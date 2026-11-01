Vedat Muriç, 2026 yazında Mallorca'dan Fenerbahçe'ye döndü. (Fotoğraf: AFP) 15,5 MİLYON EURO DETAYI Fenerbahçe, Vedat Muriç'i 2026 yaz transfer döneminde Mallorca'dan kadrosuna kattı. İspanyol basınında sarı-lacivertlilerin bu transfer için 15,5 milyon euro ödediği belirtildi. Valencia'nın ise ocak ayında bonservis ödemek yerine kiralık transfer seçeneğini değerlendirdiği ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin sezon başında önemli bir yatırım yaptığı oyuncusunu yalnızca birkaç ay sonra kiralık göndermesinin kolay olmayacağı değerlendiriliyor. Sarı-lacivertlilerin bu transfer için belirlediği resmî bir bonservis bedeli veya kiralama şartı ise bulunmuyor.

Fenerbahçe'nin Muriç için 15,5 milyon euro bonservis ödediği belirtildi. (Fotoğraf: AA) MURİÇ'İN SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR SÜRÜYOR Vedat Muriç'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor. Kosovalı futbolcunun uzun süreli kontratı, Valencia'nın ocak ayında yapabileceği olası girişimde belirleyici olacak. İspanyol ekibinin Muriç'i transfer edebilmesi için hem Fenerbahçe ile ekonomik koşullarda anlaşması hem de 32 yaşındaki oyuncuyu yeniden La Liga'da forma giymeye ikna etmesi gerekecek.

Kosovalı golcünün sarı-lacivertli kulüple sözleşmesi 2029'a kadar sürüyor. (Fotoğraf: İHA) MALLORCA'DA 23 GOLLÜ SEZON Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye dönmeden önce Mallorca'da başarılı bir sezon geçirdi. Kosovalı santrfor, 2025-2026 sezonunda İspanya La Liga'da 23 gol kaydederek dikkatleri üzerine çekti. İspanyol futboluna aşina olması, güçlü fiziği ve hava toplarındaki etkinliği, Valencia'nın transfer seçenekleri arasında değerlendirilmesinin nedenleri olarak gösteriliyor.