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Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın: Sakaryaspor - Bursa Yıldırım

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede Sakaryaspor ile Bursa Yıldırım karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...

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Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın: Sakaryaspor - Bursa Yıldırım

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

3. Tur maçında Sakaryaspor ile Bursa Yıldırım karşı karşıya geliyor.

A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanan mücadele başladı.

ASpor CANLI YAYIN

SAKARYASPOR-BURSA YILDIRIMSPOR İLK 11'LER

Sakaryaspor: İbrahim, Ayberk, Gökhan, Özgür, Mehmet, Mert, Muhammet, Yasin, Yunus, Hasan, Erdem.

Bursa Yıldırımspor: Recep, Benjamin, Semih, Tarık, Berat Yaman, Furkan, Berat Badak, Tahsin, Kemal, Arel, Efe.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI

28 Ekim Çarşamba:

20.30 52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK (Ordu 19 Eylül)

29 Ekim Perşembe:

13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)

15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)

18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

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