BARCELONA DERBİYE LİDER GİRİYOR

LaLiga'da ilk dokuz haftayı kayıpsız tamamlayan Barcelona, sezonun ilk El Clasico mücadelesine 27 puanla lider olarak çıkacak. Katalan temsilcisi, oynadığı dokuz karşılaşmanın tamamını kazanırken rakip fileleri 39 kez havalandırdı ve kalesinde 9 gol gördü. Real Madrid ise geride kalan dokuz haftada 7 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde ederek 21 puan topladı. İki takım arasında derbi öncesinde 6 puanlık fark bulunuyor.