Bilinci kapalı olmasına rağmen kendi başına nefes almaya başlayan 30 yaşındaki oyuncu, durumu stabilize edildikten sonra Candelaria Hastanesi'ne sevk edildi. Yaşanan olay nedeniyle Tenerife-Andorra karşılaşması tatil edildi.

Sağlık görevlileri, kalbi duran Jesús de Miguel'e saha içerisinde beş dakikadan uzun süre müdahalede bulundu. Ardından ambulansa taşınan futbolcunun kalbi, yaklaşık 15 dakika süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırıldı.

2 Kasım Pazartesi günü Heliodoro Rodríguez López Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 98. dakikasında Tenerife'nin uzun gönderdiği topa hareketlenen Jesús de Miguel, savunma arkasına sarktı. Tehlikeyi önlemek için kalesini terk eden Andorra kalecisi Jesús Owono ile De Miguel, orta saha yakınlarında şiddetli şekilde çarpıştı.

Mücadelenin uzatma dakikalarında Andorra kalecisi Jesús Owono ile sert şekilde çarpışan Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





SABAH SAATLERİNDE DURUMU AĞIRLAŞTI

Gece boyunca yoğun bakımda tedavi altında tutulan De Miguel'in sağlık durumuna ilişkin Tenerife kulübünden yeni bir açıklama geldi.

İspanyol ekibi, Türkiye saatiyle 06.56'da yaptığı bilgilendirmede futbolcunun nörolojik durumunun sabaha karşı kötüleştiğini duyurdu.

TENERIFE ACI HABERİ DUYURDU

Tenerife, Türkiye saatiyle 11.31'de yayımladığı açıklamada Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kulübün açıklamasında, "Acıdan yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanmakta güçlük çekerken, Jesús de Miguel Alameda'nın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

Tenerife, futbolcunun ailesi ve yakınlarının yanında olduklarını belirtirken, ailesinin kendilerine gönderilen destek mesajları için teşekkür ettiğini ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini istediğini aktardı.

30 yaşındaki Jesús de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü yerel saatle 08.00'de hayatını kaybettiği açıklandı.

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İspanya

Jesús De Miguel