Diyarbakır'da 5'i bir yerde! Amed SK Eyüpspor'u 5-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti. Diyarbakır temsilcisi, ilk yarısını 3-0 önde tamamladığı karşılaşmada farklı galibiyete uzandı. Samuel Ballet, 42, 51 ve 83. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken Ermal Krasniqi ve Gift Orban da fileleri havalandırdı. Eyüpspor'un tek golü Ahmed Abdullahi'den geldi. Ballet karşılaşmanın son anlarında kırmızı kart gördü ve Galatasaray deplasmanı öncesi cezalı duruma düştü. İşte maçın ayrıntıları...
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, rakibini 5-1 mağlup etti. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki Amed SK, ilk yarıda bulduğu üç golle üstünlüğü ele geçirirken ikinci devrede de etkili performansını sürdürdü.
AMED SK MAÇA HIZLI BAŞLADI
Karşılaşmaya etkili başlayan Amed Sportif Faaliyetler, 13. dakikada Ermal Krasniqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Rayan Lutin'in asistinde fileleri havalandıran Krasniqi, takımını üstünlüğe taşıdı. Ev sahibi ekip, 35. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bir kez daha Rayan Lutin'in gol pasında sahneye çıkan Gift Orban, skoru 2-0 yaptı.
SAMUEL BALLET İLK YARIDA SAHNEYE ÇIKTI
Amed SK, ilk yarının son bölümünde üçüncü golünü buldu. 42. dakikada Gift Orban'ın asistini değerlendiren Samuel Ballet, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Diyarbakır temsilcisi, soyunma odasına 3-0'lık üstünlükle girdi.
FARK İKİNCİ YARIDA DÖRDE ÇIKTI
İkinci yarıya da hızlı başlayan Amed SK, 51. dakikada Samuel Ballet ile bir gol daha buldu. Rayan Raveloson'un asistinde fileleri havalandıran Ballet, kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti. Ev sahibi ekip, karşılaşmada 4-0'lık üstünlük yakaladı.
EYÜPSPOR'UN TEK GOLÜ ABDULLAHI'DEN
Konuk ekip Eyüpspor, 73. dakikada farkı azaltmayı başardı. Abdelhamid Sabiri'nin asistinde Ahmed Abdullahi, topu ağlara göndererek skoru 4-1'e getirdi. Ancak Amed Sportif Faaliyetler, kalan bölümde yeniden gol sevinci yaşadı.
SAMUEL BALLET PENALTIDAN HAT-TRICK YAPTI
Karşılaşmanın 83. dakikasında Amed SK penaltı kazandı. Topun başına geçen Samuel Ballet, penaltı atışını gole çevirerek skoru 5-1 yaptı. İlk golünü 42, ikinci golünü 51. dakikada kaydeden Ballet, penaltıdan attığı golle karşılaşmada hat-trick yapmayı başardı. Diyarbakır temsilcisi, mücadeleyi 5-1 kazanarak önemli bir galibiyete imza attı.
Eyüpspor karşısında hat-trick yapan Amed Sportif Falliyetler'in futbolcusu Samuel Ballet, kırmızı kart gördüğü için Galatasaray maçında olmayacak.
AMED SK PUANINI 23'E YÜKSELTTİ
Eyüpspor karşısında aldığı farklı galibiyetle Amed Sportif Faaliyetler, ligdeki yedinci galibiyetini elde etti. Diyarbakır temsilcisi, puanını 23'e yükselterek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
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