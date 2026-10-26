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Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı! Süper Lig'e gelebilir: İşte maaş talebi

Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zambo Anguissa'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Kamerunlu futbolcunun 4 yıl için toplam 24 milyon euro talep ettiği öne sürülürken Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

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Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılmıştı! Süper Lig'e gelebilir: İşte maaş talebi

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'de forma giyen André-Frank Zambo Anguissa'nın geleceği transfer gündemine geldi. Sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek Kamerunlu orta sahanın, yeni anlaşma için kulübünden yıllık 6 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. Napoli yönetimi ile oyuncu arasında mali şartlar nedeniyle anlaşma sağlanamazken Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin 30 yaşındaki futbolcunun durumunu takip ettiği iddia edildi.

Napoli forması giyen André-Frank Zambo Anguissa'nın geleceği transfer gündemine geldi. (Fotoğraf: AA)Napoli forması giyen André-Frank Zambo Anguissa'nın geleceği transfer gündemine geldi. (Fotoğraf: AA)

BÜYÜKLERLE ANILDI

Napoli'nin önemli isimlerinden Zambo Anguissa'nın geleceğiyle ilgili İtalyan basınında yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Kamerunlu orta saha, Napoli ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşmaya varamadı.

Tecrübeli futbolcuya Türkiye ve Suudi Arabistan'dan ilgi bulunduğu belirtilirken oyuncunun sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılabileceği öne sürüldü.

Anguissa, yaz transfer döneminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı yönündeki haberlerle anılmıştı.

Kamerunlu orta saha oyuncusunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. (Fotoğraf: AA)Kamerunlu orta saha oyuncusunun Napoli ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. (Fotoğraf: AA)

NAPOLI'DEN 4 YILLIK SÖZLEŞME İSTEDİ

Zambo Anguissa'nın Napoli ile yürütülen yeni sözleşme görüşmelerindeki mali talepleri de ortaya çıktı.

İtalyan basınındaki iddiaya göre 30 yaşındaki futbolcu, kulübünden 4 yıllık sözleşme ve sezon başına net 6 milyon euro ücret talep ediyor.

Bu şartlarda yapılacak bir anlaşmanın yalnızca oyuncuya ödenecek garanti ücret bakımından toplam 24 milyon euroya ulaşacağı belirtiliyor.

Napoli yönetiminin ise talep edilen maaşı kulübün ücret politikasına uygun bulmadığı ifade edildi.

Zambo Anguissa'nın yeni sözleşme için yıllık 6 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)Zambo Anguissa'nın yeni sözleşme için yıllık 6 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI

Napoli ile Zambo Anguissa arasındaki görüşmelerin daha önce anlaşma aşamasına yaklaştığı öne sürüldü.

İtalyan ekibinin oyuncuya yıllık yaklaşık 4 milyon euro ücret üzerinden yeni bir sözleşme hazırladığı, anlaşmanın 2028'e kadar uzatılması ve 2029 yılı için opsiyon eklenmesinin değerlendirildiği aktarıldı.

Ancak Kamerunlu futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Anguissa'nın yeni sözleşme için ücret beklentisini 6 milyon euroya yükseltmesinin taraflar arasındaki anlaşmayı zorlaştırdığı iddia edildi.

İtalyan basınında, Anguissa'nın Napoli'den 4 yıllık yeni sözleşme istediği belirtildi. (Fotoğraf: AA)İtalyan basınında, Anguissa'nın Napoli'den 4 yıllık yeni sözleşme istediği belirtildi. (Fotoğraf: AA)

GALATASARAY DAHA ÖNCE DEVREYE GİRMİŞTİ

Zambo Anguissa'nın adı yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarıyla da anılmıştı.

İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak için yüksek mali şartlar içeren bir teklif hazırlamaya hazırdı.

Ancak Napoli yönetiminin oyuncuyu takımda tutmak ve sözleşmesini uzatmak istemesi nedeniyle ayrılığa izin vermediği öne sürüldü.

Anguissa'nın Napoli ile yeni anlaşma sağlayamaması halinde Türkiye seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Anguissa'nın talep ettiği 4 yıllık anlaşmanın toplam net ücretinin 24 milyon euroya ulaşacağı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Anguissa'nın talep ettiği 4 yıllık anlaşmanın toplam net ücretinin 24 milyon euroya ulaşacağı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)
SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN 2027'DE BİTİYOR

16 Kasım 1995 doğumlu André-Frank Zambo Anguissa, Napoli ile mevcut sözleşmesinin son sezonunu geçiriyor.

Kamerunlu futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek.

Tarafların yeni sözleşme imzalamaması durumunda Anguissa, sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne geçebilecek.

Napoli'nin oyuncuyu devre arasında bonservis bedeli karşılığında elden çıkarma seçeneğini değerlendirebileceği de İtalyan basınında gündeme gelmişti.

Napoli yönetiminin Kamerunlu futbolcunun mali taleplerine sıcak bakmadığı öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)Napoli yönetiminin Kamerunlu futbolcunun mali taleplerine sıcak bakmadığı öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Zambo Anguissa'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

1,84 metre boyundaki tecrübeli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor.

Napoli, Kamerunlu oyuncuyu 2021 yazında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna katmış, 2022'de ise yaklaşık 16 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı transferini gerçekleştirmişti.

Zambo Anguissa için Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgisi bulunduğu belirtildi. (Fotoğraf: AA)Zambo Anguissa için Türkiye ve Suudi Arabistan'dan kulüplerin ilgisi bulunduğu belirtildi. (Fotoğraf: AA)

BU SEZON 6 MAÇTA 1 GOL ATTI

Zambo Anguissa, 2026-2027 sezonunda Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 6 karşılaşmada görev aldı.

İtalya Serie A'da 5, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 1 maçta oynayan Kamerunlu orta saha, bu mücadelelerde 1 gol kaydetti.

Anguissa'nın sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlık, forma giydiği karşılaşma sayısını etkiledi.

Kamerunlu futbolcunun adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. (Fotoğraf: AA)Kamerunlu futbolcunun adı yaz transfer döneminde Galatasaray ile anılmıştı. (Fotoğraf: AA)

ROMA KARŞISINDA RÖVEŞATA GOLÜ ATTI

Zambo Anguissa, Napoli'nin 24 Ekim'de Roma ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmada dikkat çeken bir gole imza attı.

Mücadelenin 28. dakikasında gelişen atakta ceza sahası içinde röveşata vuruşu yapan Kamerunlu futbolcu, topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Napoli'nin sahasında oynanan karşılaşma 3-3 tamamlanırken Anguissa, sakatlığının ardından ilk gol sevincini yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun sahalara dönüşünün ardından gösterdiği performans, sözleşme görüşmelerine ilişkin iddiaların yeniden gündeme geldiği döneme denk geldi.

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