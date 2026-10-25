UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool'da sakatlık gelişmesi yaşandı. İngiliz ekibinin Alman yıldızı Florian Wirtz, Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'ın 2-0 mağlup edildiği karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde 23 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu.

Liverpool'un sağlık ekibinin Wirtz'i kontrolden geçireceği ve oyuncunun sonraki karşılaşmalardaki durumunun bu değerlendirmeler sonucunda netleşeceği belirtildi.

"Maalesef ayak bileğini hafifçe burktuğu için sahadan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ancak üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle durumunu görmemiz gerekiyor."

Iraola, Wirtz'in durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

İspanyol çalıştırıcı, Alman futbolcunun ayak bileğinde hafif bir burkulma meydana geldiğini belirterek ilk bulguların ciddi bir sakatlığa işaret etmediğini söyledi.

Alman yıldızın oyundan çıkması, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde İngiliz ekibinde sakatlık endişesine neden oldu.

Liverpool, Premier Lig'in 8. haftasında Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti. (Fotoğraf: REUTERS)

FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Kadıköy'deki mücadele öncesinde Florian Wirtz'in forma giyip giyemeyeceği henüz kesinleşmedi.

İlk değerlendirmelerde sakatlığın ağır görünmemesi İngiliz ekibi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken Alman futbolcunun maça yetişeceği yönünde resmî bir açıklama yapılmadı.

Liverpool sağlık ekibinin gerçekleştireceği kontroller, Wirtz'in antrenmanlara dönüşü ve maç kadrosundaki durumu açısından belirleyici olacak.

LIVERPOOL'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Liverpool'da Florian Wirtz'in yaşadığı sakatlık, takımın diğer eksikleri nedeniyle de dikkat çekti.

İngiliz temsilcisinde Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un sakatlıkları devam ederken Brighton karşılaşmasında yaşanan yeni gelişme teknik heyetin oyuncu seçeneklerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Yoğun maç takviminde hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Liverpool, 4 Kasım'daki Fenerbahçe karşılaşmasına mümkün olan en geniş kadroyla çıkmayı hedefliyor.

Wirtz'in sakatlığının ciddi olup olmadığı ise yapılacak kontrollerin ardından daha net anlaşılacak.