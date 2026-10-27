İsmail Kartal'ın istifası sonrası Aziz Yıldırım Samandıra çıkışı kaza yaptı
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Samandıra Can Bartu Tesisleri çıkışında kaza meydana geldi. Başkan Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç çıkış esnasında başka bir araca sürttü.
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Ayrılık sürecini görüşmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal ile helalleştikten sonra tesislerden ayrılırken talihsiz bir kaza yaşadı. Dalgın olduğu gözlenen Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç, tesis çıkışında başka bir araca sürttü. Yıldırım, olayın ardından durmayarak yoluna devam etti.
SAMANDIRA'DA HAREKETLİ SAATLER
Galatasaray mağlubiyeti sonrası sarı-lacivertli kulüpte başlayan ayrılık rüzgarı Samandıra'da hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILIK
Kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal'ın görevden ayrılma talebini yönetime ilettiği ve yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.
AZİZ YILDIRIM TESİS ÇIKIŞINDA KAZA YAPTI
İsmail Kartal'ın tesislerden ayrılmasının ardından Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da Mahmut Uslu ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.
Derbi mağlubiyeti ve ayrılık krizinin ardından oldukça moralsiz ve dalgın olduğu gözlenen Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç, tesis nizamiye çıkışında başka bir araca sürttü.
YOLUNA DEVAM ETTİ
Tesis kapısında yaşanan kazanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın aracını durdurmayarak yoluna devam ettiği görüldü.