadı. Gecenin diğer karşılaşmalarında Juventus, Marsilya, Brighton ve Bournemouth galip gelirken Ajax, Midtjylland'a 6 gol attı. İşte Avrupa kupalarında oynanan maçların sonuçları ve gecenin ayrıntıları...
Avrupa futbolunda UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi heyecanı devam etti. 5 Kasım Perşembe günü oynanan karşılaşmalarda birbirinden dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.
UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü, UEFA Konferans Ligi'nde ise üçüncü hafta mücadeleleri oynanırken Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa gecesini mağlubiyetle tamamladı.
Beşiktaş, İskoçya deplasmanında Celtic'e 3-2 yenilirken Trabzonspor, sahasında Freiburg'a 1-0 mağlup oldu.
Gecenin öne çıkan diğer sonuçları arasında Milan'ın Ferencvaros'a evinde 2-0 kaybetmesi, Juventus'un AZ Alkmaar'ı 2-1 yenmesi ve Ajax'ın Midtjylland deplasmanından 6-1'lik galibiyetle dönmesi yer aldı.
BEŞİKTAŞ'A GLASGOW'DA SON DAKİKA DARBESİ
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Celtic ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Celtic Park'taki mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Siyah-beyazlılar, 54. dakikada Junior Olaitan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip, 62. dakikada Callum Osmand ve 78. dakikada Camilo Duran'ın golleriyle skoru 2-1'e getirdi.
Beşiktaş, sakatlığının ardından sahalara dönen Orkun Kökçü'nün 85. dakikada attığı golle beraberliği yakaladı.
Kaptanın golüyle yeniden umutlanan Kartal, yalnızca iki dakika sonra bir kez daha geriye düştü.
dakikada ikinci kez sahneye çıkan Camilo Duran, Celtic'i 3-2 öne geçirdi.
Kalan bölümde skor değişmeyince Beşiktaş, Glasgow deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı.
İlk üç haftada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki ilk yenilgisini yaşayarak 7 puanda kaldı.
TRABZONSPOR'UN GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ
UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Trabzonspor ise üçüncü hafta mücadelesinde Almanya'nın Freiburg takımını konuk etti.
Papara Park'ta oynanan karşılaşmada konuk ekip, 14. dakikada Lukas Kübler'in golüyle üstünlüğü ele geçirdi.
Thomas Reis yönetimindeki bordo-mavililer, kalan dakikalarda beraberliği sağlayamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.
Konferans Ligi'nin ilk haftasında KuPS Kuopio'yu 4-2, ikinci haftasında ise Hearts'ı 2-0 mağlup eden Trabzonspor, Freiburg karşısında ilk puan kaybını yaşadı.
Karadeniz temsilcisi, üçüncü haftanın ardından 6 puanda kaldı.
MILAN EVİNDE KAYBETTİ, JUVENTUS DEPLASMANDA KAZANDI
UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İtalya'nın iki önemli kulübü farklı sonuçlar aldı.
Milan, sahasında Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 2-0 mağlup olarak gecenin dikkat çeken yenilgilerinden birini yaşadı.
Juventus ise Hollanda deplasmanında AZ Alkmaar'ı 2-1 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı.
Fransa temsilcisi Marsilya, Almanya deplasmanında Bayer Leverkusen'i 1-0 yenerken İngiltere'nin Bournemouth takımı Sparta Prag'ı deplasmanda 3-1 geçti.
Dinamo Zagreb de Sunderland deplasmanından 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BENFICA 3 GOLLE KAZANDI, CELJE GERİ DÖNDÜ
Portekiz temsilcisi Benfica, sahasında ağırladığı Lech Poznan'ı 3-1 mağlup etti.
Slovenya ekibi Celje ise Sturm Graz deplasmanında 3-2 kazanarak haftayı üç puanla tamamladı.
Anderlecht, Salzburg karşısında 2-0 galip gelirken NEC Nijmegen, Omonia Nicosia'yı 3-1 yendi.
Crystal Palace ile Hoffenheim 1-1 berabere kalırken Real Sociedad ile Lyon arasındaki mücadele de aynı skorla sona erdi.
KONFERANS LİGİ'NDE AJAX'TAN 6 GOL
UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında gecenin en farklı sonuçlarından birine Ajax imza attı.
Hollanda temsilcisi, Danimarka deplasmanında Midtjylland'ı 6-1 mağlup ederek rakip filelere altı gol gönderdi.
Ajax'ın farklı galibiyeti, Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında en dikkat çekici sonuçlardan biri oldu.
İngiltere temsilcisi Brighton ise İspanya deplasmanında Getafe'yi 1-0 mağlup etti.
Monaco, Nordsjaelland'ı 2-0, Lugano ise Kauno Zalgiris'i 3-0 yendi.
TWENTE VE PANATHINAIKOS KAZANDI
Hollanda temsilcisi Twente, UEFA Konferans Ligi'nde Pafos FC'yi 3-1 mağlup etti.
Yunanistan ekibi Panathinaikos, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'yı 2-1 yenerken Kopenhag da FC Iberia 1999 karşısında aynı skorla galip geldi.
İsviçre ekibi Thun, İskoçya temsilcisi Hearts'ı 3-1 mağlup etti.
Öte yandan Atalanta ile Kairat 1-1 berabere kalırken AGF Aarhus ile Sporting Braga arasında oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmadı.
AVRUPA LİGİ 4. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
5 Kasım Perşembe
Levski Sofya 1-0 Jagiellonia Bialystok
Lilleström 0-1 Viktoria Plzen
Anderlecht 2-0 Salzburg
Sparta Prag 1-3 Bournemouth
NEC Nijmegen 3-1 Omonia Nicosia
Real Sociedad 1-1 Lyon
Milan 0-2 Ferencvaros
Crystal Palace 1-1 Hoffenheim
Sturm Graz 2-3 Celje
Torreense 3-2 Ararat-Armenia
Benfica 3-1 Lech Poznan
Bayer Leverkusen 0-1 Marsilya
AZ Alkmaar 1-2 Juventus
Sunderland 0-2 Dinamo Zagreb
Hapoel Beer-Sheva 0-2 OFI
Celta Vigo 1-2 Union Saint-Gilloise
Celtic 3-2 Beşiktaş
4 Kasım Çarşamba
Rennes 0-0 Olympiakos
KONFERANS LİGİ 3. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
5 Kasım Perşembe
KuPS Kuopio 0-0 Gent
Atalanta 1-1 Kairat
Mjällby 2-0 Borac Banja Luka
AGF Aarhus 0-0 Sporting Braga
Trabzonspor 0-1 Freiburg
Lincoln Red Imps 1-0 Hajduk Split
Thun 3-1 Hearts
Kızılyıldız 2-1 Inter Club d'Escaldes
Midtjylland 1-6 Ajax
Universitatea Craiova 2-0 Egnatia Rrogozhinë
Riga FC 1-1 Jablonec
Lugano 3-0 Kauno Zalgiris
Twente 3-1 Pafos FC
St. Truidense 1-1 Brann
Panathinaikos 2-1 CSKA Sofya
Getafe 0-1 Brighton & Hove Albion
Kopenhag 2-1 FC Iberia 1999
Monaco 2-0 Nordsjaelland