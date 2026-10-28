Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



3. Tur maçında Sakaryaspor ile Bursa Yıldırım karşı karşıya geliyor.

A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan mücadele başladı.

ASpor CANLI YAYIN

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR İLK 11'LER



Sakaryaspor: İbrahim, Ayberk, Gökhan, Özgür, Mehmet, Mert, Muhammet, Yasin, Yunus, Hasan, Erdem.



Bursa Yıldırımspor: Recep, Benjamin, Semih, Tarık, Berat Yaman, Furkan, Berat Badak, Tahsin, Kemal, Arel, Efe.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI



28 Ekim Çarşamba:



20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)



29 Ekim Perşembe:



13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)



15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)



18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

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