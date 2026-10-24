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2 kırmızı kart ve muhteşem geri dönüş! Amed SK Samsunspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan Diyarbakır temsilcisi, Gift Orban ve Dia Saba'nın golleriyle üç puana uzandı. İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

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2 kırmızı kart ve muhteşem geri dönüş! Amed SK Samsunspor'u 2-1 yendi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed SK, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Samsunspor, 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçerken Amed SK, 73. dakikada Gift Orban ve 83. dakikada Dia Saba'nın golleriyle geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmada Samsunspor'dan Afonso Sousa, Amed SK'dan ise Mbaye Diagne kırmızı kart gördü.

Amed SK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. (Fotoğraf: DHA)Amed SK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. (Fotoğraf: DHA)

SAMSUNSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da rakip kalede gol aradı. Amed SK, Gift Orban ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken ev sahibi ekip 21. dakikada üstünlüğü ele geçirdi.

Sağ kanatta topla buluşan Tanguy Coulibaly'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Logi Tomasson, topu ağlara göndererek Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra da mücadelede tempo devam ederken Samsunspor, ilk yarının kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ev sahibi ekip golle başladı. (Fotoğraf: AA)Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki karşılaşmaya ev sahibi ekip golle başladı. (Fotoğraf: AA)

AFONSO SOUSA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Samsunspor'da Afonso Sousa, 36. dakikada sarı kart gördü.

Portekizli futbolcu, 37. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri, erken gelen kırmızı kartın ardından ilk yarının son bölümünü 10 kişi tamamladı.

Amed SK sayısal üstünlüğe rağmen ilk 45 dakikada beraberliği sağlayamadı ve Samsunspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.

Logi Tomasson, 21. dakikada Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA)Logi Tomasson, 21. dakikada Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA)

AMED SK'DA MBAYE DIAGNE OYUNDAN ATILDI

Amed SK Teknik Direktörü Besnik Hasi, ikinci yarının başında oyuncu değişikliklerine gitti.

Furkan Soyalp'in yerine Mbaye Diagne, Mohamed Khalil'in yerine ise Ali Turap Bülbül oyuna dahil oldu.

Ancak konuk ekipte Mbaye Diagne, 60. dakikada sarı kart gördükten bir dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.

Böylece Samsunspor'un ardından Amed SK da sahada 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. (Fotoğraf: DHA)Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. (Fotoğraf: DHA)

GIFT ORBAN BERABERLİĞİ GETİRDİ

İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Amed SK, 73. dakikada istediğini elde etti.

Nijeryalı golcü Gift Orban, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.

Bu golle ilk yarıdan itibaren geride olan Diyarbakır temsilcisi, maçın son bölümüne eşitlikle girdi.

Gift Orban, 73. dakikada Amed SK adına beraberlik golünü kaydetti. (Fotoğraf: AA)Gift Orban, 73. dakikada Amed SK adına beraberlik golünü kaydetti. (Fotoğraf: AA)

DIA SABA 83. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Amed SK, beraberlik golünden 10 dakika sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırdı.

73. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Gift Orban, bu kez golün hazırlayıcısı oldu.

Nijeryalı futbolcunun asistinde 83. dakikada Dia Saba topu ağlara gönderdi ve Amed SK'yı 2-1 öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Diyarbakır temsilcisi, ikinci devrede bulduğu iki golle karşılaşmayı lehine çevirdi.

Dia Saba, 83. dakikada attığı golle Amed SK'yı 2-1 öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA)Dia Saba, 83. dakikada attığı golle Amed SK'yı 2-1 öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA)

SAMSUNSPOR'UN MAĞLUBİYET SERİSİ UZADI

Amed SK karşısında da sahadan puansız ayrılan Samsunspor, Süper Lig'deki kötü gidişatını durduramadı.

Nenad Bjelica yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, üst üste yedinci lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Samsunspor, Amed SK karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.

Amed SK Teknik Direktörü Besnik Hasi, Samsunspor karşılaşmasında üç puan sevinci yaşadı. (Fotoğraf: DHA)Amed SK Teknik Direktörü Besnik Hasi, Samsunspor karşılaşmasında üç puan sevinci yaşadı. (Fotoğraf: DHA)

AMED SK PUANINI 20'YE YÜKSELTTİ

Samsunspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Amed SK, Süper Lig'de puanını 20'ye yükseltti.

Karşılaşmaya 17 puanla çıkan Diyarbakır temsilcisi, ikinci yarıdaki iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Besnik Hasi'nin öğrencileri, bu galibiyetle ligin zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

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