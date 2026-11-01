Fenerbahçe'nin yıldızına İspanya'dan kanca! La Liga'ya dönebilir
Fenerbahçe'nin sezon başında yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriç için İspanya'dan transfer iddiası gündeme geldi. La Liga'da kötü günler geçiren Valencia'nın, 32 yaşındaki Kosovalı santrforu ocak ayındaki transfer seçenekleri arasına aldığı belirtildi. İspanyol ekibinin listesinde Artem Dovbyk ve Richarlison'un da bulunduğu öne sürülürken sarı-lacivertlilerin Muriç için ödediği belirtilen 15,5 milyon euroluk bonservis bedeli dikkat çekti. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi öncesinde Vedat Muriç'in geleceğine ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Sarı-lacivertlilerin sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca'dan transfer ettiği Kosovalı golcünün yeniden İspanya'ya dönebileceği öne sürüldü.
La Liga'da alt sıralardan kurtulmak için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan Valencia'nın, ocak ayı transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planladığı belirtildi.
İspanyol basınında yer alan haberde Vedat Muriç'in yanı sıra iki yıldız futbolcunun daha Valencia'nın gündeminde bulunduğu ifade edildi.
FENERBAHÇE'DE VEDAT MURİÇ'E VALENCIA KANCASI
İspanyol basınından Fichajes.net'in haberine göre Valencia, ocak ayında kadrosuna yeni bir santrfor katmak için farklı seçenekleri değerlendiriyor.
Sportif direktör Braulio Vazquez'in transfer planlamasında öne çıkan üç isim arasında Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriç de bulunuyor.
32 yaşındaki golcünün daha önce İspanya'da uzun süre forma giymesi ve La Liga'yı yakından tanıması, Valencia açısından avantaj olarak değerlendiriliyor.
Ancak Kosovalı futbolcunun Fenerbahçe ile uzun süreli sözleşmesinin bulunması, olası transferin önündeki başlıca engeller arasında gösteriliyor.
TRANSFER LİSTESİNDE 3 YILDIZ VAR
Valencia'nın santrfor transferi için değerlendirdiği iddia edilen diğer iki isim Artem Dovbyk ve Richarlison oldu.
Roma'nın Bologna'ya kiraladığı Ukraynalı golcü Artem Dovbyk'in İtalya'daki durumu, İspanyol ekibi açısından olası bir fırsat olarak görülüyor.
Tottenham'da forma giyen Brezilyalı santrfor Richarlison'un ise İngiliz ekibindeki geleceğinin belirsiz olduğu belirtildi.
İspanyol basını, Valencia'nın üç futbolcu için de kiralık transfer seçeneklerini değerlendirebileceğini ancak ekonomik ve sözleşmesel koşulların farklılık gösterdiğini yazdı.
15,5 MİLYON EURO DETAYI
Fenerbahçe, Vedat Muriç'i 2026 yaz transfer döneminde Mallorca'dan kadrosuna kattı.
İspanyol basınında sarı-lacivertlilerin bu transfer için 15,5 milyon euro ödediği belirtildi.
Valencia'nın ise ocak ayında bonservis ödemek yerine kiralık transfer seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında önemli bir yatırım yaptığı oyuncusunu yalnızca birkaç ay sonra kiralık göndermesinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor.
Sarı-lacivertlilerin bu transfer için belirlediği resmî bir bonservis bedeli veya kiralama şartı ise bulunmuyor.
MURİÇ'İN SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR
Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.
Kosovalı futbolcunun uzun süreli kontratı, Valencia'nın ocak ayında yapabileceği olası girişimde belirleyici olacak.
İspanyol ekibinin Muriç'i transfer edebilmesi için hem Fenerbahçe ile ekonomik koşullarda anlaşması hem de 32 yaşındaki oyuncuyu yeniden La Liga'da forma giymeye ikna etmesi gerekecek.
MALLORCA'DA 23 GOLLÜ SEZON
Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye dönmeden önce Mallorca'da başarılı bir sezon geçirdi.
Kosovalı santrfor, 2025-2026 sezonunda İspanya La Liga'da 23 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti.
İspanyol futboluna aşina olması, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliği, Valencia'nın transfer seçenekleri arasında değerlendirilmesinin nedenleri olarak gösteriliyor.
VALENCIA'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI
La Liga'da kötü bir başlangıç yapan Valencia, teknik direktör Carlos Corberan ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına Javier Aguirre'yi getirdi.
Sportif direktörlük görevini ise Braulio Vazquez üstlendi.
İspanyol kulübünün yeni yönetim yapılanmasıyla birlikte ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı öncelikli hedefler arasına aldığı belirtildi.
Valencia'nın ekonomik imkânlarının ve oyuncuların mevcut kulüpleriyle yapacağı olası görüşmelerin transfer sürecini etkilemesi bekleniyor.
GÖZLER OCAK AYINA ÇEVRİLDİ
Valencia'nın Vedat Muriç, Artem Dovbyk ve Richarlison arasından hangi futbolcu için somut girişimde bulunacağı henüz netleşmedi.
İspanyol basınında Muriç'in transferi diğer seçeneklere göre daha zor görülürken Valencia'nın ara transfer dönemindeki tercihi merak ediliyor.