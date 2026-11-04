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Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 10 gollü tarihi skor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gecenin en çarpıcı sonucu Fransa'da yaşandı. İtalya temsilcisi Como, deplasmanda karşılaştığı Lens'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Anastasios Douvikas'ın hat-trick yaptığı mücadelede İtalyan ekibi, ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken ikinci 45 dakikada 6 gol daha buldu. Cesc Fabregas'ın öğrencileri, Devler Ligi'ndeki puanını 9'a yükseltti. İşte 10 golün atıldığı karşılaşmanın ayrıntıları...

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Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 10 gollü tarihi skor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. Fransa'daki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadelede İtalyan temsilcisi, rakibini 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı sonucuna imza attı.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, ilk dakikalardan itibaren etkili olduğu karşılaşmada hücum gücünü ortaya koydu. İlk yarıda üç gol bulan İtalyan ekibi, ikinci yarıda da hız kesmedi ve rakip fileleri toplam dokuz kez havalandırdı.

Como'nun Yunan santrforu Anastasios Douvikas, kaydettiği üç golle galibiyetin başrolünde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. İtalyan temsilcisi, Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi 9-1 kazanarak gecenin en farklı sonucuna imza attı. (Fotoğraf: EPA)UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. İtalyan temsilcisi, Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi 9-1 kazanarak gecenin en farklı sonucuna imza attı. (Fotoğraf: EPA)

COMO LK YARIDA FARKI AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan Como, henüz 7. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle öne geçti.

İtalyan temsilcisinin kısa paslaşmayla kullandığı köşe vuruşunun ardından Máximo Perrone'nin kafa pasında topu ağlara gönderen Douvikas, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.

Golün ardından hücumlarını sürdüren Como, 32. dakikada bir kez daha Douvikas ile sonuca ulaştı. Yunan futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son bölümünde Nico Paz sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, 40. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.

Como, soyunma odasına üç farklı üstünlükle gitti.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

İtalyan ekibi, ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Lucas Da Cunha'nın kaydettiği golle skor 4-0'a geldi.

Como, 53. dakikada Marc-Oliver Kempf'in golüyle farkı beşe yükseltti.

İlk yarıda iki kez ağları havalandıran Anastasios Douvikas, 57. dakikada yeniden sahneye çıkarak hat-trick yaptı. Yunan futbolcunun üçüncü golüyle Como, Lens karşısında 6-0 üstünlüğe ulaştı.

Gol yağmuruna 62. dakikada Mattia Liberali de katıldı. Genç futbolcu, skoru 7-0'a taşıyan golü kaydetti.

Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Fransa deplasmanında etkili bir hücum performansı sergiledi. İtalyan ekibi, ilk yarıda üç, ikinci yarıda ise altı gol kaydetti. (Fotoğraf: EPA)Cesc Fabregas yönetimindeki Como, Fransa deplasmanında etkili bir hücum performansı sergiledi. İtalyan ekibi, ilk yarıda üç, ikinci yarıda ise altı gol kaydetti. (Fotoğraf: EPA)

LENS'İN TEK GOLÜ AGUILAR'DAN

Ev sahibi Lens, farklı geriye düştüğü karşılaşmada 65. dakikada Ruben Aguilar ile gol buldu.

Florian Thauvin'in asistinde ağları havalandıran Fransız futbolcu, skoru 7-1'e getirdi.

Ancak Lens'in golü, Como'nun hücumdaki etkisini azaltmadı.

İtalyan temsilcisi, 69. dakikada Martin Baturina'nın attığı golle farkı yeniden yediye yükseltti: 8-1.

Anastasios Douvikas'ın hat-trick yaptığı mücadelede Como adına Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina ve Papaccioli de gol sevinci yaşadı. İtalyan temsilcisinin dokuz golünü yedi farklı isim kaydetti. (Fotoğraf: EPA)Anastasios Douvikas'ın hat-trick yaptığı mücadelede Como adına Nico Paz, Da Cunha, Kempf, Liberali, Baturina ve Papaccioli de gol sevinci yaşadı. İtalyan temsilcisinin dokuz golünü yedi farklı isim kaydetti. (Fotoğraf: EPA)

SON SÖZÜ PAPACCIOLI SÖYLEDİ

Como, karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol bulmayı başardı.

90+1. dakikada sahneye çıkan Matteo Papaccioli, İtalyan temsilcisinin dokuzuncu golünü kaydetti.

Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele Como'nun 9-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Böylece Lens, sahasında tarihî bir mağlubiyet yaşarken Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir deplasman galibiyeti elde etti.

DOUVIKAS'TAN HAT-TRICK

Como'nun 9-1'lik galibiyetinde Anastasios Douvikas'ın performansı öne çıktı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunan santrfor, henüz 7. dakikada gol perdesini açtı. 32. dakikada farkı ikiye çıkaran Douvikas, 57. dakikadaki golüyle hat-trick yaparak karşılaşmayı üç golle tamamladı.

Douvikas, Como'nun Lens karşısında attığı dokuz golün üçüne doğrudan imza attı.

FABREGAS'IN COMO'SUNDAN ÜÇÜNCÜ GALİBİYET

Como, Lens karşısında elde ettiği 9-1'lik sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.

İtalyan ekibi, lig aşamasının ilk haftasında Leipzig'i 4-1 mağlup etmişti. İkinci haftada Feyenoord'a 3-2 yenilen Como, üçüncü karşılaşmasında Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçmişti.

Fransa deplasmanındaki dokuz gollü galibiyetle puanını 9'a yükselten Cesc Fabregas'ın öğrencileri, üst sıralardaki yerini güçlendirdi.

Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört maçta üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti. Cesc Fabregas'ın takımı, Lens karşısında 9-1'lik dikkat çekici bir skor aldı. (Fotoğraf: REUTERS)Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört maçta üçüncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a yükseltti. Cesc Fabregas'ın takımı, Lens karşısında 9-1'lik dikkat çekici bir skor aldı. (Fotoğraf: REUTERS)

LENS ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ

Lens, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına Slavia Prag'ı 3-2 mağlup ederek başladı.

Ancak Fransız temsilcisi, ikinci haftada Sporting CP'ye 2-0, üçüncü haftada ise Club Brugge'e 3-0 yenildi.

Como karşısında da sahadan 9-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lens, organizasyonda üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.

Fransız ekibi, dördüncü hafta sonunda 3 puanda kaldı.

COMO'NUN SIRADAKİ RAKİBİ AEK

Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'i sahasında konuk edecek.

Lens ise Almanya deplasmanında Leipzig ile karşılaşacak.

İki mücadele de 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR

AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3

Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1

Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1

PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2

Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2

Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9

Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1

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