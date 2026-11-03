UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, kasım ayında iki kritik karşılaşmaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika'yı konuk edecek. Milliler, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa deplasmanında sahaya çıkacak.

Geride kalan dört maçta galibiyet elde edemeyen Türkiye, Belçika ve Fransa karşılaşmalarıyla grup aşamasını tamamlayacak.

SERGEN YALÇIN İLK SINAVINA ÇIKIYOR

A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına Belçika karşısında çıkacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, 20 Ekim'de 53 yaşındaki teknik adamın göreve getirildiğini duyurmuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, millî takım kariyerinin ilk sınavlarında Belçika ve Fransa'ya karşı mücadele edecek.