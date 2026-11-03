A Milli Takım'da sürpriz! Sergen Yalçın kritik maçların kadrosunu belirledi
UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile kozlarını paylaşacak olan A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, gruba tutunabilmek için çabalayacak. Listede sürpriz isimler de var.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, kasım ayında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.
Geride kalan dört maçta galibiyet elde edemeyen Türkiye, Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla grup aşamasını tamamlayacak.
SERGEN YALÇIN İLK SINAVINA ÇIKIYOR
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına Belçika karşısında çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Ekim'de 53 yaşındaki teknik adamın göreve getirildiğini duyurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, millî takım kariyerinin ilk sınavlarında Belçika ve Fransa'ya karşı mücadele edecek.
İŞTE KADRO
Kaleci: Uğurcan Çakır - Berke Özer - Deniz Ertaş
Defans: Ferdi Kadıoğlu - Ozan Kabak - Zeki Çelik - Merih Demiral - Emirhan Topçu - Mertcan Ayhan - Ümit Akdağ - Berkay Yılmaz - Rıdvan Yılmaz - Mert Müldür - Ahmetcan Kaplan - Abdülkerim Bardakcı - Levent Mercan - Hasan Kuruçay - Adil Demirdağ
Orta saha: Arda Güler - Can Uzun - Orkun Kökçü - Hakan Çalhanoğlu - İsmail Yüksek - Demir Ege Tıknaz - Arda Okan Kurtulan - Emirhan İlkhan - Salih Özcan - İsak Vural - Atakan Karazor - Berkan Kutlu - Mert Kömür - Muhammed Damar - Silas Andersen
Forvet: Kenan Yıldız - Barış Alper Yılmaz - Yunus Akgün - Aral Şimşir - Başar Önal - Deniz Gül - Oğuz Aydın - İlhan Fakılı - Enes Ünal - Eren Dinkçi - Livan Burcu - Cengiz Ünder
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