Milli halterci Muhammed Furkan Özbek dünya ikincisi oldu! Koparmada ve toplamda gümüş, silkmede bronz madalya kazandı
Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda koparmada ve toplamda gümüş, silkmede ise bronz madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.
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Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda mücadele eden milli sporcu Muhammed Furkan Özbek dünya ikincisi oldu.
Çin'in Ningbo kentinde düzenlenen organizasyonda erkekler 65 kilo kategorisindeki mücadele tamamlandı.
2 GÜMÜŞ 1 BRONZ MADALYA
Organizasyona son dünya şampiyonu ünvanıyla katılan Muhammed Furkan, koparmada 147 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 183 kiloyla bronz, toplamda ise 330 kiloyla gümüş madalya elde etti.
Koparmada 144 kiloyla 4'üncü sırayı alan Kuzey Koreli Pak Myong-jin, 187 kiloyla silkmede, 331 kiloyla da toplamda dünya rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.
Tayfun Dastan Takvim.com.tr Spor