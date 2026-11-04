UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. Fransa'daki Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadelede İtalyan temsilcisi, rakibini 9-1 mağlup ederek gecenin en farklı sonucuna imza attı. Cesc Fabregas yönetimindeki Como, ilk dakikalardan itibaren etkili olduğu karşılaşmada hücum gücünü ortaya koydu. İlk yarıda üç gol bulan İtalyan ekibi, ikinci yarıda da hız kesmedi ve rakip fileleri toplam dokuz kez havalandırdı. Como'nun Yunan santrforu Anastasios Douvikas, kaydettiği üç golle galibiyetin başrolünde yer aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Lens ile Como karşı karşıya geldi. İtalyan temsilcisi, Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi 9-1 kazanarak gecenin en farklı sonucuna imza attı. (Fotoğraf: EPA) COMO LK YARIDA FARKI AÇTI Karşılaşmaya hızlı başlayan Como, henüz 7. dakikada Anastasios Douvikas'ın golüyle öne geçti. İtalyan temsilcisinin kısa paslaşmayla kullandığı köşe vuruşunun ardından Máximo Perrone'nin kafa pasında topu ağlara gönderen Douvikas, takımını 1-0 üstünlüğe taşıdı. Golün ardından hücumlarını sürdüren Como, 32. dakikada bir kez daha Douvikas ile sonuca ulaştı. Yunan futbolcu, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. İlk yarının son bölümünde Nico Paz sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, 40. dakikada attığı golle skoru 3-0 yaptı. Como, soyunma odasına üç farklı üstünlükle gitti. İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU İtalyan ekibi, ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada Lucas Da Cunha'nın kaydettiği golle skor 4-0'a geldi. Como, 53. dakikada Marc-Oliver Kempf'in golüyle farkı beşe yükseltti. İlk yarıda iki kez ağları havalandıran Anastasios Douvikas, 57. dakikada yeniden sahneye çıkarak hat-trick yaptı. Yunan futbolcunun üçüncü golüyle Como, Lens karşısında 6-0 üstünlüğe ulaştı. Gol yağmuruna 62. dakikada Mattia Liberali de katıldı. Genç futbolcu, skoru 7-0'a taşıyan golü kaydetti.