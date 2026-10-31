Turkuvaz Medya Grubu, dijital spor yayıncılığı alanındaki çalışmalarını yeni bir marka yapılanmasıyla sürdürüyor. Grubun dijital spor ekosisteminde yer alan Futbol Plus, yenilenen yayın vizyonu ve içerik stratejisi doğrultusunda Libero markası altında yayın hayatına devam ediyor.

Dijital platformlarda değişen izleyici alışkanlıklarını merkeze alan bu dönüşüm, Turkuvaz Medya'nın yeni nesil spor içeriklerine yönelik yayın stratejisinin önemli adımlarından birini oluşturuyor.

DENEYİMLİ İSİMLER VE YENİ NESİL YORUMCULAR BİR ARADA

Libero, deneyimli spor yorumcularıyla yeni nesil isimleri aynı yayın kadrosunda buluşturarak farklı izleyici kitlelerine ulaşmayı hedefliyor.

Yenilenen içerik stratejisi kapsamında etkileşimi yüksek, veri odaklı ve çok platformlu yayınlara ağırlık verilecek. Spor gündemini farklı bakış açılarıyla ele alan içeriklerin dijital mecralarda izleyicilerle buluşturulması amaçlanıyor.

YOUTUBE VE DİJİTAL PLATFORMLAR ÖN PLANDA

YouTube başta olmak üzere dijital platformlarda izleyiciyle buluşan Libero, modern spor izleyicisinin beklentilerine uygun bir yayın anlayışı benimsiyor.

Yeni marka yapılanmasıyla birlikte spor içeriklerinin farklı dijital kanallarda daha geniş kitlelere ulaştırılması, izleyici etkileşiminin artırılması ve yayın çeşitliliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

DİJİTAL SPOR YAYINCILIĞINDA UZUN VADELİ VİZYON

Futbol Plus'tan Libero'ya geçiş, yalnızca marka isminin değişmesiyle sınırlı kalmıyor. Dönüşüm, Turkuvaz Medya Grubu'nun dijitalleşme merkezli uzun vadeli spor yayıncılığı vizyonunun da bir parçasını oluşturuyor.

Libero, güçlü yayın kadrosu, zengin içerik yapısı ve çok platformlu yayın stratejisiyle dijital spor ekosisteminde sürdürülebilir bir konum elde etmeyi amaçlıyor.

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