TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ müjdeyi verdi! 3 yıllık anlaşma daha
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Vodafone arasındaki Sultanlar Ligi isim sponsorluğu ve Kadın Milli Voleybol Takımları ana sponsorluğu anlaşması 3 yıl uzatıldı. TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2027 Dünya Kupası öncesinde milli takımın hedefinin şampiyonluk olduğunu belirtti.
Türkiye Voleybol Federasyonu ile Vodafone arasındaki sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi dolayısıyla bir organizasyon düzenlendi.
Geceye TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, kulüp yöneticileri ve milli voleybolcular katıldı.
Organizasyonda Kadın Milli Voleybol Takımlarının yaz döneminde elde ettiği 3 şampiyonluk da kutlandı.
SPONSORLUK ANLAŞMASI 3 YIL DAHA SÜRECEK
Gecede konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, 2023 yılında başlayan işbirliğinin yeni sözleşmeyle devam edeceğini açıkladı.
Türk voleybolunun son yıllarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Üstündağ, sponsorluk desteğinin A Milli Takım, alt yaş milli takımları ve Sultanlar Ligi'ni kapsadığını ifade etti.
Üstündağ, federasyonun uluslararası alandaki konumuna da değinerek, "Başarının tesadüf olmadığı bir yoldayız. Sponsorlarımızın da desteğiyle çok güzel işler yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Dünyada ve Avrupa'da örnek bir federasyonuz." dedi.
ÜSTÜNDAĞ: HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2027 FIVB Dünya Kupası'ndaki rakiplerini de değerlendiren Üstündağ, turnuvada şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi.
Türkiye'nin grup aşamasında Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır ile karşılaşacağını hatırlatan Üstündağ, rakip ayrımı yapmadıklarını vurguladı.
Üstündağ, "Grubumuzda Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır yer alıyor. Bizim hedefimiz ve heyecanımız yüksek. Hedefimiz şampiyonluksa hangi takımla eşleşeceğimiz önemli değil. Herkesi yeneceksiniz. Dünyada yenmediğimiz takım kalmadı." ifadelerini kullandı.
Son Dünya Şampiyonası'nda final oynadıklarını da hatırlatan TVF Başkanı, milli takımın 2027'de de finale ulaşabilecek güçte olduğunu belirtti.
Türkiye, 2027 FIVB Dünya Kupası'nda Fransa, Dominik Cumhuriyeti ve Mısır ile aynı grupta yer alacak.