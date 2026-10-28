Ziraat Türkiye Kupası maçı canlı yayın: 52 Orduspor FK - 1461 Trabzon
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 3. tur maçlarıyla devam ediyor. Kazanan takımın adını doğrudan bir üst tura yazdıracağı mücadelede 52 Orduspor FK ile 1461 Trabzon karşı karşıya geliyor. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz...
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor.
3. Tur maçında 52 Orduspor FK ile 1461 Trabzon karşı karşıya geliyor.
Saat 20.30'da başlayan mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanıyor.
İŞTE İLK 11'LER
52 Orduspor FK: Taha, Burak, Yusuf Eymen, Burak, Enes, Alper, Umut Can, Kazım Can, Muhammed Buğra, Kağan, Temel
1461 Trabzon FK: Türker, Mehmet, Samet, Eren, Emir, İshak, Naim, Celal, Ömer, Serhat, Enes
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR MAÇ PROGRAMI
29 Ekim Perşembe:
13.30 Bitlis 1916 Spor-Metro Holding Kayserispor (Eren)
15.30 Gençlerbirliği-H.Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor (Eryaman)
18.00 Kasımpaşa-Çorluspor 1947 (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Prof. Dr. Fethi Heper)