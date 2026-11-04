Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz gece! Tam 10 gollü tarihi skor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gecenin en çarpıcı sonucu Fransa'da yaşandı. İtalya temsilcisi Como, deplasmanda karşılaştığı Lens'i 9-1 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Anastasios Douvikas'ın hat-trick yaptığı mücadelede İtalyan ekibi, ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken ikinci 45 dakikada 6 gol daha buldu. Cesc Fabregas'ın öğrencileri, Devler Ligi'ndeki puanını 9'a yükseltti. İşte 10 golün atıldığı karşılaşmanın ayrıntıları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. Fransa'daki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadelede İtalyan temsilcisi, rakibini 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı sonucuna imza attı.
Cesc Fabregas yönetimindeki Como, ilk dakikalardan itibaren etkili olduğu karşılaşmada hücum gücünü ortaya koydu. İlk yarıda üç gol bulan İtalyan ekibi, ikinci yarıda da hız kesmedi ve rakip fileleri toplam dokuz kez havalandırdı.
Como'nun Yunan santrforu Anastasios Douvikas, kaydettiği üç golle galibiyetin başrolünde yer aldı.
COMO LK YARIDA FARKI AÇTI
Karşılaşmaya hızlı başlayan Como, henüz 7. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle öne geçti.
İtalyan temsilcisinin kısa paslaşmayla kullandığı köşe vuruşunun ardından Máximo Perrone'nin kafa pasında topu ağlara gönderen Douvikas, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı.
Golün ardından hücumlarını sürdüren Como, 32. dakikada bir kez daha Douvikas ile sonuca ulaştı. Yunan futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı.
İlk yarının son bölümünde Nico Paz sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, 40. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı.
Como, soyunma odasına üç farklı üstünlükle gitti.
İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU
İtalyan ekibi, ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Lucas Da Cunha'nın kaydettiği golle skor 4-0'a geldi.
Como, 53. dakikada Marc-Oliver Kempf'in golüyle farkı beşe yükseltti.
İlk yarıda iki kez ağları havalandıran Anastasios Douvikas, 57. dakikada yeniden sahneye çıkarak hat-trick yaptı. Yunan futbolcunun üçüncü golüyle Como, Lens karşısında 6-0 üstünlüğe ulaştı.
Gol yağmuruna 62. dakikada Mattia Liberali de katıldı. Genç futbolcu, skoru 7-0'a taşıyan golü kaydetti.
LENS'İN TEK GOLÜ AGUILAR'DAN
Ev sahibi Lens, farklı geriye düştüğü karşılaşmada 65. dakikada Ruben Aguilar ile gol buldu.
Florian Thauvin'in asistinde ağları havalandıran Fransız futbolcu, skoru 7-1'e getirdi.
Ancak Lens'in golü, Como'nun hücumdaki etkisini azaltmadı.
İtalyan temsilcisi, 69. dakikada Martin Baturina'nın attığı golle farkı yeniden yediye yükseltti: 8-1.
SON SÖZÜ PAPACCIOLI SÖYLEDİ
Como, karşılaşmanın uzatma dakikalarında da gol bulmayı başardı.
90+1. dakikada sahneye çıkan Matteo Papaccioli, İtalyan temsilcisinin dokuzuncu golünü kaydetti.
Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele Como'nun 9-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Böylece Lens, sahasında tarihî bir mağlubiyet yaşarken Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz bir deplasman galibiyeti elde etti.
DOUVIKAS'TAN HAT-TRICK
Como'nun 9-1'lik galibiyetinde Anastasios Douvikas'ın performansı öne çıktı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunan santrfor, henüz 7. dakikada gol perdesini açtı. 32. dakikada farkı ikiye çıkaran Douvikas, 57. dakikadaki golüyle hat-trick yaparak karşılaşmayı üç golle tamamladı.
Douvikas, Como'nun Lens karşısında attığı dokuz golün üçüne doğrudan imza attı.
FABREGAS'IN COMO'SUNDAN ÜÇÜNCÜ GALİBİYET
Como, Lens karşısında elde ettiği 9-1'lik sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü maçında üçüncü galibiyetini aldı.
İtalyan ekibi, lig aşamasının ilk haftasında Leipzig'i 4-1 mağlup etmişti. İkinci haftada Feyenoord'a 3-2 yenilen Como, üçüncü karşılaşmasında Manchester United'ı 4-1'lik skorla geçmişti.
Fransa deplasmanındaki dokuz gollü galibiyetle puanını 9'a yükselten Cesc Fabregas'ın öğrencileri, üst sıralardaki yerini güçlendirdi.
LENS ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBETTİ
Lens, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına Slavia Prag'ı 3-2 mağlup ederek başladı.
Ancak Fransız temsilcisi, ikinci haftada Sporting CP'ye 2-0, üçüncü haftada ise Club Brugge'e 3-0 yenildi.
Como karşısında da sahadan 9-1'lik mağlubiyetle ayrılan Lens, organizasyonda üst üste üçüncü yenilgisini yaşadı.
Fransız ekibi, dördüncü hafta sonunda 3 puanda kaldı.
COMO'NUN SIRADAKİ RAKİBİ AEK
Como, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Yunanistan temsilcisi AEK'i sahasında konuk edecek.
Lens ise Almanya deplasmanında Leipzig ile karşılaşacak.
İki mücadele de 24 Kasım 2026 Salı günü oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ALINAN SONUÇLAR
AEK (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 2-3
Borussia Dortmund (Almanya) - Real Betis (İspanya): 2-1
Porto (Portekiz) - Napoli (İtalya): 4-1
PSV (Hollanda) - Club Brugge (Belçika): 1-2
Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere): 2-3
Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 1-2
Lens (Fransa) - Como (İtalya): 1-9
Viking (Norveç) - Sabah (Azerbaycan): 4-1