Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın: Gençlerbirliği - Karaköprü
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Gençlerbirliği ile Karaköprü karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
Giriş Tarihi:
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında Gençlerbirliği ile Karaköprü karşı karşıya geliyor.
Saat 15.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
ASpor CANLI YAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)
Görkem Ağgündüz Takvim.com.tr Spor