Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.



3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile 1461 Trabzon karşı karşıya geliyor.

Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.

ASpor CANLI YAYIN

İŞTE İLK 11'LER

52 Orduspor FK: Taha, Burak, Yusuf Eymen, Burak, Enes, Alper, Umut Can, Kazım Can, Muhammed Buğra, Kağan, Temel



1461 Trabzon FK: Türker, Mehmet, Samet, Eren, Emir, İshak, Naim, Celal, Ömer, Serhat, Enes

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI



29 Ekim Perşembe:



13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)



15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)



18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)

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