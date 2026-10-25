Milli yıldızdan kötü haber geldi! Dev maçın 6. dakikasında sakatlandı
Brighton forması giyen millî futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Liverpool karşılaşmasının ilk dakikalarında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen 27 yaşındaki futbolcu, 6. dakikada yerini Costinha'ya bıraktı.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Liverpool ile Brighton karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan mücadeleye ilk 11'de başlayan millî futbolcu Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmanın henüz başında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Brighton'ın 27 yaşındaki futbolcusu, 3. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kendisini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ferdi Kadıoğlu'nun karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşıldı.
FERDİ KADIOĞLU 6. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Liverpool'un ev sahipliğinde oynanan karşılaşmanın ilk dakikalarında Brighton'da zorunlu oyuncu değişikliği yaşandı.
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalan Ferdi Kadıoğlu için sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.
Saha içinde yapılan ilk müdahalenin ardından millî futbolcunun mücadeleye devam edemeyeceği belirlendi.
Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, 6. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nu oyundan alarak yerine Costinha'yı sahaya sürdü.
SAĞLIK DURUMU MERAK EDİLİYOR
Liverpool karşısında erken dakikalarda sakatlanarak oyundan çıkan Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar henüz netleşmedi.
Millî futbolcunun sakatlığının türü ve ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda Brighton tarafından resmî bir açıklama yapılmadı.
27 yaşındaki oyuncunun durumunun yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşmesi bekleniyor.
BRIGHTON'DA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK
Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler, Liverpool deplasmanına Ferdi Kadıoğlu'nun da yer aldığı başlangıç kadrosuyla çıktı.
Millî futbolcunun erken dakikalarda yaşadığı sakatlık, İngiliz temsilcisinin karşılaşmanın henüz başında oyuncu değişikliğine gitmesine neden oldu.
Costinha, 6. dakikada oyuna dahil olarak Ferdi Kadıoğlu'nun yerine görev yaptı.
BRIGHTON'I MANCHESTER CITY MAÇLARI BEKLİYOR
Liverpool karşılaşmasında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu, Brighton'ın yoğun maç takvimi öncesinde önem kazandı.
İngiliz temsilcisi, 28 Ekim Çarşamba günü İngiltere Lig Kupası'nda Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak.
Brighton, 31 Ekim Cumartesi günü ise Premier Lig'in 9. haftasında yine Manchester City'ye konuk olacak.
Ferdi Kadıoğlu'nun iki karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği, sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.
FERDİ KADIOĞLU BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI
Brighton formasıyla Premier Lig'deki kariyerini sürdüren Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Liverpool karşılaşması dahil 10 resmî maçta görev aldı.
Millî futbolcu, 2024 yazında Fenerbahçe'den transfer olduğu İngiliz ekibinde savunmanın farklı bölgelerinde görev yapabiliyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun Liverpool deplasmanında yaşadığı sakatlığın ardından Brighton'ın sonraki karşılaşmalarındaki durumu belirsizliğini koruyor.