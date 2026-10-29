Organizasyonda Kadın Milli Voleybol Takımlarının yaz döneminde elde ettiği 3 şampiyonluk da kutlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi dolayısıyla bir organizasyon düzenlendi.



SPONSORLUK ANLAŞMASI 3 YIL DAHA SÜRECEK

Gecede konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023 yılında başlayan işbirliğinin yeni sözleşmeyle devam edeceğini açıkladı.

Türk voleybolunun son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Üstündağ, sponsorluk desteğinin A Milli Takım, alt yaş milli takımları ve Sultanlar Ligi'ni kapsadığını ifade etti.

Üstündağ, federasyonun uluslararası alandaki konumuna da değinerek, "Başarının tesadüf olmadığı bir yoldayız. Sponsorlarımızın da desteğiyle çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dünyada ve Avrupa'da örnek bir federasyonuz." dedi.



ÜSTÜNDAĞ: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'ndaki rakiplerini de değerlendiren Üstündağ, turnuvada şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'nin grup aşamasında Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır ile karşılaşacağını hatırlatan Üstündağ, rakip ayrımı yapmadıklarını vurguladı.

Üstündağ, "Grubumuzda Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır yer alıyor. Bizim hedefimiz ve heyecanımız yüksek. Hedefimiz şampiyonluksa hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Herkesi yeneceksiniz. Dünyada yenmediğimiz takım kalmadı." ifadelerini kullandı.

Son Dünya Şampiyonası'nda final oynadıklarını da hatırlatan TVF Başkanı, milli takımın 2027'de de finale ulaşabilecek güçte olduğunu belirtti.

Türkiye, 2027 FIVB Dünya Kupası'nda Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır ile aynı grupta yer alacak.