TFF, 46 yaşındaki teknik adamın hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki sözleri nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Kasımpaşa'nın 1 Kasım'da Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmanın ardından flaş röportajda ve basın toplantısında yaptığı açıklamalar nedeniyle Belözoğlu'nun PFDK'ya sevkine karar verildi.

Açıklanan listede en dikkat çeken isim ise Fenerbahçe 'nin teknik direktörlük görevi için anlaşma sağladığı Emre Belözoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, 3 Kasım 2026 tarihli disiplin sevklerini duyurdu. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından hazırlanan raporda, kulüplerin yanı sıra teknik direktörler, antrenörler ve futbolcular da yer aldı.

TFF, PFDK'ya sevk edilen isimleri ve kulüpleri duyurdu. (Fotoğraf: AA)

TFF'DEN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sevk raporunda şu ifadeler kullanıldı:

"KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu EMRE BELÖZOĞLU'nun müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda yer alan 'hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/A maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ DA LİSTEDE!

TFF'nin açıkladığı sevk raporunda Süper Lig'in üç büyük kulübü de yer aldı.

Galatasaray, 30 Ekim'de Konyaspor ile oynadığı karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe, 31 Ekim'de Göztepe ile oynadığı mücadeledeki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline gönderildi. Aynı karşılaşmadan dolayı Göztepe de PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş ise 1 Kasım'da Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmadaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edilen kulüpler arasında yer aldı.

ERZURUMSPOR'DA İKİ İSİM DİSİPLİNE GÖNDERİLDİ

Erzurumspor FK'nin Çorum FK ile oynadığı karşılaşmanın ardından teknik sorumlu Serkan Özbalta ile antrenör Ziya Akçeken, hakaret gerekçesiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

İki isim hakkındaki tedbirin 3 Kasım 2026 tarihinden itibaren uygulanmasına karar verildi.

AMEDSPORLU FUTBOLCU DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Amed Sportif Faaliyetler'in Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından kulüp, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Amedspor futbolcusu Samuel Leo Beat Ballet ise kural dışı hareketi ve sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 2 Kasım'dan itibaren tedbirli olarak disipline gönderildi.