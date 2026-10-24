Logi Tomasson, 21. dakikada Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA) AMED SK'DA MBAYE DIAGNE OYUNDAN ATILDI Amed SK Teknik Direktörü Besnik Hasi, ikinci yarının başında oyuncu değişikliklerine gitti. Furkan Soyalp'in yerine Mbaye Diagne, Mohamed Khalil'in yerine ise Ali Turap Bülbül oyuna dahil oldu. Ancak konuk ekipte Mbaye Diagne, 60. dakikada sarı kart gördükten bir dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı. Böylece Samsunspor'un ardından Amed SK da sahada 10 kişi kaldı.

Ev sahibi ekip, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı. (Fotoğraf: DHA) GIFT ORBAN BERABERLİĞİ GETİRDİ İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Amed SK, 73. dakikada istediğini elde etti. Nijeryalı golcü Gift Orban, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi. Bu golle ilk yarıdan itibaren geride olan Diyarbakır temsilcisi, maçın son bölümüne eşitlikle girdi.

Gift Orban, 73. dakikada Amed SK adına beraberlik golünü kaydetti. (Fotoğraf: AA) DIA SABA 83. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI Amed SK, beraberlik golünden 10 dakika sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırdı. 73. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Gift Orban, bu kez golün hazırlayıcısı oldu. Nijeryalı futbolcunun asistinde 83. dakikada Dia Saba topu ağlara gönderdi ve Amed SK'yı 2-1 öne geçirdi. İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Diyarbakır temsilcisi, ikinci devrede bulduğu iki golle karşılaşmayı lehine çevirdi.