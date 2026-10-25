Kritik deplasmanda sıra dışı bir gol! Kaleci efsane isme özendi ve ağları sarstı
Rusya Birinci Ligi'nde Ural, Chelyabinsk'i deplasmanda 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya damga vuran kaleci Aleksandr Selikhov, 87. dakikada frikikten attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Rusya'nın ikinci futbol seviyesi olan Birinci Lig'in 15. haftasında Chelyabinsk ile Ural karşı karşıya geldi. Konuk ekibin 3-1 kazandığı mücadelede futbol sahalarında ender görülen bir olay yaşandı. Ural'ın kalecisi Aleksandr Selikhov, 87. dakikada kullandığı serbest vuruşu gole çevirerek takımının galibiyetinde başrolü oynadı.
KALECİDEN İNANILMAZ FRİKİK GOLÜ
Chelyabinsk deplasmanında 1-1 devam eden karşılaşmanın son bölümünde Ural, rakip ceza sahası yakınından serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen isim ise herkesi şaşırttı. Kalesini terk ederek ileri çıkan Aleksandr Selikhov, yaklaşık 23 metre mesafeden kullandığı frikikte topu üst köşeden ağlara gönderdi.
32 yaşındaki kalecinin 87. dakikada attığı golle Ural, mücadelede 2-1 öne geçti.
Takımına galibiyet yolunu açan Selikhov, sıra dışı frikik golünün ardından büyük sevinç yaşadı.
URAL GERİDEN GELEREK KAZANDI
Chelyabinsk'teki Merkez Stadyum'da oynanan karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı.
Ramazan Gadzhimuradov'un 9. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Chelyabinsk, ilk yarıyı üstün tamamladı.
İkinci devrede beraberlik için baskısını artıran Ural, 71. dakikada Bertrand Fourrier'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın son bölümünde sahneye çıkan kaleci Aleksandr Selikhov, 87. dakikada attığı frikik golüyle konuk ekibi öne geçirdi.
Ural, 90+4. dakikada Italo'nun kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve mücadeleyi 3-1 kazandı.
İKİ TAKIM DA 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın son dakikalarında kırmızı kartlar da çıktı.
Ural'da Vitali Stezhko, 81. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Chelyabinsk'te ise Khetag Kochiev, 86. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla cezalandırıldı.
Her iki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede Selikhov'un frikik golü karşılaşmanın kırılma anı oldu.
SELIKHOV: BANA ROGERIO CENI DEYİN
Aleksandr Selikhov, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada frikik kullanmasına izin veren teknik direktör Sergey Yuran'a teşekkür etti.
Golünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rus kaleci, kendisini futbol tarihinin en golcü kalecilerinden Brezilyalı Rogerio Ceni'ye benzeterek esprili bir ifade kullandı.
Selikhov, takımının galibiyetinin kişisel başarısından daha önemli olduğunu vurguladı.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN FRİKİK İZNİ
Ural Teknik Direktörü Sergey Yuran da kalecisinin golünün ardından serbest vuruş kararını değerlendirdi.
Deneyimli çalıştırıcı, Selikhov'un antrenmanların ardından sık sık frikik kullandığını ve söz konusu bölgelerden başarılı vuruşlar yapabildiğini anlattı.
Yuran, oyuncusunun serbest vuruş için kendisine baktığını ve kullanmasına izin verdiğini belirtti.
Bu kararla topun başına geçen Selikhov, attığı golle takımına üç puanı getiren isim oldu.
URAL PUANINI 28'E YÜKSELTTİ
Chelyabinsk deplasmanındaki galibiyetle puanını 28'e yükselten Ural, Rusya Birinci Ligi'nde dördüncü sırada yer aldı.
Ev sahibi Chelyabinsk ise 15 puanda kalarak 12. basamaktaki yerini korudu.
Ural, ligin 16. haftasında 1 Kasım'da Sochi ile deplasmanda karşılaşacak. Chelyabinsk ise 31 Ekim'de Shinnik'i konuk edecek.