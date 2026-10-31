Thomas Reis'tan orta saha kararı! Gaziantep FK maçında 3 kritik tercih
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Gaziantep FK ile 10. haftada karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer ligde üst üte 5. maçını kazanarak yoluna kayıpsız devam etmek amacında. Zorlu randevu öncesinde teknik direktör Thomas Reis sakatlıkları bulunan Aral Şimşir ve Franculino Dju'nun yerine Noah Saviolo ve Paul Onuachu'ya şans verecek. Orta sahada ise Melih Kabasakal yerine Tim Jabol-Folcarelli forma giyebilir. İşte Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı muthemel 11'i ve karşılaşma öncesi son gelişmeler...
CANLI ANLATIM
GAZİANTEP FK TRABZON'DA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Gaziantep FK, Trabzonspor karşısında hem genel rekabetteki hem de deplasmandaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.
Karadeniz ekibi, Gaziantep deplasmanında oynadığı 7 lig maçında da yenilgi yaşamadı. Bordo-mavililer bu karşılaşmalarda 3 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
Dış sahadaki maçlarda Trabzonspor 10, Gaziantep FK ise 4 gol kaydetti.
PAPARA PARK'TA 6 GALİBİYET, 1 BERABERLİK
Trabzonspor, Gaziantep FK'yi sahasında konuk ettiği 7 lig maçında da mağlup olmadı.
Bordo-mavililer, bu mücadelelerde 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, evindeki 7 maçta 19 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.
İki takımın Trabzon'daki ilk altı lig karşılaşması bordo-mavililerin galibiyetiyle tamamlandı. Gaziantep FK, geçen sezon oynanan ve 1-1 sona eren mücadelede deplasmanda ilk puanını aldı.
TRABZONSPOR RAKİBİNE HİÇ YENİLMEDİ
Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde 15. kez karşı karşıya gelecek.
Bugüne kadar oynanan 14 lig karşılaşmasında bordo-mavililerin önemli bir üstünlüğü bulunuyor.
Karadeniz temsilcisi, söz konusu mücadelelerin 9'unu kazanırken 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep FK ise rakibine karşı henüz galibiyet elde edemedi.
Trabzonspor, 14 maçta 29 gol kaydederken Gaziantep FK, bordo-mavili fileleri 12 kez havalandırdı.
GAZİANTEP FK 5 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Gaziantep FK, Süper Lig'de çıktığı 9 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Sekiz puanı bulunan kırmızı-siyahlılar, son galibiyetini ligin 4. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 4-2 yenerek aldı.
Bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan Gaziantep FK; Kocaelispor'a 2-0, Arca Çorum FK'ye 3-0, İstanbul Başakşehir'e 2-1 ve Erzurumspor FK'ye 3-1 mağlup oldu.
Son 4 maçından puan çıkaramayan Gaziantep temsilcisi, galibiyet elde edemediği 5 maçlık süreçte 2 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.
TRABZONSPOR 5'TE 5 PEŞİNDE
Süper Lig'de teknik direktör Thomas Reis yönetiminde son 4 maçını kazanan Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında da üç puan arayacak.
Ligde geride kalan 9 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 19 puan topladı.
Karadeniz ekibi, taraftarı önünde galip gelerek hem galibiyet serisini sürdürmeyi hem de zirve yarışındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
TRABZONSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ
Teknik Direktör Thomas Reis'in Gaziantep FK karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şu şekilde:
Onana – Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa – Fabinho, Folcarelli (Melih) – Salah, Muçi, Saviolo – Onuachu
GAZİANTEP FK'DE DE 7 EKSİK
Trabzonspor'un rakibi Gaziantep FK de kritik mücadeleye eksik kadroyla çıkacak.
Kırmızı-siyahlılarda savunma oyuncusu Myenty Abena, Erzurumspor FK karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.
Gaziantep temsilcisinde Fuat Bavuk, Nazım Sangare, Ulrich Meleke, Sontje Hansen, Kacper Tobiasz ve Ogün Özçiçek'in ise sakatlıkları bulunuyor.
Böylece karşılaşma öncesinde Trabzonspor'da 7, Gaziantep FK'de 7 olmak üzere toplam 14 oyuncunun eksikliği gündeme geldi.
TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCU SAKAT
Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki Trabzonspor, Gaziantep FK karşılaşmasına önemli eksiklerle hazırlanıyor.
Bordo-mavililerde Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Cihan Çanak ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları sürüyor.
Özellikle hücum hattında bu sezon etkili bir performans sergileyen Franculino Dju'nun yaşadığı sakatlık, Thomas Reis'in kadro planlamasını etkiliyor.
Trabzonspor'un geniş bir oyuncu grubundan yararlanamayacak olması nedeniyle Alman teknik adamın ilk 11 tercihleri merak ediliyor.
14 EKSİK VAR!
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
1 Kasım Pazar günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.
Ligde son 4 maçını kazanan Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini 5'e çıkarmayı hedefliyor. Gaziantep FK ise 5 maçlık galibiyet hasretine son vermek için sahaya çıkacak.
İki takımın mücadelesi öncesinde toplam 14 futbolcunun sakatlık ve ceza problemleri nedeniyle eksik olması dikkat çekiyor.