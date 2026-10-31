GAZİANTEP FK TRABZON'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Gaziantep FK, Trabzonspor karşısında hem genel rekabetteki hem de deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.

Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında oynadığı 7 lig maçında da yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

Dış sahadaki maçlarda Trabzonspor 10, Gaziantep FK ise 4 gol kaydetti.

