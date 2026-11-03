Dünya futbolunu yasa boğan ölüm: Jesús de Miguel hayatını kaybetti! İşte o görüntüler
İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan maçta kaleciyle çarpışarak ağır yaralanan Jesús de Miguel, 30 yaşında hayatını kaybetti. Sahada kalbi duran ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen futbolcunun ölümünü Tenerife kulübü duyurdu.
İspanya 2. Ligi'nde Tenerife ile Andorra arasında oynanan karşılaşmada yaşanan korkunç olay ölümle sonuçlandı.
Mücadelenin uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesús Owono ile sert şekilde çarpışan Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Jesús de Miguel hayatını kaybetti
98. DAKİKADA KORKUNÇ ÇARPIŞMA
2 Kasım Pazartesi günü Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 98. dakikasında Tenerife'nin uzun gönderdiği topa hareketlenen Jesús de Miguel, savunma arkasına sarktı. Tehlikeyi önlemek için kalesini terk eden Andorra kalecisi Jesús Owono ile De Miguel, orta saha yakınlarında şiddetli şekilde çarpıştı.
Çarpışmanın ardından yere yığılan De Miguel hareketsiz kalırken, hakem Owono'ya doğrudan kırmızı kart gösterdi. Durumun ciddiyetinin anlaşılması üzerine sağlık ekipleri sahaya çağrıldı.
Sağlık görevlileri, kalbi duran Jesús de Miguel'e saha içerisinde beş dakikadan uzun süre müdahalede bulundu. Ardından ambulansa taşınan futbolcunun kalbi, yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.
Bilinci kapalı olmasına rağmen kendi başına nefes almaya başlayan 30 yaşındaki oyuncu, durumu stabilize edildikten sonra Candelaria Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Tenerife-Andorra karşılaşması tatil edildi.
SABAH SAATLERİNDE DURUMU AĞIRLAŞTI
Gece boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan De Miguel'in sağlık durumuna ilişkin Tenerife kulübünden yeni bir açıklama geldi.
İspanyol ekibi, Türkiye saatiyle 06.56'da yaptığı bilgilendirmede futbolcunun nörolojik durumunun sabaha karşı kötüleştiğini duyurdu.
TENERIFE ACI HABERİ DUYURDU
Tenerife, Türkiye saatiyle 11.31'de yayımladığı açıklamada Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Kulübün açıklamasında, "Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerken, Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.
Tenerife, futbolcunun ailesi ve yakınlarının yanında olduklarını belirtirken, ailesinin kendilerine gönderilen destek mesajları için teşekkür ettiğini ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediğini aktardı.
30 yaşındaki Jesús de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 08.00'de hayatını kaybettiği açıklandı.