Ayrılığı gündemdeydi Okan Buruk kararını verdi! Wilfried Singo'nun durumu netleşti
Galatasaray'ın Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk 11'e dönen Wilfried Singo, performansıyla teknik heyetin beğenisini kazandı. Sakatlığının ardından 166 gün sonra ilk 11'de görev alan Fildişi Sahilli savunmacı, Davinson Sanchez ile gösterdiği uyumla dikkat çekti. Teknik direktör Okan Buruk'un 25 yaşındaki futbolcuyu Amed SK karşısında da stoperde değerlendirmeyi planladığı, sonraki süreçte ise sağ bekte Roland Sallai ile forma rekabetine sokacağı belirtildi. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da Wilfried Singo'nun performansı dikkat çekti.
Uzun süren sakatlık dönemini geride bırakan Fildişi Sahilli futbolcu, 166 gün sonra ilk 11'de görev aldığı karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un beğenisini kazandı.
Sarı-kırmızılı takımda Singo'nun gelecek haftalardaki görevine ilişkin plan da şekillenmeye başladı.
SİNGO 166 GÜN SONRA İLK 11'E DÖNDÜ
Galatasaray'ın 25 yaşındaki savunmacısı Wilfried Singo, Konyaspor karşılaşmasında bu sezon ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
Fenerbahçe derbisinde oyuna sonradan girerek sahalara dönen Singo, Konyaspor deplasmanında ise 90 dakika forma giydi.
Abdülkerim Bardakcı'nın cezalı olması nedeniyle stoperde Davinson Sanchez'in yanında görev yapan Fildişi Sahilli futbolcu, savunmadaki performansıyla öne çıktı.
PERFORMANSIYLA SINIFI GEÇTİ
Singo, Konyaspor karşısında savunmadaki müdahaleleri ve ikili mücadele performansıyla Okan Buruk'tan tam not aldı.
Rakibin 7 tehlikeli atağını savuşturan Fildişi Sahilli futbolcu, girdiği 10 ikili mücadelenin 5'inden galip ayrıldı.
Davinson Sanchez ile uyumlu bir görüntü ortaya koyan Singo, Abdülkerim Bardakcı'nın yokluğunda savunmanın merkezindeki alternatiflerini artırdı.
OKAN BURUK'UN SİNGO PLANI BELLİ OLDU
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Wilfried Singo'yu gelecek hafta oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da stoperde görevlendirmeyi planladığı belirtildi.
Fildişi Sahilli savunmacının daha sonraki süreçte ise sağ bek rotasyonuna dahil edilmesi bekleniyor.
Bu doğrultuda Singo'nun, savunmanın sağında Roland Sallai ile forma rekabetine gireceği ifade edildi.
Hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcunun yeniden takıma katılması, Okan Buruk'un savunma seçeneklerini genişletti.
SALLAI İLE FORMA REKABETİ
Konyaspor mücadelesinde savunmanın sağında görev yapan Roland Sallai, Singo'nun geri dönüşüyle birlikte bu bölgede yeni bir rekabetle karşı karşıya kalacak.
Okan Buruk'un stoperdeki alternatiflerinin artmasının ardından Singo'yu asıl görev bölgelerinden biri olan sağ bekte de kullanabileceği belirtildi.
Fildişi Sahilli futbolcunun fiziksel gücü, sürati ve savunma özellikleri, teknik heyetin gelecek maçlar için değerlendirdiği seçenekler arasında öne çıkıyor.
SAKATLIK SÜRECİNİ ANLATTI
Wilfried Singo, Konyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada yaşadığı sakatlık dönemine değindi.
Fildişi Sahilli futbolcu, sakatlık sürecinin kendisi için zor geçtiğini ve sahalara dönebilmek adına uzun süre yoğun şekilde çalıştığını söyledi.
Singo, yeniden takımla birlikte olmanın mutluluğunu yaşarken Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisinin ardından Konyaspor'u da mağlup etmesinin Şampiyonlar Ligi öncesinde takıma önemli bir özgüven kazandırdığını vurguladı.
GALATASARAY'DA GÖZLER AMED SK MAÇINDA
Galatasaray, Konyaspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle Süper Lig'deki puanını 25'e yükseltti.
Sarı-kırmızılıların ligdeki bir sonraki rakibi Amed Sportif Faaliyetler olacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un savunmada Singo'ya yeniden görev vermeyi planladığı karşılaşma, Fildişi Sahilli futbolcunun ilk 11'deki yerini sağlamlaştırması açısından da önem taşıyor.