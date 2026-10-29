Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. tur maçında Eskişehirspor ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geliyor.

Saat 20.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin tarihi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından düzenlenecek organizasyon, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kulüp temsilcilerinin katılımıyla yapılacak kura çekimine, TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu ev sahipliği yapacak.

KURA ÇEKİMİNE 54 TAKIM KATILACAK

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. eleme turunda toplam 54 takım mücadele edecek. Üçüncü eleme turunu başarıyla tamamlayan 36 ekibe, organizasyona bu aşamada dahil olacak 18 takım eklenecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Kura çekiminin ardından 4. eleme turundaki eşleşmeler belli olacak. Takımlar, bir üst tura yükselmek için 1, 2 ve 3 Aralık 2026 tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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