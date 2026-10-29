ZTK canlı yayın! Kasımpaşa - Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası maçı
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Kasımpaşa, sahasında Çorluspor 1947'yi ağırlıyor. Saat 18.00'de başlayacak karşılaşma A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanıyor. Mücadeleyi takvim.com.tr'den de canlı izleyebilirsiniz.
Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. eleme turu karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Kasımpaşa ile Çorluspor 1947 karşı karşıya geliyor.
Saat 18.00'de başlayan ve Kasımpaşa'nın ev sahipliğinde oynanan zorlu karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
ASpor CANLI YAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)
Burak Zihni Takvim.com.tr Spor