Arda Güler yine yıldızlaştı! Fenerbahçe'nin kasasına 2 milyon euro daha
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander'i 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Arda Güler, Jude Bellingham'ın golünde yaptığı asistle galibiyete katkı sağlarken Fenerbahçe'ye de önemli bir gelir kazandırdı. Real Madrid formasıyla 125. resmî maçına çıkan 21 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon euro daha girmesini sağladı. Böylece Arda Güler'in transferinden elde edilen toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı ve sözleşmedeki performans bonuslarının tamamı devreye girdi.
İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, deplasmanda Racing Santander ile karşı karşıya geldi. El Sardinero Stadı'nda oynanan mücadeleyi İspanyol devi 3-0 kazanırken milli futbolcu Arda Güler, performansı ve Fenerbahçe'ye kazandırdığı transfer bonusuyla gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'e galibiyeti Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Yan Diomande'nin golleri getirdi. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, Bellingham'ın golünde asist yaptı.
ARDA GÜLER'DEN NEFİS ASİST
Real Madrid, Racing Santander karşısında 11. dakikada Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İspanyol temsilcisi, 21. dakikada farkı ikiye çıkardı. Kylian Mbappe'nin orta sahada Arda Güler'e aktardığı topu alan milli futbolcu, savunmanın arkasına hareketlenen Jude Bellingham'ı gördü. Arda'nın savunma arkasına gönderdiği isabetli pasla kaleciyle karşı karşıya kalan İngiliz yıldız, topu ağlara göndererek skoru 2-0 yaptı. Milli futbolcu, bu asistle Real Madrid'in deplasmandaki galibiyetine önemli katkı sağladı.
REAL MADRID İLK YARIDA İŞİ BİTİRDİ
Karşılaşmada üstünlüğünü sürdüren Real Madrid, 36. dakikada üçüncü golünü buldu. Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası dışına açılan topa sert vuran Yan Diomande, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. İspanyol devi, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Real Madrid, Racing Santander deplasmanından üç puanla ayrıldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligdeki puanını 27'ye yükseltirken tüm kulvarlardaki galibiyet serisini altı maça çıkardı.
ARDA GÜLER'DEN FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON EURO
Karşılaşmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 125. resmî maçına çıkması oldu. 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, Racing Santander karşılaşmasıyla sözleşmesindeki son performans bonusunun devreye girmesini sağladı. Sarı-lacivertliler, Arda'nın 125. resmî maçına çıkmasıyla birlikte 2 milyon euro daha bonus hakkı elde etti. Bu gelişmeyle Fenerbahçe'nin milli futbolcunun transferinden sağladığı toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı.
20 MİLYON EURO BONSERVİS, 10 MİLYON EURO BONUS
Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini 6 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun transferi karşılığında 20 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Anlaşmada ayrıca oyuncunun performansına bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus maddesi yer alıyordu. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 125. maçına çıkmasıyla birlikte son 2 milyon euroluk bonus da devreye girdi. Böylece 20 milyon euroluk bonservis bedeline 10 milyon euroluk performans bonusu eklenerek toplam tutar 30 milyon euroya yükseldi.
FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20'LİK PAY HAKKI SÜRÜYOR
Arda Güler'in transfer anlaşmasındaki bir diğer önemli madde ise sonraki satıştan pay hakkı oldu. Fenerbahçe'nin 2023 yılında KAP'a yaptığı açıklamaya göre sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun Real Madrid'den başka bir takıma transfer olması durumunda İspanyol ekibinin elde edeceği transfer bedelinin yüzde 20'sini alacak. Bu maddeyle birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde edebileceği toplam gelir, gelecekte gerçekleşebilecek bir bonservisli satışta daha da artabilecek.
ARDA GÜLER'DEN BU SEZON 5. ASİST
Racing Santander karşısında Jude Bellingham'ın golünü hazırlayan Arda Güler, bu sezon La Liga'daki üçüncü asistine ulaştı. 21 yaşındaki futbolcu, tüm kulvarlardaki asist sayısını ise beşe çıkardı. Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Brahim Diaz'a bırakan milli yıldız, Real Madrid'in hücum organizasyonlarında etkili bir performans sergiledi.
REAL MADRID ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ
El Clasico galibiyetinin ardından Racing Santander deplasmanına çıkan Real Madrid, üç puan alarak yükselişini devam ettirdi. İlk yarıda bulduğu üç golle sonuca ulaşan İspanyol devi, La Liga'da 27 puana yükseldi. Racing Santander ise 11 puanda kaldı. Arda Güler, bir yandan Real Madrid'in şampiyonluk yarışına katkı sağlarken diğer yandan Fenerbahçe'nin transfer gelirini 30 milyon euroya taşıyan performansıyla dikkatleri üzerine çekti.