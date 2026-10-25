Ferdi Kadıoğlu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. (Fotoğraf: REUTERS)

BRIGHTON'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Liverpool deplasmanına Ferdi Kadıoğlu'nun da yer aldığı başlangıç kadrosuyla çıktı.

Millî futbolcunun erken dakikalarda yaşadığı sakatlık, İngiliz temsilcisinin karşılaşmanın henüz başında oyuncu değişikliğine gitmesine neden oldu.

Costinha, 6. dakikada oyuna dahil olarak Ferdi Kadıoğlu'nun yerine görev yaptı.

BRIGHTON'I MANCHESTER CITY MAÇLARI BEKLİYOR

Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu, Brighton'ın yoğun maç takvimi öncesinde önem kazandı.

İngiliz temsilcisi, 28 Ekim Çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.

Brighton, 31 Ekim Cumartesi günü ise Premier Lig'in 9. haftasında yine Manchester City'ye konuk olacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun iki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.

FERDİ KADIOĞLU BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Brighton formasıyla Premier Lig'deki kariyerini sürdüren Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Liverpool karşılaşması dahil 10 resmî maçta görev aldı.

Millî futbolcu, 2024 yazında Fenerbahçe'den transfer olduğu İngiliz ekibinde savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabiliyor.

Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Brighton'ın sonraki karşılaşmalarındaki durumu belirsizliğini koruyor.