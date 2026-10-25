Fenerbahçe'nin rakibi Liverpool'a yıldız futbolcusundan şok!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'ye konuk olacak Liverpool'da Florian Wirtz'in sakatlığı endişe yarattı. Brighton karşılaşmasında ayak bileğinden sakatlanan Alman yıldız, 65. dakikada oyundan çıktı. Teknik direktör Andoni Iraola, 4 Kasım'daki mücadele öncesinde oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Liverpool'da sakatlık gelişmesi yaşandı. İngiliz ekibinin Alman yıldızı Florian Wirtz, Premier Lig'de Brighton & Hove Albion'ın 2-0 mağlup edildiği karşılaşmada ayak bileğinden sakatlanarak oyuna devam edemedi. 4 Kasım Çarşamba günü Kadıköy'de oynanacak mücadele öncesinde 23 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu merak konusu oldu.
WIRTZ 65. DAKİKADA OYUNDAN ÇIKTI
Liverpool, Premier Lig'in 8. haftasında Brighton & Hove Albion'ı Anfield'da ağırladı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Florian Wirtz, ikinci yarıda girdiği ikili mücadelede ayak bileğine darbe aldı.
Sakatlığının ardından bir süre oyuna devam etmeyi deneyen Alman futbolcu, 65. dakikada kenara gelmek zorunda kaldı.
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Wirtz'in yerine 19 yaşındaki Trey Nyoni'yi sahaya sürdü.
Alman yıldızın oyundan çıkması, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde İngiliz ekibinde sakatlık endişesine neden oldu.
IRAOLA'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI
Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, Brighton karşılaşmasının ardından Florian Wirtz'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
İspanyol çalıştırıcı, Alman futbolcunun ayak bileğinde hafif bir burkulma meydana geldiğini belirterek ilk bulguların ciddi bir sakatlığa işaret etmediğini söyledi.
Iraola, Wirtz'in durumuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Maalesef ayak bileğini hafifçe burktuğu için sahadan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ancak üç günde bir maç oynuyoruz. Bu nedenle durumunu görmemiz gerekiyor."
Liverpool'un sağlık ekibinin Wirtz'i kontrolden geçireceği ve oyuncunun sonraki karşılaşmalardaki durumunun bu değerlendirmeler sonucunda netleşeceği belirtildi.
FENERBAHÇE MAÇINDA OYNAYACAK MI?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kadıköy'deki mücadele öncesinde Florian Wirtz'in forma giyip giyemeyeceği henüz kesinleşmedi.
İlk değerlendirmelerde sakatlığın ağır görünmemesi İngiliz ekibi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilirken Alman futbolcunun maça yetişeceği yönünde resmî bir açıklama yapılmadı.
Liverpool sağlık ekibinin gerçekleştireceği kontroller, Wirtz'in antrenmanlara dönüşü ve maç kadrosundaki durumu açısından belirleyici olacak.
LIVERPOOL'DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR
Liverpool'da Florian Wirtz'in yaşadığı sakatlık, takımın diğer eksikleri nedeniyle de dikkat çekti.
İngiliz temsilcisinde Dominik Szoboszlai ve Jeremie Frimpong'un sakatlıkları devam ederken Brighton karşılaşmasında yaşanan yeni gelişme teknik heyetin oyuncu seçeneklerine ilişkin soru işaretlerini artırdı.
Yoğun maç takviminde hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Liverpool, 4 Kasım'daki Fenerbahçe karşılaşmasına mümkün olan en geniş kadroyla çıkmayı hedefliyor.
Wirtz'in sakatlığının ciddi olup olmadığı ise yapılacak kontrollerin ardından daha net anlaşılacak.
LIVERPOOL BRIGHTON'I 2-0 MAĞLUP ETTİ
Premier Lig'in 8. haftasında oynanan karşılaşmada Liverpool, Brighton & Hove Albion'ı 2-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Pascal Groß'un kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Pozisyonda Florian Wirtz'in vuruşu, Brighton oyuncusuna çarparak ağlarla buluştu.
Liverpool, 21. dakikada Alexander Isak'ın golüyle farkı ikiye çıkardı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde skor değişmezken İngiliz temsilcisi, bütün kulvarlarda üst üste dördüncü galibiyetini elde etti.
Liverpool, bu sonuçla Premier Lig'de 15 puana ulaşarak dördüncü sıraya yükseldi.
FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe ile Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında dördüncü hafta karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
4 Kasım 2026 Çarşamba günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler, taraftarının önünde İngiliz temsilcisini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını artırmayı hedefliyor.
Liverpool cephesinde ise maç öncesindeki önemli gündem maddelerinden biri Florian Wirtz'in sağlık durumu olacak.