Topun başına geçen isim ise herkesi şaşırttı. Kalesini terk ederek ileri çıkan Aleksandr Selikhov, yaklaşık 23 metre mesafeden kullandığı frikikte topu üst köşeden ağlara gönderdi.

Chelyabinsk deplasmanında 1-1 devam eden karşılaşmanın son bölümünde Ural, rakip ceza sahası yakınından serbest vuruş kazandı.

Rusya'nın ikinci futbol seviyesi olan Birinci Lig'in 15. haftasında Chelyabinsk ile Ural karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 3-1 kazandığı mücadelede futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Ural'ın kalecisi Aleksandr Selikhov, 87. dakikada kullandığı serbest vuruşu gole çevirerek takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Her iki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede Selikhov'un frikik golü karşılaşmanın kırılma anı oldu.

Chelyabinsk'te ise Khetag Kochiev, 86. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kartlar da çıktı.

İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI

Ural, 90+4. dakikada Italo'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.

İkinci devrede beraberlik için baskısını artıran Ural, 71. dakikada Bertrand Fourrier'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Gol sonrası sahadaki futbolcular büyük bir şaşkınlık yaşadı. (Fotoğraf: Rus Premier Ligi)

SELIKHOV: BANA ROGERIO CENI DEYİN

Aleksandr Selikhov, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada frikik kullanmasına izin veren teknik direktör Sergey Yuran'a teşekkür etti.

Golünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rus kaleci, kendisini futbol tarihinin en golcü kalecilerinden Brezilyalı Rogerio Ceni'ye benzeterek esprili bir ifade kullandı.

Selikhov, takımının galibiyetinin kişisel başarısından daha önemli olduğunu vurguladı.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN FRİKİK İZNİ

Ural Teknik Direktörü Sergey Yuran da kalecisinin golünün ardından serbest vuruş kararını değerlendirdi.

Deneyimli çalıştırıcı, Selikhov'un antrenmanların ardından sık sık frikik kullandığını ve söz konusu bölgelerden başarılı vuruşlar yapabildiğini anlattı.

Yuran, oyuncusunun serbest vuruş için kendisine baktığını ve kullanmasına izin verdiğini belirtti.

Bu kararla topun başına geçen Selikhov, attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.