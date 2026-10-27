Fenerbahçe 'de Galatasaray derbisi sonrasında teknik direktör İsmail Kartal ile yollar resmen ayrıldı. Ayrılık sürecini görüşmek üzere Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne giden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , İsmail Kartal ile helalleştikten sonra tesislerden ayrılırken talihsiz bir kaza yaşadı. Dalgın olduğu gözlenen Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç, tesis çıkışında başka bir araca sürttü. Yıldırım, olayın ardından durmayarak yoluna devam etti.

Aziz Yıldırım Samandıra çıkışında kaza yaptı.

SAMANDIRA'DA HAREKETLİ SAATLER

Galatasaray mağlubiyeti sonrası sarı-lacivertli kulüpte başlayan ayrılık rüzgarı Samandıra'da hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILIK

Kulüpten yapılan açıklamada, İsmail Kartal'ın görevden ayrılma talebini yönetime ilettiği ve yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı bildirildi.

AZİZ YILDIRIM TESİS ÇIKIŞINDA KAZA YAPTI

İsmail Kartal'ın tesislerden ayrılmasının ardından Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım da Mahmut Uslu ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden çıkış yaptı.

Derbi mağlubiyeti ve ayrılık krizinin ardından oldukça moralsiz ve dalgın olduğu gözlenen Aziz Yıldırım'ın kullandığı araç, tesis nizamiye çıkışında başka bir araca sürttü.

YOLUNA DEVAM ETTİ

Tesis kapısında yaşanan kazanın ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın aracını durdurmayarak yoluna devam ettiği görüldü.