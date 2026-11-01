OKAN BURUK'UN SİNGO PLANI BELLİ OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Wilfried Singo'yu gelecek hafta oynanacak Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasında da stoperde görevlendirmeyi planladığı belirtildi.

Fildişi Sahilli savunmacının daha sonraki süreçte ise sağ bek rotasyonuna dahil edilmesi bekleniyor.

Bu doğrultuda Singo'nun, savunmanın sağında Roland Sallai ile forma rekabetine gireceği ifade edildi.

Hem stoperde hem de sağ bekte görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcunun yeniden takıma katılması, Okan Buruk'un savunma seçeneklerini genişletti.