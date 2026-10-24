2 kırmızı kart ve muhteşem geri dönüş! Amed SK Samsunspor'u 2-1 yendi
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Amed SK, deplasmanda Samsunspor'u 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı geride kapatan Diyarbakır temsilcisi, Gift Orban ve Dia Saba'nın golleriyle üç puana uzandı. İki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile Amed SK, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısını ev sahibi ekibin 1-0 önde tamamladığı mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Samsunspor, 21. dakikada Logi Tomasson'un golüyle öne geçerken Amed SK, 73. dakikada Gift Orban ve 83. dakikada Dia Saba'nın golleriyle geri dönüşe imza attı.
Karşılaşmada Samsunspor'dan Afonso Sousa, Amed SK'dan ise Mbaye Diagne kırmızı kart gördü.
SAMSUNSPOR İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın ilk bölümünde iki takım da rakip kalede gol aradı. Amed SK, Gift Orban ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken ev sahibi ekip 21. dakikada üstünlüğü ele geçirdi.
Sağ kanatta topla buluşan Tanguy Coulibaly'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Logi Tomasson, topu ağlara göndererek Samsunspor'u 1-0 öne geçirdi.
Golden sonra da mücadelede tempo devam ederken Samsunspor, ilk yarının kalan bölümünü bir kişi eksik oynadı.
AFONSO SOUSA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Samsunspor'da Afonso Sousa, 36. dakikada sarı kart gördü.
Portekizli futbolcu, 37. dakikada ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri, erken gelen kırmızı kartın ardından ilk yarının son bölümünü 10 kişi tamamladı.
Amed SK sayısal üstünlüğe rağmen ilk 45 dakikada beraberliği sağlayamadı ve Samsunspor soyunma odasına 1-0 önde girdi.
AMED SK'DA MBAYE DIAGNE OYUNDAN ATILDI
Amed SK Teknik Direktörü Besnik Hasi, ikinci yarının başında oyuncu değişikliklerine gitti.
Furkan Soyalp'in yerine Mbaye Diagne, Mohamed Khalil'in yerine ise Ali Turap Bülbül oyuna dahil oldu.
Ancak konuk ekipte Mbaye Diagne, 60. dakikada sarı kart gördükten bir dakika sonra ikinci sarı karttan kırmızı kartla cezalandırıldı.
Böylece Samsunspor'un ardından Amed SK da sahada 10 kişi kaldı.
GIFT ORBAN BERABERLİĞİ GETİRDİ
İkinci yarıda beraberlik golünü arayan Amed SK, 73. dakikada istediğini elde etti.
Nijeryalı golcü Gift Orban, topu ağlara göndererek skoru 1-1'e getirdi.
Bu golle ilk yarıdan itibaren geride olan Diyarbakır temsilcisi, maçın son bölümüne eşitlikle girdi.
DIA SABA 83. DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI
Amed SK, beraberlik golünden 10 dakika sonra bir kez daha rakip fileleri havalandırdı.
73. dakikada takımının ilk golünü kaydeden Gift Orban, bu kez golün hazırlayıcısı oldu.
Nijeryalı futbolcunun asistinde 83. dakikada Dia Saba topu ağlara gönderdi ve Amed SK'yı 2-1 öne geçirdi.
İlk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Diyarbakır temsilcisi, ikinci devrede bulduğu iki golle karşılaşmayı lehine çevirdi.
SAMSUNSPOR'UN MAĞLUBİYET SERİSİ UZADI
Amed SK karşısında da sahadan puansız ayrılan Samsunspor, Süper Lig'deki kötü gidişatını durduramadı.
Nenad Bjelica yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, üst üste yedinci lig maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Samsunspor, Amed SK karşısında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı.
AMED SK PUANINI 20'YE YÜKSELTTİ
Samsunspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılan Amed SK, Süper Lig'de puanını 20'ye yükseltti.
Karşılaşmaya 17 puanla çıkan Diyarbakır temsilcisi, ikinci yarıdaki iki golle üç puanı hanesine yazdırdı.
Besnik Hasi'nin öğrencileri, bu galibiyetle ligin zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.
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