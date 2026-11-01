Milli futbolcu, Jude Bellingham'ın golünde asist yaptı. (Fotoğraf: REUTERS) ARDA GÜLER'DEN FENERBAHÇE'YE 2 MİLYON EURO Karşılaşmanın en dikkat çeken gelişmelerinden biri de Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 125. resmî maçına çıkması oldu. 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan milli futbolcu, Racing Santander karşılaşmasıyla sözleşmesindeki son performans bonusunun devreye girmesini sağladı. Sarı-lacivertliler, Arda'nın 125. resmî maçına çıkmasıyla birlikte 2 milyon euro daha bonus hakkı elde etti. Bu gelişmeyle Fenerbahçe'nin milli futbolcunun transferinden sağladığı toplam gelir 30 milyon euroya ulaştı.

Kylian Mbappe, 11. dakikada penaltıdan Real Madrid'i öne geçirdi. (Fotoğraf: AA) 20 MİLYON EURO BONSERVİS, 10 MİLYON EURO BONUS Fenerbahçe, Arda Güler'in Real Madrid'e transferini 6 Temmuz 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformuna bildirmişti. Sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun transferi karşılığında 20 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. Anlaşmada ayrıca oyuncunun performansına bağlı olarak azami 10 milyon euro bonus maddesi yer alıyordu. Arda Güler'in Real Madrid formasıyla 125. maçına çıkmasıyla birlikte son 2 milyon euroluk bonus da devreye girdi. Böylece 20 milyon euroluk bonservis bedeline 10 milyon euroluk performans bonusu eklenerek toplam tutar 30 milyon euroya yükseldi.

Jude Bellingham, Arda Güler'in pasıyla farkı ikiye çıkardı. (Fotoğraf: AFP) FENERBAHÇE'NİN YÜZDE 20'LİK PAY HAKKI SÜRÜYOR Arda Güler'in transfer anlaşmasındaki bir diğer önemli madde ise sonraki satıştan pay hakkı oldu. Fenerbahçe'nin 2023 yılında KAP'a yaptığı açıklamaya göre sarı-lacivertli kulüp, milli futbolcunun Real Madrid'den başka bir takıma transfer olması durumunda İspanyol ekibinin elde edeceği transfer bedelinin yüzde 20'sini alacak. Bu maddeyle birlikte Fenerbahçe'nin Arda Güler transferinden elde edebileceği toplam gelir, gelecekte gerçekleşebilecek bir bonservisli satışta daha da artabilecek.