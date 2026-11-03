Liverpool cephesinde Kadıköy atmosferi de gündemdeydi. Iraola, oyuncularının tribün baskısına karşı mental olarak hazır olması gerektiğini söyledi. (Fotoğraf: AA)

GAKPO: ATMOSFERİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM

Liverpool'un Hollandalı yıldızı Cody Gakpo ise Fenerbahçe deplasmanında karşılaşacakları atmosferden heyecan duyduğunu söyledi.

Daha önce Türk takımlarına ve Türkiye Millî Takımı'na karşı mücadele eden Gakpo, İstanbul'daki tribün atmosferiyle ilgili şu sözleri kullandı: "Oldukça zorlu atmosfer oluyor. Geçen sene de iyi bir atmosfer olmuştu. Atmosfer çok büyüktü. Bazı oyuncular seviyor, ben de seviyorum. Dört gözle yarınki atmosferi bekliyorum. Umarım harika bir atmosferle karşı karşıya oluruz."

"BİRBİRİMİZİ DAHA FAZLA TANIMAMIZ GEREKİYOR"

Takımın performansı ve gelişimi hakkında konuşan Gakpo, Liverpool'un süreklilik sağlamaya çalıştığını belirtti.

Hollandalı futbolcu, karşılaşmaya her zamanki yaklaşımıyla hazırlanacağını ve sahada en iyi performansını ortaya koymaya çalışacağını söyledi.

Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi arasındaki performans farkına ilişkin soruyu yanıtlayan Gakpo, her iki organizasyonda da gol attıklarını ve goller yediklerini hatırlatarak Şampiyonlar Ligi'nin özel bir sahne olduğunu vurguladı.

Takım içindeki rekabete de değinen Gakpo, kadroda büyük potansiyel bulunduğunu söyledi. Oyuncuların bireysel olarak kendilerini gösterme fırsatı bulduklarını belirten Hollandalı yıldız, daha başarılı olabilmek için takım arkadaşlarının birbirini daha iyi tanıması ve aralarındaki iletişimi geliştirmesi gerektiğini dile getirdi.