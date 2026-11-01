İstanbul'da 7 gollü şov! Başakşehir Samsunspor'u 5-2 yendi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir, sahasında Samsunspor'u 5-2 mağlup etti. İlk yarısını 3-1 önde tamamladığı karşılaşmada 5 farklı futbolcusuyla gol bulan İstanbul temsilcisi, puanını 14'e yükseltti. Eldor Shomurodov, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Ousseynou Ba ve Abbosbek Fayzullayev'in fileleri havalandırdığı mücadelede Samsunspor'un galibiyet hasreti 8 maça çıktı. İşte 7 gollü karşılaşmanın ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında İstanbul Başakşehir, sahasında Samsunspor'u konuk etti.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 5-2 kazanarak üç puanın sahibi oldu.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul temsilcisi, ilk yarıda bulduğu üç golle üstünlüğü ele geçirirken ikinci devrede de rakip fileleri iki kez havalandırdı.
SHOMURODOV PERDEYİ AÇTI
Karşılaşmaya etkili başlayan Başakşehir, 10. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle 1-0 öne geçti.
Ivan Brnic'in sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa hareketlenen Özbek santrfor, yaptığı tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Ancak Samsunspor'un bu gole yanıtı gecikmedi.
22. dakikada Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer'in hatalı pasını değerlendiren Mohamed Bayo, topu Tanguy Coulibaly'ye aktardı. Fransız futbolcu, boş kaleye yaptığı vuruşla skora denge getirdi: 1-1.
BAŞAKŞEHİR ÜÇ DAKİKA SONRA YANIT VERDİ
Yedi golün atıldığı karşılaşmada Başakşehir, beraberlik golünün ardından yeniden öne geçti.
25. dakikada Saba Kharebashvili'nin pasında topla buluşan Andreas Skov Olsen, ceza yayı çevresinden yaptığı vuruşla takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.
Turuncu-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde farkı ikiye çıkardı.
41. dakikada Jakub Kaluzinski'nin kullandığı köşe vuruşunda Emin Bayram, kafa vuruşuyla fileleri havalandırdı.
Başakşehir, soyunma odasına 3-1'lik üstünlükle girdi.
OUSSEYNOU BA FARKI ÜÇE ÇIKARDI
İkinci yarıda da hücumdaki etkili görüntüsünü sürdüren Başakşehir, 75. dakikada dördüncü golünü buldu.
Jakub Kaluzinski'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Ousseynou Ba, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
Ev sahibi ekip, böylece skoru 4-1'e getirdi.
Kaluzinski ise Emin Bayram ve Ousseynou Ba'nın gollerinde yaptığı asistlerle galibiyete önemli katkı sağladı.
SAMSUNSPOR'DA ELAYIS TAVŞAN SAHNEYE ÇIKTI
Nenad Bjelica yönetimindeki Samsunspor, 84. dakikada farkı ikiye indirdi.
İkinci yarının başında oyuna dahil olan Elayis Tavşan, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Konuk ekip, bu golle skoru 4-2'ye getirse de Başakşehir uzatma dakikalarında yeniden gol sevinci yaşadı.
SON SÖZÜ FAYZULLAYEV SÖYLEDİ
Karşılaşmanın 78. dakikasında Ivan Brnic'in yerine oyuna giren Abbosbek Fayzullayev, uzatma dakikalarında farkı yeniden üçe çıkardı.
90+1. dakikada Saba Kharebashvili'nin sol kanattan yaptığı ortayı değerlendiren Özbek futbolcu, altıpas içinde topa dokunarak skoru 5-2 yaptı.
Başakşehir, yedi golün atıldığı mücadeleyi 5-2 kazanmayı başardı.
BAŞAKŞEHİR'DE 5 FARKLI GOLCÜ
Samsunspor karşısında etkili bir hücum performansı ortaya koyan Başakşehir'de beş golü beş farklı futbolcu kaydetti.
Eldor Shomurodov, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Ousseynou Ba ve Abbosbek Fayzullayev, galibiyette gol sevinci yaşayan isimler oldu.
Saba Kharebashvili ve Jakub Kaluzinski, ikişer asistle dikkat çekerken Ivan Brnic de bir golün hazırlayıcısı oldu.
SAMSUNSPOR'UN KÖTÜ SERİSİ SÜRDÜ
Başakşehir deplasmanında 5-2 mağlup olan Samsunspor, Süper Lig'deki üst üste sekizinci yenilgisini yaşadı.
Karadeniz ekibi, ligde geride kalan 10 haftada yalnızca bir galibiyet elde ederek 4 puanda kaldı.
Başakşehir ise sezonun dördüncü galibiyetini alarak puanını 14'e yükseltti ve 10. sıraya yerleşti.
GELECEK HAFTANIN RAKİPLERİ
Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.
Samsunspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.
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