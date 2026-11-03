Andoni Iraola ve Cody Gakpo'dan Fenerbahçe yorumu: Dört gözle bekliyorum
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'da Teknik Direktör Andoni Iraola ve Cody Gakpo açıklamalarda bulundu. Iraola, sarı-lacivertlilere karşı oyun planını anlatırken Gakpo, Kadıköy'deki atmosferi dört gözle beklediğini söyledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya gelecek. 4 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele öncesinde İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Andoni Iraola ile Hollandalı futbolcu Cody Gakpo, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
IRAOLA: FENERBAHÇE ÇOK İYİ BİR TAKIM
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Fenerbahçe'nin kaliteli ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğunu vurguladı.
İspanyol çalıştırıcı, İstanbul deplasmanının zorluğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe çok iyi takım, çok iyi oyunculara sahipler. Tecrübeye sahipler. Nasıl oynamaları gerektiğini biliyorlar. Maça güçlü başlamamız gerekiyor."
Iraola, karşılaşmanın ilk bölümünde oyunun kontrolünü ele geçirmek istediklerini belirterek sarı-lacivertli oyuncuların öz güven kazanmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.
"BÖYLE BİR ATMOSFERDE MENTAL OLARAK HAZIR OLMALIYIZ"
Liverpool'un Premier Lig'deki puan kayıplarına rağmen UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iyi başlamasını değerlendiren Iraola, iki organizasyondaki performansları karşılaştırmak için erken olduğunu dile getirdi.
İngiliz temsilcisinin Avrupa'daki ilk üç maçından 9 puan çıkardığını hatırlatan İspanyol teknik adam, bu performansın ilk 8 hedefi açısından önemli olduğunu vurguladı.
Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki üç maçını da kazandığı ve 12 gol attığı kulübün resmî istatistiklerinde yer alıyor.
Iraola, Kadıköy'deki tribün atmosferine karşı oyuncularının mental olarak hazır olması gerektiğini belirterek rakibin etkili isimlerine alan bırakmamalarının önemini anlattı.
"FENERBAHÇE'NİN OYUNUNDA ÇOK DEĞİŞİKLİK BEKLEMİYORUM"
Fenerbahçe'deki teknik direktör değişikliğinin karşılaşmaya etkisi hakkında da konuşan Iraola, sarı-lacivertli ekibin oyun anlayışında köklü değişiklikler beklemediğini söyledi.
Fenerbahçe'nin kadrosunu ve oyuncularını analiz ettiklerini belirten deneyimli çalıştırıcı, bireysel yeteneklere karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Iraola, özellikle rakibin etkili futbolcularına zaman ve alan tanımamaları gerektiğini ifade ederken maça güçlü başlamalarının Fenerbahçe'nin hücum fırsatlarını sınırlandıracağını dile getirdi.
GAKPO: ATMOSFERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo ise Fenerbahçe deplasmanında karşılaşacakları atmosferden heyecan duyduğunu söyledi.
Daha önce Türk takımlarına ve Türkiye Millî Takımı'na karşı mücadele eden Gakpo, İstanbul'daki tribün atmosferiyle ilgili şu sözleri kullandı: "Oldukça zorlu atmosfer oluyor. Geçen sene de iyi bir atmosfer olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum. Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz."
"BİRBİRİMİZİ DAHA FAZLA TANIMAMIZ GEREKİYOR"
Takımın performansı ve gelişimi hakkında konuşan Gakpo, Liverpool'un süreklilik sağlamaya çalıştığını belirtti.
Hollandalı futbolcu, karşılaşmaya her zamanki yaklaşımıyla hazırlanacağını ve sahada en iyi performansını ortaya koymaya çalışacağını söyledi.
Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi arasındaki performans farkına ilişkin soruyu yanıtlayan Gakpo, her iki organizasyonda da gol attıklarını ve goller yediklerini hatırlatarak Şampiyonlar Ligi'nin özel bir sahne olduğunu vurguladı.
Takım içindeki rekabete de değinen Gakpo, kadroda büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. Oyuncuların bireysel olarak kendilerini gösterme fırsatı bulduklarını belirten Hollandalı yıldız, daha başarılı olabilmek için takım arkadaşlarının birbirini daha iyi tanıması ve aralarındaki iletişimi geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.
DIRK KUYT HAKKINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Gakpo, Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt hakkındaki soruyu da yanıtladı.
Kuyt'ın hem Liverpool hem de Hollanda futbolu için önemli bir isim olduğunu söyleyen Gakpo, gençlik yıllarında tecrübeli futbolcuyu yakından takip ettiğini belirterek, "Dirk Kuyt, Liverpool için de Hollanda Milli Takımı için de harika bir oyuncuydu. Ben daha gençken onu oldukça fazla izledim." ifadelerini kullandı.
Kuyt'ın Hollanda Millî Takımı ile Dünya Kupası finalinde oynadığını hatırlatan Gakpo, eski futbolcunun Feyenoord'a dönüşünün ardından şampiyonluğu getiren maçta yaptığı hat-trick'i de anımsattı.
Gakpo, Kuyt'ın kariyerini uzun yıllar boyunca ilgiyle takip ettiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.