Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 5-1 mağlup etti. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed SK, ilk yarıda bulduğu üç golle üstünlüğü ele geçirirken ikinci devrede de etkili performansını sürdürdü.

AMED SK MAÇA HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmaya etkili başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 13. dakikada Ermal Krasniqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rayan Lutin'in asistinde fileleri havalandıran Krasniqi, takımını üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bir kez daha Rayan Lutin'in gol pasında sahneye çıkan Gift Orban, skoru 2-0 yaptı.