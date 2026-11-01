Elayis Tavşan Samsunspor adına gol atan iki isimden biri oldu. (Fotoğraf: AA)

SON SÖZÜ FAYZULLAYEV SÖYLEDİ

Karşılaşmanın 78. dakikasında Ivan Brnic'in yerine oyuna giren Abbosbek Fayzullayev, uzatma dakikalarında farkı yeniden üçe çıkardı.

90+1. dakikada Saba Kharebashvili'nin sol kanattan yaptığı ortayı değerlendiren Özbek futbolcu, altıpas içinde topa dokunarak skoru 5-2 yaptı.

Başakşehir, yedi golün atıldığı mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı.

BAŞAKŞEHİR'DE 5 FARKLI GOLCÜ

Samsunspor karşısında etkili bir hücum performansı ortaya koyan Başakşehir'de beş golü beş farklı futbolcu kaydetti.

Eldor Shomurodov, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Ousseynou Ba ve Abbosbek Fayzullayev, galibiyette gol sevinci yaşayan isimler oldu.

Saba Kharebashvili ve Jakub Kaluzinski, ikişer asistle dikkat çekerken Ivan Brnic de bir golün hazırlayıcısı oldu.