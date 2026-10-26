Zambo Anguissa'nın yeni sözleşme için yıllık 6 milyon euro talep ettiği öne sürüldü. (Fotoğraf: AA) YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ TIKANDI Napoli ile Zambo Anguissa arasındaki görüşmelerin daha önce anlaşma aşamasına yaklaştığı öne sürüldü. İtalyan ekibinin oyuncuya yıllık yaklaşık 4 milyon euro ücret üzerinden yeni bir sözleşme hazırladığı, anlaşmanın 2028'e kadar uzatılması ve 2029 yılı için opsiyon eklenmesinin değerlendirildiği aktarıldı. Ancak Kamerunlu futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı belirtildi. Anguissa'nın yeni sözleşme için ücret beklentisini 6 milyon euroya yükseltmesinin taraflar arasındaki anlaşmayı zorlaştırdığı iddia edildi.

İtalyan basınında, Anguissa'nın Napoli'den 4 yıllık yeni sözleşme istediği belirtildi. (Fotoğraf: AA) GALATASARAY DAHA ÖNCE DEVREYE GİRMİŞTİ Zambo Anguissa'nın adı yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarıyla da anılmıştı. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray, Kamerunlu futbolcuyu kadrosuna katmak için yüksek mali şartlar içeren bir teklif hazırlamaya hazırdı. Ancak Napoli yönetiminin oyuncuyu takımda tutmak ve sözleşmesini uzatmak istemesi nedeniyle ayrılığa izin vermediği öne sürüldü. Anguissa'nın Napoli ile yeni anlaşma sağlayamaması halinde Türkiye seçeneğinin yeniden gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Anguissa'nın talep ettiği 4 yıllık anlaşmanın toplam net ücretinin 24 milyon euroya ulaşacağı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

SÖZLEŞMESİ 30 HAZİRAN 2027'DE BİTİYOR 16 Kasım 1995 doğumlu André-Frank Zambo Anguissa, Napoli ile mevcut sözleşmesinin son sezonunu geçiriyor. Kamerunlu futbolcunun anlaşması 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Tarafların yeni sözleşme imzalamaması durumunda Anguissa, sezon sonunda serbest oyuncu statüsüne geçebilecek. Napoli'nin oyuncuyu devre arasında bonservis bedeli karşılığında elden çıkarma seçeneğini değerlendirebileceği de İtalyan basınında gündeme gelmişti.

Napoli yönetiminin Kamerunlu futbolcunun mali taleplerine sıcak bakmadığı öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO Zambo Anguissa'nın Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 1,84 metre boyundaki tecrübeli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra ön libero bölgesinde de görev yapabiliyor. Napoli, Kamerunlu oyuncuyu 2021 yazında Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna katmış, 2022'de ise yaklaşık 16 milyon euro bonservis bedeliyle kalıcı transferini gerçekleştirmişti.