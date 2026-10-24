Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
İspanya LaLiga'nın 2026-2027 sezonunda futbolseverlerin merakla beklediği El Clasico için geri sayım başladı. Barcelona ile Real Madrid, ligin 10. haftasında kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde "Barcelona-Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları gündeme geldi. İşte El Clasico'nun tarihi, Türkiye saatiyle başlama saati ve canlı yayın bilgileri...
CANLI ANLATIM
EL CLASICO'DA MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Garcia; Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha
Real Madrid: Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella; Tchouameni, Silva; Arda, Bellingham, Diomande; Mbappe
SON EL CLASICO'DA BARCELONA KAZANDI
Barcelona ile Real Madrid, geçtiğimiz sezon LaLiga'nın 35. haftasında Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Katalan ekibi, sahasında oynanan mücadeleyi 2-0 kazanarak 29. LaLiga şampiyonluğunu kesinleştirmişti. İki ekip, 2026-2027 sezonunda ilk kez 25 Ekim'de karşılaşacak.
BARCELONA DERBİYE LİDER GİRİYOR
LaLiga'da ilk dokuz haftayı kayıpsız tamamlayan Barcelona, sezonun ilk El Clasico mücadelesine 27 puanla lider olarak çıkacak. Katalan temsilcisi, oynadığı dokuz karşılaşmanın tamamını kazanırken rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve kalesinde 9 gol gördü. Real Madrid ise geride kalan dokuz haftada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederek 21 puan topladı. İki takım arasında derbi öncesinde 6 puanlık fark bulunuyor.
EL CLASICO NEREDE OYNANACAK?
Barcelona ile Real Madrid arasındaki karşılaşmaya Spotify Camp Nou ev sahipliği yapacak. Katalan ekibinin yenileme çalışmalarının ardından yeniden kullanmaya başladığı stadyumda oynanacak mücadelede ev sahibi ekip, taraftar desteğiyle galibiyet arayacak. Başkent temsilcisi ise zorlu deplasmandan üç puanla ayrılmayı hedefleyecek.
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico, Türkiye'de S Sport ve S Sport Plus üzerinden canlı yayınlanacak. Futbolseverler, karşılaşmayı S Sport'un yayınlandığı televizyon platformlarından veya S Sport Plus'ın dijital yayın hizmeti üzerinden takip edebilecek. Mücadeleyi canlı izlemek isteyenlerin ilgili platformların abonelik ve yayın erişim koşullarını karşılaması gerekiyor.
BARCELONA-REAL MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Barcelona-Real Madrid karşılaşması, 25 Ekim Pazar günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. İspanya yerel saatiyle 21.00'de başlayacak mücadele, Türkiye'de gece saatlerinde takip edilebilecek. El Clasico öncesinde iki takımın teknik heyetlerinin belirleyeceği ilk 11'ler de futbolseverlerin merak ettiği konular arasında bulunuyor.
BARCELONA İLE REAL MADRID KARŞILAŞACAK
Barcelona ile Real Madrid, İspanya LaLiga'nın 10. haftasında karşı karşıya gelecek. 2026-2027 sezonunun ilk El Clasico mücadelesi, Barcelona'nın ev sahipliğinde Spotify Camp Nou'da oynanacak. İspanyol futbolunun iki köklü kulübünü buluşturacak karşılaşma, LaLiga'daki şampiyonluk mücadelesi açısından önemli bir karşılaşma olacak.